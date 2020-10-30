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​Как сохранить людей

Есть нетривиальный способ, как сохранить и даже привлечь прогрессивных людей в город или регион, но на него пока никто не решается

​Как сохранить людей
Панк-рокер и комик Йон Гнарр выиграл выборы в Рейкьявике и преобразил город. Такого не хватает в России. Фото disgustingmеn.com

Так вышло, что в последние дни у нас на портале появилось много рассуждений о перспективах Югры как региона. Наталья Зубаревич, отвечая на мои вопросы, сказала, что округ ждет постепенное угасание промышленности и депопуляция – это будет происходить медленно, но верно и неизбежно. О том, что этот процесс не остановить гигантскими инвестициями в научно-технический центр (даже если там действительно появится то, что запланировано), мы говорили в «О чем говорят» с Тарасом Самборским. Хочется эту мысль развить.

В России, если речь заходит о переезде относительно молодых людей, все крутится вокруг работы. Где-то больше возможностей работать и самореализовываться, где-то меньше. Больше всего – в Москве, Питере, региональных столицах-миллионниках. Они, как пылесосы, стягивают к себе народ, потому что в нашей централизованной системе деньги кучкуются именно там.

НО.

Все больше людей работают не там, где живут. Например, я не живу в Сургуте третий год, но работаю на редакцию СИА-ПРЕСС. У нас есть еще два удаленных журналиста. Мой друг недавно переехал в Калининград, сохранив удаленную работу на Тюмень. Еще один друг живет в Сочи, работает на иностранную компанию. Тенденция появилась давно, после прихода к нам цифровых технологий. Она развивалась своим чередом, но в этом году получила мощнейший пендель в виде пандемии и резко ускорилась. Понятно, что все на удаленку не перейдут, но таких людей с каждым годом будет все больше.

То есть фактор привязки к городам – центрам финансов – становится слабее. Какие факторы при выборе места жительства при этом растут? Немаловажные вещи – это климат (данность, которую изменить нельзя), а также комфортная среда и социальный потенциал. Про среду сейчас не буду говорить – тут все очевидно. Делайте приличный, чистый, красивый, уютный город со всем спектром возможностей проводить время – и от вас будет меньше желания сбежать. А вот социальный потенциал – это интереснее.

Во многих людях, особенно тех, кто решается на переезд с насиженного места в другой город или страну (это очень сложно и очень страшно, поверьте, если вдруг сами этого не делали), есть потребность в возможности менять среду вокруг себя. Кто не хочет, чтобы его двор, или район, или город менялся в лучшую сторону, да еще и с его участием и с учетом его мнения? Так вот если человек включен в эти процессы, чувствует там свою ценность и свои возможности влиять на решения – он с куда меньшей вероятностью куда-то сбежит.

Представьте город, где объявили всенародные выборы главы и там победил молодой человек с очень интересной и прогрессивной программой. Как, например, панк-рокер и комик Йон Гнарр, прикола ради выставивший свою кандидатуру на выборы мэра Рейкьявика – и выигравший. А затем сделавший очень много для столицы Исландии.

И вот город при нем начинает преображаться. Он принимает нестандартные решения, делает интересные проекты, и вовлекает в это жителей. Люди чувствуют причастность – они, во-первых, сами выбрали этого человека, и, во-вторых, стали реально влиять на происходящее вокруг. Ради такого, знаете, многие потерпят и нехороший климат, и дождутся улучшений в благоустройстве, и не будут сбегать – город станет их личным проектом. Который так просто не бросишь. Подробно об этом говорит политолог Екатерина Шульман в своей лекции о молодежной миграции, если найдете час с небольшим – посмотрите.

Почему этот фактор будет очень действенным в России. Потому что у нас граждане везде плюс-минус бесправны. Все меньше выборов, все меньше способов увидеть в органах власти своих представителей, меньше шансов достучаться до руководства, максимум вас о чем-нибудь спросят в соцсетях. Добиваться чего-то можно, но с трудом – и иногда опасностью получить по почкам или уголовное дело. Поэтому появись в стране территория, где людям будет дан доступ в политику и управление реальностью вокруг себя – как минимум оттуда будут меньше уезжать, а, может, там даже начнут собираться прогрессивные и квалифицированные кадры. Которым негде развернуться и нечего делать в остальной стране, покрытой мхом вялой геронтократии либо безликой технократии.

Понятно, что сама по себе такая территория не возникнет, а где возникнет – там сразу начнут резвиться прокуроры и следователи, чтобы загнать обратно под лавку весь этот балаган со свободами. Но давайте просто зафиксируем, что существует такой фактор не просто сохранения, а привлечения прогрессивных людей на определенную территорию. Кто на подобное решится – у того как минимум некоторое время не будет конкурентов.

Вдруг в Сургуте как-нибудь пригодится.


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Сегодня в 19:59, просмотров: 223, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 22:10
Уважаемый Дмитрий!"Классный" специалист необходим в любом городе.С кадрами сейчас очень сложно.А с "новым образованием",которое состоит из бесконечных реформ,будет еще проблематичнее. Так что,мы уже подошли к моменту,когда "молодые" не знают как работать,а "стажисты" -уже не могут.Наставников нет,что было немаловажно.А Вас,поздравляем с переездом!Успехов на новом месте жительства!!!

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