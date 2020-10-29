Сегодня день рождения газеты «Новый Город».

Мы поздравляем редакцию издания. В наше динамичное время заинтересовать читателя и удержать его внимание нелегко, но «Новому Городу» удается это делать на протяжении 27 лет!

Желаем, чтобы интерес к газете не угасал, чтобы журналисты дорожили вниманием своей читательской аудитории, чтобы уважение и интерес друг к другу были обоюдными.

Ну, и, следуя сложившейся традиции, предоставляем вашему вниманию выпуск газеты, посвященный выборам в городскую думу 26-летней давности.