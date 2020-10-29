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7 из 27

Главный редактор «Нового Города» вспоминает первые дни в СИА-ПРЕСС. Три раза подряд

7 из 27
В 2009 году в трудовой книжке появилась запись "переведена на должность редактора отдела "спорт". Для меня это стало событием

Сегодня «Новому Городу» исполнилось 27 лет.

Не без ложной скромности отмечу, что к семи из них я приложила свои руки, знания, смекалку, обаяние, наглость, дерзость, эмпатию, хладнокровие, опыт. Кто однажды попал в эту профессию, почувствовал ее резкий вкус, не похожий ни на один другой, не сможет навсегда отречься от нее. Не зря с первых дней в вузе студентов предупреждают: журналистика – это не профессия, а образ жизни.

В «НГ» я пришла, когда мне было 20. Я мечтала здесь работать, атаковала тогдашнего шеф-редактора звонками сначала с просьбой, а потом с требованием немедленно дать мне шанс! Спустя три месяца Филипп Ардовский сжалился надо мной, махнул рукой: «приходи». Я притащила откровенный репортаж о работе администратора игорного клуба, Филипп сказал, что у меня все в порядке с фантазией и выбросил текст в мусорку. А там была частая правда… Я едва сдержала слезу.

На первой редакционной планерке Тарас Самборский дал установку: есть неделя, чтобы проявить себя. Страшно вспоминать, что я творила эти семь дней.

Для тех, кто считает журналистику чисто гламурной историей, будет открытием, что я ходила по помойкам, болтала с бомжами, убегала от собаки, перепутала маршруты автобусов и уехала в Сургутский район, спорила с замглавы города и даже написала текст, после которого несчастной учительнице дали настоящую квартиру. И все это в пробную неделю…

На планерке меня единогласно приняли в штат. Голосовали как на лобном месте. Я была счастлива.

За почти 6 лет из обычного корреспондента я выросла до редактора отдела спорта и выпускающего редактора по совместительству.

Вернулась в «НГ» в 2015 году уже в статусе шеф-редактора.

Третий мой заход случился в начале октября 2020 года. Теперь уже в должности главного редактора.

Интересное наблюдение: оба раза я возвращалась в редакцию после работы в пресс-службе крупных компаний. Это отдельная увлекательная тема для блога с кучей захватывающих подробностей.

Когда я принимала решение уходить с последнего места работы, то столкнулась с десятками непонимающих глаз, мол, как можно променять стабильную работу на бесконечную суету и непредсказуемость?

Дорогие мои, прежде чем ругать других людей за поиски себя, за авантюризм и готовность к переменам, попробуйте хоть что-то сделать в своей жизни иначе – надеть утром разные носки, поперчить кашу, а не подсластить, проходя мимо незнакомого человека смотреть не в экран телефона, а прямо ему в глаза и вы откроете для себя много нового – эмоций, людей, возможностей.

Спасибо мне за меня! И за каждого из вас, кто столько лет остается с нами!

2012 год. Светлана Сурганова была чудесным собеседником, в конце интервью отдала мне половину охапки своего букета со словами: "У каждой женщины должны быть цветы"

2011 год. Мы одними из первых стали проводить масштабные благотворительные акции. Однажды набили с верхом целый кузов "Газели" детскими игрушками

2010 год. "НГ" встречает юность — 17 лет!


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Сегодня в 12:34, просмотров: 370, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Лилов
не нравится
Сегодня в 14:00
В далёком уже 2009 году в газете "Новый Город" вышла статья Светланы - "Властитель замер", которая посвящена была маленькому восьмилетнему мальчику Саше. Статья имела подзаголовок: "Маститые шахматисты,насторожитесь:у вас подрастает достойный конкурент!" Как, как она смогла в нём разглядеть будущего чемпиона Сургута,ХМАО,УРФО? Ответ у меня только один: Светлана - журналист от Бога. К своей работе относится не формально, а с душой: вникает в ситуации,видит наперед. Одним словом - она лицо СИА-Пресс и Нового Города.
Швондер.
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Сегодня в 14:35
И не скажешь что старушке 47
Юрист
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Сегодня в 15:29
В пресс-службах каких крупных компаний Вы работали?
Сергей Б Юрист
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Сегодня в 15:35
Швондер?
Швондер.
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Сегодня в 15:47
Чувак попутал и кинул дик пик в рабочий чат видно
Mobii Юрист
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Сегодня в 15:55
учитывая, КАК работают пресс-службы крупных компаний, то упоминать их должно быть постыдно
Светлана Могилдан Юрист
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Сегодня в 15:58
Названия оставлю на десерт
Скажу лишь, что это было связано с деньгами и электричеством.
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