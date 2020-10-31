30 октября Россия отметила День памяти жертв политических репрессий

Традиционная акция «Возвращение имен», в ходе которой репрессированные перечисляются по именам, в связи с коронавирусом в этом году прошла не на Лубянке, а в интернете. В ходе акции ее участники, сменяя друг друга, зачитывают имена земляков, безвинно расстрелянных в годы советской власти. Участвовать в акции могут все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или отсутствия репрессированных родственников.

К Соловецкому камню у здания управления ФСБ в Москве возложили цветы и поставили свечи. Здесь можно увидеть букеты от правозащитного центра «Мемориал», от посольства Словакии, от простых граждан.

Пришедшая с цветами пожилая жительница Москвы от комментариев отказалась. «Сегодня лучше помолчать», — сказала она.

Зато москвич, представившийся Виктором Ивановичем, рассказал, что в 1938 году был репрессирован дед его жены. Долгие годы родные ничего не знали о его судьбе. Считалось, что он был сослан и умер в Воркуте. И только несколько лет назад из архивных документов управления ФСБ в Челябинске выяснилось, что мужчину расстреляли по печально знаменитой 58-й статье.

«Он был из пленных чехов. Тогда просеивали от «нежелательных элементов», — говорит Виктор Иванович.

С полным списком репрессированных можно ознакомиться на сайте общества «Мемориал». Сургутский краеведческий музей создал свой электронный архив «Ссыльный край Сургут».