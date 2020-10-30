Воспоминания о моей первой работе в Сургуте — редакции газеты «Новый Город»

У кого-то сегодня день рождения! Мое первое место работы в Сургуте – «СМИА СИА-ПРЕСС». Разве думала я, написав свой первый репортаж в «Новый Город», что когда-то буду полностью отвечать за выпуск газеты? Достойный опыт в разные годы помогли перенять шеф-редакторы «НГ»: Татьяна Дворникова, Николай Епифанов, Филипп Ардовский. Кроме того, школа выпускающих редакторов тоже сделала свое дело.

В коллективе были замечательные ориентиры в профессиональном плане – Евгений Родионов, Алексей Носиков, Олег Владимиров. Мой личный сенсей в плане новостей – Оксана Шуба. Именно она научила меня «рыть» новости.

А теперь о важности вовлеченности в процесс главного редактора. Из воспоминаний: самое страшное было на планерке, если Тарас Самборский шел на работу пешком (что бывало очень часто) и внимательно смотрел: где и что перерыто, что не работает и прочее. В общем каждый такой его променад заканчивался для нас миллионом важных заданий. Он никогда не был равнодушным к тому, что происходит в Сургуте. За малым видел большое – это тоже опыт, за который ему спасибо.

Что еще подарили мне времена «СИА-ПРЕСС»? Умение мыслить свободно, регулярные корпоративные путешествия в разные страны за счет работодателя (редкость для СМИ), прекрасный коллектив, в котором не раз зародилась настоящая дружба. Пусть эта история пишется дальше. Пусть не будет точки, только многоточие. Товарищи – бывшие коллеги, очень хочется собраться и обняться!