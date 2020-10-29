Чертова дюжина малоизвестных фактов о «Новом Городе» — любимая газета сургутян сегодня празднует день рождения

Действующая объединенная редакция СИА-ПРЕСС: Юрий Нуреев, главный редактор siapress.ru, Тарас Самборский, издатель «НГ», Константин Шперлинг, шеф-редактор siapress.ru, Алена Кожевова, корреспондент, Светлана Могилдан, главный редактор «НГ», Юлия Плескачева, корреспондент.

Удаленно членами редакции остаются Людмила Захарова (Сургут), Анна Богдевич (Екатеринбург), Дмитрий Щеглов (Москва), Олег Владимиров (Минск).

Сегодня газета «Новый Город» отмечает очередной день рождения. Ровно 27 лет назад из-под типографского станка вышел дебютный номер уникального для города издания. Практически с первых дней жизни газета закрепила за собой статус медиа, которое не идет на поводу у власти, а придерживается собственной точки зрения, кто-то даже называл его скандальным и неугодным. Так или иначе, газета до сих пор находится на слуху и пользуется уважением как у истеблишмента, так и у рядового горожанина. Сегодня мы хотим сократить дистанцию с вами, нашими читателями, рассказав любопытные подробности об «НГ».

1. Это первая частная новостная газета в Тюменской области за всю историю.

2. В стартовой редакции не было ни одного профессионального журналиста, то есть закончившего на тот момент соответствующий факультет университета.

3. Тираж первого выпуска из типографии забирал лично я с коллегами Олегом Владимировым и Александром Москалюком. Газеты уместились в багажник ретро-мерседеса. Доблестная почта выкатила такой прайс на доставку свежей прессы, что у «НГ» не было шансов на выживание. Недолго думая, открыли собственную службу доставки и выжили.

1990-е годы. Совместный выпуск «НГ» и «Вестника Сургутского района»

4. В газете было семь главных редакторов: Тарас Самборский (дважды), Олег Владимиров (дважды), Дмитрий Щеглов, Маргарита Прокопенко-Стройнова, Людмила Осьминкина, Евгений Жеребцов, Светлана Могилдан (на сегодня). Все главреды, кроме Осьминкиной, выходцы из объединенной редакции информационного агентства СИА-ПРЕСС, сделавшие карьеру от рядового корреспондента-стажера и даже от дизайнера полос.

5. «НГ» чаще любых других региональных печатных изданий менял свой формат: он издавался в классическом А3, переходил на «таблоидный» В4, возвращался в А3, а сегодня выходит в свет в «карманном» формате А4.

6. Газета регулярно меняла периодичность. Начала в 1993 году с еженедельного выпуска, затем увеличила до трех номеров в неделю, много лет издавалась ежедневно, была ежемесячным изданием в журнальном формате, сегодня печатается один раз в неделю.

7. На стыке 1990-х и 2000-х годов издание имело рекордные подписные тиражи — более 27.000 экземпляров ежедневно оплаченных подписных абонементов. Это неподъемная даже по нынешним меркам цифра не только для печатного сегмента, но и многих новостных интернет-ресурсов.

8. Во второй половине 2000-х газета «НГ» издавалась ежедневно рекордными объемами: по вторникам у нее было 16 полос, по средам – 24, по четвергам – 48, по пятницам – 16 и по субботам – 32 полосы А3.

Вместе не только в будни, но и в праздники. 1 мая обычно холодно, но коллективу «НГ» тепло всегда

9. У «НГ» есть собственный официальный гимн. Причем он имеет несколько версий. Первую в соавторстве с коллегами написала бывшая сотрудница издания Ольга Гаврилова. Вторую версию специально для сургутян записала мегапопулярная в 1990-е группа «Чай вдвоем». Слова «В новый город я пришел и любовь свою нашел, «Новый Город» – сургутская жизнь» до сих пор помнят многие читатели.

Авторами последнего варианта (его можно услышать в телефонной трубке, позвонив в редакцию) выступили музыкант и поэт, которые в разное время работали с Кристиной Орбакайте и группой «Иванушки International».

10. У «Нового Города» было много приложений. Экономическое – «НГ-Капитал», кулинарное – «НГ-Гурман» (оба впоследствии «выросли» до полноценных самостоятельных журналов), молодежное – «RE-Актив», телевизионное – «Все Каналы ТВ», краеведческое – «НГ-Ветеран», экологическое – «Зеленый лист», рекламное – газета «Седьмой Этаж». Кстати, сам «Седьмой Этаж» старше «Нового Города» на полгода, это первая в Тюменской области бесплатная газета объявлений. Получается, что приложение стало выходить раньше, чем «материнская» газета.

«НГ» умеет организовывать фееричные подписные кампании. Несколько раз главным призом для читателей – участников розыгрыша становились дорогие иномарки и даже квартиры

11. Чаще всего судебные иски против газеты подавала администрация города Сургута. Большинство из них журналисты выиграли. В 2001-м году во время очередного заседания Сургутского городского суда от представителя редакции поступило ходатайство следующего содержания: «Просим перенести суд по причине отсутствия редакции газеты «Новый Город» в полном составе с связи с отъездом в город Сочи на празднование десятилетия СИА-ПРЕСС». Выражение лиц судьи и представителей администрации Сургута в этот момент было непередаваемо.

Один из дней рождения «НГ» коллектив отпраздновал в Риге — не обошлось без поиска того самого дома, из окна которого выбросился пастор Шлаг в «Семнадцати мгновениях весны»

12. Традиция праздновать круглые даты поездкой в далекие края – отличительная визитная карточка журналистов «Нового Города» и информационного агентства СИА-ПРЕСС. Новгородцы отмечали юбилеи газеты, кроме Сочи, в Тобольске, Киеве, Санкт-Петербурге, Риге, Таллине, Хельсинки, Стокгольме, Праге.

Семь лет назад по случаю юбилея издания объединенная редакция СИА-ПРЕСС устроила перфоманс на сцене Сургутской филармонии – зрители вживую увидели, каких трудов стоит подготовка каждого выпуска газеты

13. А еще «Новый Город» — это большая крепкая дружная семья. Тот случай, когда люди могут менять место работы, а спустя годы возвращаться домой, в родную редакцию, чтобы с новыми силами продолжить успешную творческую карьеру.