В Сургуте и Нижневартовске начались «школьные» рейды. Почему детям нельзя ходить в ТЦ, если они не хроники, надели маски, не облизывают поручни эскалатора и перед выходом сделали уроки?

На одном из заседаний оперативного штаба Югры губернатор Наталья Комарова обратила внимание на то, что длинные каникулы школьников не предназначены для прогулок в торговых центрах. Глава региона сказала не прям так. Вот ее цитата:

«В регионе начались школьные осенние каникулы. Они продлятся до 8 ноября. Уважаемые родители, дети, среди школьников есть уже взрослые люди, нам нужно сделать все, чтобы после этого перерыва в учебе школьники вернулись здоровыми в образовательные организации. И в этом связи прошу вас обратить внимание на необходимость соблюдения всех предусмотренных для этих целей профилактических мер безопасности. И да! Торговые центры не следует посещать. Это не то, что необходимо по жизненным показателям, но это то, что в такой же зоне риска, как и любое другое место с массовым пребыванием людей. Предоставленная возможность школьникам отдыхать две недели направлена именно на то, чтобы разобщить потоки».

Но на местах чиновники услышали обращение не к родителям и детям, а к себе лично. И именно торговые центры (может, игра голосом сыграла свою роль) стали зоной повышенного внимания. Оперштаб состоялся 27 октября. А уже 29 октября в Сургуте прошли первые рейды по торговым центрам. Чиновники администрации, полицейские, родители искали подростков, чтобы убедить их сидеть дома ради их же безопасности. Нижневартовск в этот же день отрапортовал: и мы тоже выйдем на рейды! Родительский патруль и полицейские уже готовы! Педагогам (несчастные люди) расписываем график дежурств в ТЦ и они тоже ринутся в бой за соблюдение школьникам масочного режима в общественных местах.

Я мама и у меня сердце сжимается от того, во что превращают жизнь наших детей под прикрытием защиты их от COVID-19.

Для начала. Я законопослушный гражданин. Я ЗА маски в общественных местах. Мытье рук было для меня важным еще до того, как стало ковид-необходимостью. Профилактика вирусных инфекций для меня тесно связана с правильным питанием и здоровым образом жизни. Я ПРОТИВ гуляющих в общественных местах сопливых граждан.

Но, может быть, найдется грамотный психолог или невролог и заверит меня, что:

1. Постоянное сидение в четырех стенах не приведет к психологическим и неврологическим нарушениям и серьезным заболеваниям.

Мы живем в таких климатических условиях, которые не позволяют проводить много времени на свежем воздухе. Ты не пойдешь прогуляться по парку (они открыты уже?), когда МЧС через день шлет предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду и снегопаде. В 90-е у нас не было ТЦ и мы гуляли в непогоду в подъездах. Мы разнообразно проводили время. Много моих знакомых умерли из-за наркотиков, например. Сейчас дети идут в ТЦ, потому что там кинотеатр, развлечения, рестораны быстрого питания. И теплее, чем на улице. Почему этого делать нельзя, если они – не хроники, надели маски, не облизывают поручни эскалатора и перед выходом сделали уроки?

2. Ограничение в общении не приведет подростков к депрессии.

Подростковый возраст такой период, когда ты итак, по собственным ощущениям, противостоишь всему миру и не любишь всех взрослых (тем более, когда они дают повод). А тут тебя лишают единственной возможности приятно провести время среди своих друзей. В какое состояние мы (взрослые) приведем детей, постоянно держа их в страхе? Страшной болезнью, о которой сами почти ничего не знаем, полицейскими и родительскими рейдами. По сути, мы запугиваем наших детей, которых должны оберегать.

3. Гаджеты и компьютер не повлияют на зрение ребенка.

У нас учеба несколько месяцев была в онлайн-формате, теперь вот онлайн-каникулы. Это не навредит? Дети не ослепнут? Не сойдут с ума? Онлайн-каникулы не так влияют на глаза, как строительство фермы в Minecraft?

Я очень эмоционально отношусь ко всему, что связано с детьми. Яжмать )) Но, если серьезно, я пока не услышала аргументов, которые позволили бы мне выдохнуть и сказать: да, все эти жесткие ограничения оправданы, потому что вирус опаснее того, к чем они могут привести.

Я сомневаюсь и не нахожу ответа.

По одной, но очень важной причине. Весенний карантин привел к тому, что мой ребенок загремел в больницу с серьезным заболеванием. Врачи сказали, что этого могло бы и не произойти, а среди провоцирующих его факторов – стресс (привет, новостная повестка, забитая ковид-ужастиками) и перебор с гаджетами (привет, несколько месяцев дистанционного обучения). Среди рекомендаций (терапия туда входит в первую очередь, а то сейчас начнется) — регулярные прогулки и положительные эмоции.

И мне кажется, что чиновники тоже не знают правильных ответов на те вопросы, которые я задала выше. Но им проще. Мы, как родители, маемся, потому что ищем баланс и осознаем ответственность за здоровье наших детей. А они знают, что надо делать — запрещать и исполнять указания, данные свыше.