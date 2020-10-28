16+
Логотип Сиапресс
USD  79,3323   EUR  92,6284  

Новости

Больше новостей
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
1
Больше опросов

​Куролесят они, платим мы

Как россияне платят за неэффективность и неподконтрольность силового аппарата

​Куролесят они, платим мы
Фото zona.media

Регулярно вижу новости о том, как Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить очередные компенсации – то за незаконные задержания, то за липовые уголовные дела, то еще за какую силовую / судебную историю. Обычно пострадавшие получают за это из российского бюджета по 5-10-15 тысяч евро, бывает больше.

Мне стало интересно, сколько же суммарно в год набегает. Как выяснилось, Россия – чемпион по жалобам в ЕСПЧ, против нашей страны выдвинуто больше 12 тысяч исков (из 43 тысяч суммарно). Авторитарная Турция, чье население на треть меньше, имеет 6,7 тысяч жалоб. При этом наша страна лидирует еще и в проигранных делах – в 2018 году оных было 238, при пяти победах. А суммы компенсаций варьируются от года к году – иногда порядка 150-170 млн рублей, а иногда (в 2019 году) – около 1,1 млрд рублей.

Понятно, что это на фоне большой страны крошечные деньги. Воруют у нас, скажем дипломатично, в сотни раз круче. Но вдумайтесь в сам факт, как это происходит.

Сидит какой-то силовик у себя в мягком кресле. Захотелось ему выполнить планы, получить премию и повышение, и понятно, что добиваться таких результатов через ловлю наркобаронов, убийц или еще кого нехорошего – сложно, грязно и может быть себе дороже. Зато можно или найти какой-то антигосударственный репост или твит или картинку, или поймать кого-нибудь и, приковав наручниками к батарее, выбить признание, или сделать еще что-то относительно непыльное. Он это делает, судья подмахивает решение, потому что так надо и коллеги-силовики не ошибаются, и вуаля – дело закрыто, человек сел, звездочка с премией упали на плечо и в карман, все довольны. И за все это добро силовик с судьей получают свою оплату из наших налогов.

Еще надо понимать, что пока шьется дело о репосте или о стоянии с плакатиком у здания МВД, какой-то педофил хватает девочку, а какой-то муж убивает свою жену, которой недавно сказали «как убьют, так приходите».

Затем человек, попавший за репост или вроде того, если он достаточно грамотен и не стал вестись на увещевания про «сотрудничай со следствием, тебе же проще будет», и знает, куда обращаться, обжалует произошедшее с ним в ЕСПЧ. ЕСПЧ присуждает ему компенсацию в несколько миллионов рублей. И это оплачивается из того же бюджета, который оплатил работу силовика и судьи, и который, на минуточку, состоит из наших налогов.

То есть одни ребята куролесят и ни в чем себе не отказывают, а мы за них платим. Причем дважды – в виде зарплат, премий, щедрой пенсии, назначаемой с 45 лет, и в виде последующих компенсаций пострадавшим от них рук. Конечно, эти деньги падают не в счет ЕСПЧ, а идут нашим же гражданам – и это единственное хорошее. Но лучше бы, знаете, люди не получали по почкам, и затем не получали бы спустя годы мытарств в ЕСПЧ за это компенсации. Обмен справедливый.

Конечно, наша плата за неэффективную и почти неподконтрольную обществу силовую машину государства куда выше, чем даже один миллиард рублей компенсаций, назначенных ЕСПЧ. Эта плата – и человеческие жизни, и закрытые бизнесы, и уехавшие из-за преследований люди, и многое другое. Это то, что нам нужно будет долго и трудно изменять в нашей стране, если мы хотим двигаться вперед, а не назад, как сейчас.


нравится (23) не нравится (27)
28 октября в 23:49, просмотров: 2337, комментариев: 25
Комментарии:
Флудер
не нравится
29 октября в 00:24
Да ладно? Вроде ж российское Законодательство превыше мирового, что мешает хамовническому суду москвы отменить постановление ЕПСЧ и предложить заявителю им подтереться?
Сергей Б Флудер
не нравится
29 октября в 08:49
Мешают дети российских чиновников и судей, которые живут и учатся в Европе, Великобритании и США.
Сергей Б
не нравится
29 октября в 08:50
Скоро в СМИ появятся фотографии обманутых дольщиков – разыскивается особо опасный преступник.

И это не шутка. Именно так, объявлением в розыск, полицейские в Сургуте угрожают дольщикам, которые не желают идти в полицию для постановки на учет, как лица, находящиеся в особо бунтарском состоянии.

Или как еще можно понимать такие угрозы?
Швондер.
не нравится
29 октября в 10:44
Это еще че. Сынки и мелкотравчатые дети. Вот пахан на 57 миллиардов за воровство юкоса влетел, так платить то тоже нам
tdn Флудер
не нравится
29 октября в 10:49
Да ничего не мешает. Проблема то ведь не в этом. Раз за разом граждане убеждаются что честного и независимого суда в РФ нет. На что это влияет - на то, как правильно вчера заметила Зубаревич, грамотная молодежь, ученые, уезжает из такой страны. Остается только глубинный народ. Но совершенно напрасно действующее руководство радует этот факт, ведь именно этот глубинный народ в 18-м году прошлого века вешал на столбах попов..
Сергей Б tdn
не нравится
29 октября в 11:33
А чё попов то. Говорил бы уже сразу кого глубинный народ в 18-ом вешал, при разнице в доходах как сейчас достигнута.
Ми-Ми-Ми
не нравится
29 октября в 11:40
Дмитрий! Насколько знаю-Вы журналист. Как насчет объективности? Если Вы пишете о преследовании за репосты и педофиле, который в это время творит насилие- ну должны же понимать, что это зона отвественности совершенно разных подразделений. И работа по предотвращению экстремизма в интернете нникак не связана с отслеживанием и борьбой с педофилами. Вы же понимаете, что нельзя всех бросить на борьбу с педофилами. Нужны те, кто занимается экономическими преступлениями, уголовка и борьба с наркотиками- тоже нужны. Множество подразделений в структуре МВД, и все нужны, а Вы всех в кучу и все плохо работают. Нет даже не так. Никто не работает, а только куролесят.
Если Вы хотите, чтобы МВД хотя бы в рамках Сургута работало лучше - напишите с цифрами и объективно- какой недокомплект в органах. Какая переработка. Какой режим работы. К примеру множество подразделений работают в режиме : сутки дежурства, отсыпной, выходной-сутки дежурства...А потом спросите у сотрудников, работающих в этом режиме- а сколько они видят выходных? А во сколько уходят с суток на отсыпной. И сколько им приходится участвовать в различных усилениях вместо выходного?
А потом-сделайте выводы. О том, почему к примеру недокомплект хронический? Может потому, что как только сотрудник уходит на административную должность- он попадает в тиски статотчетности, где заикаться про увеличение численности- показатель неумения работать, а процент раскрываемости и количество дел- главные факторы. Вот и рапортуют, что людей хватает. Вот и рапортуют - процент растет. Будет интересен Ваш следующий пост о том, что становится причиной печальной статистики с нарушением прав человека в России. Ведь если думать об улучшении, именно Вы, как журналист должны не жарёху кидать ради хайпа, а обращать внимание власти (ведь только она может какие то изменения вносить в работу МВД) на причины негатива.
Успехов Вам и объективности!
Александр Ми-Ми-Ми
не нравится
29 октября в 12:06
Недокомплект не мешает пенсионеров рыбаков с омоном гонять.
Ми-Ми-Ми Александр
не нравится
29 октября в 12:18
Так ото ж...Надо же процент раскрываемости делать и делают в усилениях, по свистку сверху. Многое имеет место и побои и омон за рыбаками. Если побои могут быть признаком профнепригодности следака, то попробуйте себе представить "сидящий в теплом кресле" ОМОН, который от скуки , а не по команде сверху, едет гонять рыбаков-пенсионеров.. У меня не получилось.
Марина Соболевская Ми-Ми-Ми
не нравится
29 октября в 13:56
Не нойте. Жалость не вызовите. Не нравится работа - уйдите на другую. А то приходят не воспитанные и хамоватые, творят беспредел, а налогоплательщики всё платят и платят. Автор АБСОЛЮТНО ПРАВ и без хайпа всё верно написал. Жаль, что мало об этом пишут. а надо бы почаще...
Сергей Б Марина Соболевская
не нравится
29 октября в 14:56
Да толку то мало писать – чиновник слушает да ест.

Надо такие меры чтоб вздрагивали.

А это реальные общественные правозащитные организации. Которых нет и не предвидится.

kosha
не нравится
29 октября в 23:31
А какое отношение к нам имеет этот европейский суд ? И на каком основании граждане РФ туда обращаются , мы вроде в объединенную европу не входим , фактически враждебная РФ организация ,пора бы органам навести тут порядок .
Злая Эллочка Швондер.
не нравится
Сегодня в 00:26
Так новая конституция затем и затевалась, чтоб кое-кто в Европе немножко расстроился. Всяко лучше, чем в ванной за шторочку держаться. Я ещё помню, что эта редиска при Петухове творила.
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 00:47
Дмитрий, проведите сутки на выездах с сотрудниками. Очень интересная статья получится.
Швондер. Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 08:07
Вообще то нормальной цивилизации пофиг, че у какого-либо племени на священной берестяной грамоте выцарапано.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:48
"Реальные общественные правозащитные организации" для С. Бражникова это штурмовики "совести", а не правозащитные организации, которые действуют во всем цивилизованном мире, не профсоюзы и не общественные объединения. Вечно вы Сергей, забываете об этом написать.
444 Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 10:58
Новая конституция затевалась Путиным, чтобы Путин остался у власти навсегда. В России это знает каждый.
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 12:17
Статистика по ковид в Москве подтверждает, что там сплошные «дни рождения Путина» и других «друзей-миллиардеров». Нарушение прав человека на «правдивую информацию». Ха-ха. Обратись ЕСПЧ.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:41
Это хорошо, что вы, бюджетный тролль, послали "в ЕСПЧ" всех граждан России, которые знают, что Путин изменил конституцию, чтобы править страной вечно. Послали от имени той самой власти Путина и его друзей-долларовых миллиардеров, красующихся в списке Форбс, и чиновников, любого из которых ни копни, оказывается миллиардером, если не долларовым, то хотя бы рублевым.
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 12:59
Нет. Это вы назвали всех врачей «подлецами в белых халатах». Нарушение прав человека в белом халате-врача и препятствование выполнению его профессионального долга. ЕСПЧ тебя засудит, если от них поступит жалоба «Врачи РФ против Мазурина».
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:17
Статья автора о неэффективной и неподконтрольной обществу государственной машине, которая обходится гражданам России не только в миллиарды рублей компенсаций, назначенных ЕСПЧ. Плата за это и человеческие жизни, и несостоявшиеся карьеры, и закрытые бизнесы, и уехавшие из-за преследований люди, и многое другое.
Вам за бюджетный счет осталось только накатать простынку в пару тысяч знаков, чтобы никто уже и не вспомнил о статье. За это вам деньги и платят.
Alkonowa1ow 444
не нравится
Сегодня в 13:41
А почему только ЮКОС и его миллиардеры могут в 2014 году получать решения о выплатах в миллиарды рублей, а может долларов. А простые врачи РФ против «мазуриных» или омские врачи против «навальных» нет. Это что игра в одни ворота? Да и государству наличие «оппозиции» на службе у запада приносит такой вред который можно оценить в сотни миллиардов долларов. Тот же Пашинян сейчас теряет исконные армянские земли. Сорос его назначил, как оппозиционера правительству Сержа Саргсяна, новым премьер-министром. И Алиев воспользовался. Тихановская «гадит» призывая к экономическому коллапсу. Где ЕСПЧ? Тут впору рассмотреть «Белоруссия против Тихановской» и «Армения против Алиева». А? Каково? Слабо для ЕСПЧ? Или «РФ против Навального». А это как? Судить так судить.
444 Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:21
Странно. Статья как раз о том, что рядовые граждане России получают компенсации по решению ЕСПЧ. Вы ее вообще-то читали, или вам не за чтение платят?
Ми-Ми-Ми Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 15:29
К сведению. Не ною. Второе- в органах не работаю и не работал. Не люблю невоспитанных и хамоватых. Очень. Но Вы представьте себе, что эти люди в условиях постоянного стресса и переработки. Вспомните, что нынче школьнику педагог не может замечание сделать, ибо "воспитание- не ваше дело- вы должны знания давать! У моего ребенка права , а у вас-обязанности"...вспомните случай на Сайме, когда сотрудники уговаривали барышень более получаса- это норма? Далее- люди, качающие свои права - всего лишь цветочки. А когда приходится работать на вызовах с абсолютно невоспитанными и откровенными хамами- это все способствует воспитанию ангельского характера? При этом я совершенно согласен - нельзя ни хамить, ни большого начальника включать. Никому. Работникам органов- в первую очередь.
Что касается объективности Д. Щеглова- раскрою свои претензии: я посчитал бы его объективным в случае, когда он не смешивая борьбу с интернетэкстремизмом и борьбу с педофилами...домашними тиранами и прочее- дал бы инфу, что 1 подано исков в еспч- х, проиграно государством - у, основная статья по которой проигрыши - А, и далее высказывал бы свои претензии той службе, которая курирует это направление. У мнея например, другой вопрос, близкий к теме, затронутой Щегловым. Закрыто дело Попова. Кто возбуждал? За чей счет получали зарплату люди, участвовавшие в следствии, в судебном процессе? Это к нам поближе и попонятнее.
Коль затронута тема использования наших налогов- почему не посмотреть о том, что тут на месте? Мне как то цифры по ЕСПЧ видятся неприятными- наши деньги и немалые уходят, но там по каждому делу может быть куча нюансов, о которых мы представления не имеем. А вот по Попову- это - наше, тутошнее.
444 Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 16:19
Проблема в том, что Дмитрий писал о неподконтрольной обществу машине государства, этой фундаментальной проблеме нашей страны. А вы зачем-то (надеюсь, не за бюджетные деньги) старательно сводите все к некомплекту личного состава в конкретном отделении милиции/полиции. Выглядит это просто неприлично.
Показать все комментарии (25)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск» 2337
  2. Антон Малаховский: «Юные спортсмены должны будут проходить регулярные медосмотры за 7-11 тысяч рублей. Какие родители в состоянии это оплачивать? Десятки тысяч наших с вами детей окажутся на улице, а тренеры — без работы» 2336
  3. Умерло три югорчанина с лабораторно подтвержденным COVID-19 1437
  4. ​Заключенным ИК-15 в Нижневартовске запретили свидания с родственниками 1315
  5. ​Тише едешь: ГИБДД Югры ограничила скорость движения на опасных участках дорог 1202
  6. В Сургуте строительный сезон завершили сдачей двух скверов 1067
  7. ​В правительстве РФ ожидают, что работа над вторым мостом через Обь завершится на год раньше срока 1003
  8. В Сургуте и Нижневартовске прогулки школьников в ТЦ взяли под контроль 991
  9. ​Директору сургутского филиала Московского колледжа №177 грозит десять лет тюрьмы 976
  10. «Лучшим способом остановить коронавирус остается профилактика» 959
  1. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 15420
  2. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 11690
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 11286
  4. Громкая музыка, крики и драки: сургутянам мешают спать по ночам шумные посетители «Аквилона» 9853
  5. Жители Сургута возмущены «захватом» дороги застройщиком 7593
  6. ​В одном из магазинов Ханты-Мансийска за продукты расплатились фальшивыми деньгами — кассир ничего не заметил 6804
  7. ​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза 5317
  8. На Югру надвигается метель 4402
  9. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 3841
  10. В Ханты-Мансийске из детсада эвакуировали 21 ребенка из-за угрозы пожара 3417
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51732
  2. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 47098
  3. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38908
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37150
  5. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20637
  6. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 20046
  7. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 15826
  8. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 15444
  9. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 15420
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13588

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика