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​Коронавирус бесит!

COVID-19 показал, насколько наш мир шизофреничен и хрупок

​Коронавирус бесит!
Фото предоставлено автором

Эпидемия COVID-19 в России длится больше полугода —говорят, пока это совсем малый срок для пандемий. За это время у меня сформировалось свое мнение: я уже привык к маске как части себя, стараюсь передвигаться только с маской, обрабатываю руки и вещи, с которыми часто контактирую. Сейчас каждый столкнулся с этим коварным вирусом, все знают про него у каждого сложилось свое мнение. Есть и те, кто отрицает его и формирует всякие невероятные теории — мировые заговоры, чипы слежения, поголовная вакцинация и 5G-вышки мобильной связи… Все про это уже знают и слышали не раз.

Я постараюсь написать свое видение коронавируса. Сперва я пандемию и карантин воспринимал с юмором, теперь подустал — стали раздражать вот эти пять моментов.

1. Так называемые ковид-диссиденты, яро отрицающие существование вируса и навязывающие свое мнение другим. Ладно бы сами сидели и верили сами себе —нет же ходят с героическим лицом доказывают, что никакого вируса нет. Это самые психологически слабые люди, которые не могут принять что течение жизни сейчас изменилось, есть некая неопределенность. Они боятся больше всех.

2. Люди, которые носят маску просто так, постоянно везде и всегда редко ее меняющие. Видел одного пожилого мужчину, у которого эта маска была засаленная, еще и дырявая. Ведь понятно, что маска немного, но защищает — стоит надеть, заходя в общественные места на улице открытых пространствах снимать. И тут включаются ковид-диссиденты, яро доказывающие, что маска не спасет и все это —не более чем маскарад. Споры об этом бесконечные. Понятно, когда двое людей в масках, она действует это как барьер: один чихнул (будьте здоровы) другой стоит рядом в маске — вероятность заразиться уменьшается. У меня такая ситуация была в магазине, хлебобулочном отделе.

3. Те, кто совсем в другой реальности. Этих вообще ничего не парит.

4. Медиа — СМИ, соцсети, блогеры, которые любят поднять градус волнения корона вируса. Потом новость расходится по соцсетям и мессенджерам, искажается, а потребители контента сами эту новость «подтапливают» для хайпа и рейтинга. Если бы у нас был ламповый телевизор в два канала, по которому тетенька врач в халате сетовала об инфекции: «Граждане, держитесь, соблюдайте...» — все были бы не в таком ужасе и соблюдали режим.

5. Политика ведения COVID-19 в принципе. Любые меры, рекомендованные властью — это как приказ. Людей без масок скручивают лицом о землю, нарушая тем самым дистанцию, конечно, народ гневается —но и народ сам воспринимает эти меры как приказ вместо того, чтобы позаботиться о себе и уважать других.

Теперь я немного представляю, какими были мировые войны, когда все в напряжении и это касается каждого. В марте в разгар пандемии это особенно ощущалось.

Во время карантина я наоборот стал активнее, встречался с друзьями, посещал закрытые парки отдыха, занимался тренировками на спортивной площадке у дома, ходил чаще в магазины и торговые центры, даже заказывал вещи из Китая! Конечно, самоизоляция внесла изменения в мои планы и пока все вокруг короны, неопределенность во многом: куда ни обратись, ответ — «Пока сами не знаем, приходите потом».

Коронавирус показал, насколько наш мир шизофреничен и хрупок. Берегите себя и близких, не болейте!


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Сегодня в 12:49, просмотров: 185, комментариев: 0
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