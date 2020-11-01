История о том, как мошенники при помощи низкой цены на машину обманывают своих жертв на сотни тысяч рублей

Собственный автомобиль – вторая по популярности имущественная мечта современного человека. Поэтому и вариантов мошенничества при покупке или продаже авто множество.

Звонок взволнованной подруги поздно вечером.

– Как декларировать стоимость машины, если платишь за нее одну сумму, а в договоре в несколько раз меньше?

– Так до подачи сведений о доходах еще три месяца. Что случилось?

Оказывается, муж нашел в интернете объявление о продаже внедорожника, которому два года от роду, всего за 600 000 рублей (почти на 50 процентов дешевле его рыночной стоимости), и уже улетел за ним на выходные в Свердловскую область. Продавец же уговаривает указать в договоре цену в размере 100 тысяч.

Созвонились с мужем. Стало еще интереснее. Машина принадлежит предприятию-банкроту и идет распродажа. ПТС нет, но его вот-вот подвезут, как только подпишет документы. Надо срочно подписывать договор, так как на машину много желающих. Оплата требуется наличными и продавец готов довезти-подвезти-сопроводить и пр.

Улететь домой уже до утра все равно не получится, и надо снимать гостиницу, а это дополнительные непредусмотренные траты. Да и на работу надо через день выходить. Поэтому надо подписывать договор на этих условиях и ехать домой уже на купленной машине.

А вот тут стоп!

Классическая схема мошенников:

1. Заявленные очень выгодные условия сделки начинают корректироваться (чаще всего меняется стоимость и (или) сроки передачи авто). Стоимость «дополнительных услуг» может более чем в два раза превышать первоначальную стоимость машины.

2. Нагнетается обстановка (срочно, только сейчас, времени нет, цена поднимется, другой покупатель уже едет и пр.). У человека в состоянии цейтнота появляется ощущение, что если не согласится прямо сейчас, то упустит свой лучший в жизни шанс.

3. Предлагается подписать предварительный договор, чтобы «забронировать» выгодную покупку. Покупатель часто вообще его не читает, считая формальностью. А ведь в нем содержатся все основные условия, часто сильно отличающиеся от тех, которые проговорили устно. Если начнете отказываться от покупки – будьте уверены, в предварительном договоре они постарались закрепить серьезные финансовые санкции.

4. Не дают внимательно прочитать договор (вы что нам не доверяете? мы же вам почти даром машину отдаем).

Любимые приемы:

– все самое важное мелким шрифтом;

– на первом листе крупно указывается цифрами рекламная стоимость, а внутри обычным шрифтом (не цифрами, а буквами) указывается окончательная стоимость покупки, гораздо выше первой.

5. Вызывают в вас чувство вины (мы именно вас выбрали достойным этой покупки, столько времени с вами потратили, а вы хотите отказаться...)

Игра на психологии. Человеку неудобно отказывать или показывать свою финансовую несостоятельность при увеличении цены. Он скорее будет готов взять кредит, который ему тут же заботливо предложат оформить, чем обидеть или разрушить надежды «хороших людей».

6. Просят оплатить наличными (не хотим заморочек с банками). Могут сказать, что безналично будет гораздо дороже. На самом деле могут просто отобрать деньги. Хорошо, если не покалечат.

7. Предлагают указать в договоре меньшую стоимость, чем фактическая (вам же все равно, а нам налоги меньше платить). На самом деле в случае признания сделки недействительной вам вернут только ту сумму, которая указана в договоре.

Это далеко не все уловки.

Такими схемами не брезгуют и автосалоны.

Наша же история окончилась довольно благополучно. Муж отказался от сделки и вернулся домой. Потери составили только стоимость билетов в обе стороны. А ведь все началось с беспокойства жены о правильности заполнения ею как муниципальным служащим ежегодной отчетности. Да здравствует борьба с коррупцией!

Позже выяснилось, что эта машина за год перепродавалась четыре раза, а потом в судебном порядке сделки аннулировались. Машина возвращалась продавцам, а покупатель получал свои деньги. Сто тысяч. Таких машин-приманок у аферистов было несколько.

Совет на все времена: всегда обращайтесь к специалистам-юристам перед серьезными покупками. Сталкивались с подобными «выгодными» предложениями при покупке машин? Читаете то, что подписываете, или доверяете уважаемым организациям и их сотрудникам?