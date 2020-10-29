​В этот день, двадцать семь лет назад, в Сургуте появилось новое печатное издание «Новый Город»

В этот день, двадцать семь лет назад, в Сургуте появилось новое печатное издание. Всего несколько молодых амбициозных журналистов с огромным желанием увидеть информационную картину города по-другому создали газету с символичным названием «Новый Город».

Ее появление совпало с драматическими событиями: в то время, когда в Сургуте распространяли первый номер газеты, в Москве танки обстреливали парламент… Информационная повестка в эти дни в стране была очень насыщенной, и это было профессиональное испытание для начинающих журналистов: сургутяне ждали публикаций о столичных событиях, в том числе и от местных СМИ…

Еженедельная, ежемесячная, черно-белая, цветная – газета меняла свою периодичность, цветность и формат. Менялись редакторы и журналистский пул. Осталось неизменным отношение создателей издания к своему читателю - честное и неравнодушное. и отношение сургутян к газете - заинтересованное и уважительное. Так продолжается уже двадцать семь лет…

Я поздравляю редакцию «Нового города» с днем рождения газеты! Успехов в вашей интересной профессии, позитивных новостей и смелых проектов!