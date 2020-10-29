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​Две проблемы, которые сегодня мешают Сургуту закрыть вопрос с разрушенными внутриквартальными проездами

На ремонт внутриквартальных проездов в Сургуте у городской власти нет права и денег

​Две проблемы, которые сегодня мешают Сургуту закрыть вопрос с разрушенными внутриквартальными проездами
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Возвращаемся к волнующей меня теме обустройства внутриквартальных проездов.

На прошедшем заседании комитета городского хозяйства и перспективного развития думы города были приняты важные решения по этой теме:

1. Администрации города до конца года необходимо разработать систему критериев отбора внутриквартальных проездов, подлежащих ремонту.

2. До 25 мая 2021 года администрации города необходимо предоставить информацию о сроках и списке проездов, подлежащих ремонту в 2021 году.

3. Считать приоритетным направлением в 2021 году ремонт внутриквартальных проездов.

Решение, безусловно, позитивное, надеюсь, в следующем году оно позволит начать комплексно решать одну из острейших городских проблем. Хотя будут объективные сложности.

Во-первых, организационно-юридического плана: на данный момент лишь 14 из 76 таких проездов стоят на кадастровом учете и находятся в собственности муниципалитета. Остальные являются так называемыми «бесхозными». Проблему «бесхозности» проездов, по сути, удалось решить с помощью комплексного межевания микрорайонов города, проходившего в последнюю пару лет. Но процесс постановки на кадастровый учет новых участков займет еще год-полтора, а ремонтировать не стоящие на балансе города проезды муниципалитет не может.

Во-вторых, деньги. Для приведения в порядок всех внутриквартальных проездов требуется около 240 миллионов рублей, а весь городской «дорожный бюджет» (без учета федеральных и региональных средств) составляет около 100 миллионов рублей. При этом деньги, приходящие по федеральным и региональным программам, использовать на эти нужды Сургут не может.

Перед городом встает задача скорейшей постановки на баланс «бесхозных» проездов и привлечения финансирования хотя бы на уровне 100 миллионов рублей в год, чтобы за два-три года закрыть эту проблему, и здесь не обойтись без помощи регионального бюджета, а значит, нужна будет активная совместная работа чиновников и депутатов. Уверен, это реально.

Пока в 2021 году наибольшие шансы попасть в план благоустройства имеют проезды уже стоящие на кадастровом учете:

– ул. Профсоюзов - ул. Бульвар писателей

– ул. Лермонтова д.13 - ул. Чехова д.4/3

– ул. Флегонта Показаньева – ул. Ленина

– ул. Провсещения д.33

– ул. Бажова – ул. Ленина

– ул. Островского д.18 – ЦкиД «Камертон»

– ул. Мира д.35 – Пушкина д.3

– ул. Мира д.22 – Студенческая 11/1

– ул. Просвещения д.15 – д.19

– п. Таежной от ул. Аэрофлотской до ул. Автодорожной д.106

– п. Лунный от ул. Аэрофлотской до ул. Энергостроителей д.2

– проезд в п. Лунный.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 162, комментариев: 0
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