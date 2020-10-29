Главный редактор «Нового Города» вспоминает первые дни в СИА-ПРЕСС. Три раза подряд

В 2009 году в трудовой книжке появилась запись "переведена на должность редактора отдела "спорт". Для меня это стало событием

Сегодня «Новому Городу» исполнилось 27 лет.

Не без ложной скромности отмечу, что к семи из них я приложила свои руки, знания, смекалку, обаяние, наглость, дерзость, эмпатию, хладнокровие, опыт. Кто однажды попал в эту профессию, почувствовал ее резкий вкус, не похожий ни на один другой, не сможет навсегда отречься от нее. Не зря с первых дней в вузе студентов предупреждают: журналистика – это не профессия, а образ жизни.

В «НГ» я пришла, когда мне было 20. Я мечтала здесь работать, атаковала тогдашнего шеф-редактора звонками сначала с просьбой, а потом с требованием немедленно дать мне шанс! Спустя три месяца Филипп Ардовский сжалился надо мной, махнул рукой: «приходи». Я притащила откровенный репортаж о работе администратора игорного клуба, Филипп сказал, что у меня все в порядке с фантазией и выбросил текст в мусорку. А там была частая правда… Я едва сдержала слезу.

На первой редакционной планерке Тарас Самборский дал установку: есть неделя, чтобы проявить себя. Страшно вспоминать, что я творила эти семь дней.

Для тех, кто считает журналистику чисто гламурной историей, будет открытием, что я ходила по помойкам, болтала с бомжами, убегала от собаки, перепутала маршруты автобусов и уехала в Сургутский район, спорила с замглавы города и даже написала текст, после которого несчастной учительнице дали настоящую квартиру. И все это в пробную неделю…

На планерке меня единогласно приняли в штат. Голосовали как на лобном месте. Я была счастлива.

За почти 6 лет из обычного корреспондента я выросла до редактора отдела спорта и выпускающего редактора по совместительству.

Вернулась в «НГ» в 2015 году уже в статусе шеф-редактора.

Третий мой заход случился в начале октября 2020 года. Теперь уже в должности главного редактора.

Интересное наблюдение: оба раза я возвращалась в редакцию после работы в пресс-службе крупных компаний. Это отдельная увлекательная тема для блога с кучей захватывающих подробностей.

Когда я принимала решение уходить с последнего места работы, то столкнулась с десятками непонимающих глаз, мол, как можно променять стабильную работу на бесконечную суету и непредсказуемость?

Дорогие мои, прежде чем ругать других людей за поиски себя, за авантюризм и готовность к переменам, попробуйте хоть что-то сделать в своей жизни иначе – надеть утром разные носки, поперчить кашу, а не подсластить, проходя мимо незнакомого человека смотреть не в экран телефона, а прямо ему в глаза и вы откроете для себя много нового – эмоций, людей, возможностей.

Спасибо мне за меня! И за каждого из вас, кто столько лет остается с нами!

2012 год. Светлана Сурганова была чудесным собеседником, в конце интервью отдала мне половину охапки своего букета со словами: "У каждой женщины должны быть цветы"

2011 год. Мы одними из первых стали проводить масштабные благотворительные акции. Однажды набили с верхом целый кузов "Газели" детскими игрушками

2010 год. "НГ" встречает юность — 17 лет!