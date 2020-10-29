На ремонт внутриквартальных проездов в Сургуте у городской власти нет права и денег

Возвращаемся к волнующей меня теме обустройства внутриквартальных проездов.
На прошедшем заседании комитета городского хозяйства и перспективного развития думы города были приняты важные решения по этой теме:
1. Администрации города до конца года необходимо разработать систему критериев отбора внутриквартальных проездов, подлежащих ремонту.
2. До 25 мая 2021 года администрации города необходимо предоставить информацию о сроках и списке проездов, подлежащих ремонту в 2021 году.
3. Считать приоритетным направлением в 2021 году ремонт внутриквартальных проездов.
Решение, безусловно, позитивное, надеюсь, в следующем году оно позволит начать комплексно решать одну из острейших городских проблем. Хотя будут объективные сложности.
Во-первых, организационно-юридического плана: на данный момент лишь 14 из 76 таких проездов стоят на кадастровом учете и находятся в собственности муниципалитета. Остальные являются так называемыми «бесхозными». Проблему «бесхозности» проездов, по сути, удалось решить с помощью комплексного межевания микрорайонов города, проходившего в последнюю пару лет. Но процесс постановки на кадастровый учет новых участков займет еще год-полтора, а ремонтировать не стоящие на балансе города проезды муниципалитет не может.
Во-вторых, деньги. Для приведения в порядок всех внутриквартальных проездов требуется около 240 миллионов рублей, а весь городской «дорожный бюджет» (без учета федеральных и региональных средств) составляет около 100 миллионов рублей. При этом деньги, приходящие по федеральным и региональным программам, использовать на эти нужды Сургут не может.
Перед городом встает задача скорейшей постановки на баланс «бесхозных» проездов и привлечения финансирования хотя бы на уровне 100 миллионов рублей в год, чтобы за два-три года закрыть эту проблему, и здесь не обойтись без помощи регионального бюджета, а значит, нужна будет активная совместная работа чиновников и депутатов. Уверен, это реально.
Пока в 2021 году наибольшие шансы попасть в план благоустройства имеют проезды уже стоящие на кадастровом учете:
– ул. Профсоюзов - ул. Бульвар писателей
– ул. Лермонтова д.13 - ул. Чехова д.4/3
– ул. Флегонта Показаньева – ул. Ленина
– ул. Провсещения д.33
– ул. Бажова – ул. Ленина
– ул. Островского д.18 – ЦкиД «Камертон»
– ул. Мира д.35 – Пушкина д.3
– ул. Мира д.22 – Студенческая 11/1
– ул. Просвещения д.15 – д.19
– п. Таежной от ул. Аэрофлотской до ул. Автодорожной д.106
– п. Лунный от ул. Аэрофлотской до ул. Энергостроителей д.2
– проезд в п. Лунный.