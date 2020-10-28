Как россияне платят за неэффективность и неподконтрольность силового аппарата

Регулярно вижу новости о том, как Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить очередные компенсации – то за незаконные задержания, то за липовые уголовные дела, то еще за какую силовую / судебную историю. Обычно пострадавшие получают за это из российского бюджета по 5-10-15 тысяч евро, бывает больше.

Мне стало интересно, сколько же суммарно в год набегает. Как выяснилось, Россия – чемпион по жалобам в ЕСПЧ, против нашей страны выдвинуто больше 12 тысяч исков (из 43 тысяч суммарно). Авторитарная Турция, чье население на треть меньше, имеет 6,7 тысяч жалоб. При этом наша страна лидирует еще и в проигранных делах – в 2018 году оных было 238, при пяти победах. А суммы компенсаций варьируются от года к году – иногда порядка 150-170 млн рублей, а иногда (в 2019 году) – около 1,1 млрд рублей.

Понятно, что это на фоне большой страны крошечные деньги. Воруют у нас, скажем дипломатично, в сотни раз круче. Но вдумайтесь в сам факт, как это происходит.

Сидит какой-то силовик у себя в мягком кресле. Захотелось ему выполнить планы, получить премию и повышение, и понятно, что добиваться таких результатов через ловлю наркобаронов, убийц или еще кого нехорошего – сложно, грязно и может быть себе дороже. Зато можно или найти какой-то антигосударственный репост или твит или картинку, или поймать кого-нибудь и, приковав наручниками к батарее, выбить признание, или сделать еще что-то относительно непыльное. Он это делает, судья подмахивает решение, потому что так надо и коллеги-силовики не ошибаются, и вуаля – дело закрыто, человек сел, звездочка с премией упали на плечо и в карман, все довольны. И за все это добро силовик с судьей получают свою оплату из наших налогов.

Еще надо понимать, что пока шьется дело о репосте или о стоянии с плакатиком у здания МВД, какой-то педофил хватает девочку, а какой-то муж убивает свою жену, которой недавно сказали «как убьют, так приходите».

Затем человек, попавший за репост или вроде того, если он достаточно грамотен и не стал вестись на увещевания про «сотрудничай со следствием, тебе же проще будет», и знает, куда обращаться, обжалует произошедшее с ним в ЕСПЧ. ЕСПЧ присуждает ему компенсацию в несколько миллионов рублей. И это оплачивается из того же бюджета, который оплатил работу силовика и судьи, и который, на минуточку, состоит из наших налогов.

То есть одни ребята куролесят и ни в чем себе не отказывают, а мы за них платим. Причем дважды – в виде зарплат, премий, щедрой пенсии, назначаемой с 45 лет, и в виде последующих компенсаций пострадавшим от них рук. Конечно, эти деньги падают не в счет ЕСПЧ, а идут нашим же гражданам – и это единственное хорошее. Но лучше бы, знаете, люди не получали по почкам, и затем не получали бы спустя годы мытарств в ЕСПЧ за это компенсации. Обмен справедливый.

Конечно, наша плата за неэффективную и почти неподконтрольную обществу силовую машину государства куда выше, чем даже один миллиард рублей компенсаций, назначенных ЕСПЧ. Эта плата – и человеческие жизни, и закрытые бизнесы, и уехавшие из-за преследований люди, и многое другое. Это то, что нам нужно будет долго и трудно изменять в нашей стране, если мы хотим двигаться вперед, а не назад, как сейчас.