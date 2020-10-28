Победы Сургута в разных рейтингах на самом деле почти ничего не значит для города

Мы любим рейтинги, все очень любят рейтинги. И недавно Сургут оказался четвертым городом в России по уровню средних заработных плат после Москвы, и Южно-Сахалинска и Салехарда. Мы то и дело слышим: Сургут лучший по благоустройству, лучший по уровню жизни, лучший по уровню всего подряд.

Значит ли это хоть что-то для местных жителей?

Помню историю с рейтингом российских городов, который проводился лет 20 назад, если не больше, когда тогдашний мэр Сургута Александр Сидоров очень уверенно боролся за первое место города, что означало первое место его как мэра. И он даже летал в Москву, вся сургутская администрация волновалась, болела за это место, и в последнюю секунду победил Юрий Лужков с Москвой. Сургут оказался не помню точно на каком месте, но все равно на лидерских позициях. Но Сидоров негодовал. Дал даже телевизионное интервью, в котором наговорил какие-то совершенно нелицеприятные вещи и в адрес Лужкова, и в адрес Москвы, его прямо трясло от возмущения.

А мы удивлялись этой реакции, потому что понимали – это все потешные игры. Просто взрослые дядьки придумали себе рейтинги, цацки и всерьез их воспринимают. Из тех же времен вспоминаю постоянные церемонии награждения странными орденами типа «Лучший академик академии вселенских наук». Чиновники бесконечно ездили в Кремль на приемы, где им вешали эти цацки, говорили приятные слова, а у них ноздри раздувались от гордости.

Сейчас это куда-то исчезло. И то, что мы сегодня обсуждаем в плане рейтинга зарплат — примерно из той же оперы. Как Сургут может попасть, например, в топ самых благоустроенных городов? Это же чисто формальные вещи. Считается, сколько рублей или квадратных метров асфальта уложено на жителей или квадратную площадь населенного пункта, выходит какая-то цифра, которая совершенно случайно может вывести город в лидерские позиции.

Та же новость про 17 отремонтированных дворов Сургута сопровождалась словом «рекордная». Но «рекордная» в смысле «маленькая», потому что в Сургуте полторы или 2000 дворов. И когда звучит новость «рекордное количество дворов отремонтировано – 17», я понимаю, что это какой-то жесточайший троллинг. Понимаю, что в течение столетия сургутские дворы отремонтированы не будут.

Вот такая же ситуация с заработными платами. Выплатил Сургутнефтегаз очередные бонусы, зарплаты взлетели, Сургут выбился в лидерские позиции. Собственно, благодаря сургутнефтегазовцам мы всегда находимся в топе зарплат по России.

Если рейтинг делать не по общему признаку, а по профессиональному, допустим, «рейтинг зарплат учителей средних школ» или «рейтинг зарплат учителей начальных школ», то мне было бы интересно посмотреть, какое место займет город. Понятно, что скорее всего одно из высоких, но если там будут указываться некие абсолютные показатели, то мы увидим цифры, далекие от рейтинга самых высоких зарплат по стране.

И так по каждой позиции если разбивать, обнаружим, что сами по себе зарплаты в Сургуте не очень высокие, даже беря в расчет нефтяную отрасль. Водители Сургутнефтегаза или других подобных компаний, простые работяги, буровики зарабатывают вполне скромные деньги, которые легко можно получать в любом офисе.

Соответственно, сам по себе рейтинг совершенно субъективный, он не дает реальной картины мира. Мы понимаем, что 30-50 топ-менеджеров Сургутнефтегаза делают эту статистику, а если их убрать, то Сургут, наверное, уйдет с третьего места на 30. Вот и весь рейтинг, которым мы каждый раз гордимся!

Кстати: В Москве среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020 года превышала 103 тысячи рублей. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард — 97 и 95 тысяч рублей соответственно. Сургуту занять четвертое место в топе позволил средних доход горожан в 77 тысяч рублей. Кстати, в первую десятку вошли еще два города Югры – Ханты-Мансийск (75 тысяч рублей и пятое место) и Нижневартовск (68 тысяч рублей и десятое место).