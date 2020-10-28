В Сургуте прекрасный общепит: продолжаем называть преимущества города, которые местные предпочитают не замечать

Несколько лет назад от своего коллеги слышала, что вартовчане лидируют по недовольству — городом, властью, общественным транспортом, температурой батарей. В общем, всем. Они закидывали органы власти всех уровней жалобами. Но ведь никто не ведет никакого рейтинга муниципалитетов по количеству жалоб на душу населения. Хотя было бы любопытно. И что-то мне подсказывает, что победить мог вовсе не Нижневартовск, а мой родной Сургут.
Я заметила такую закономерность. На утверждение: «Ваш городишко такой ужасный», можно услышать тысячу и один аргумент, почему ты не прав, бонусом тебе укажут несколько направлений и способов выехать из города так, чтобы никогда не вернуться.
Но если ты начнешь за что-то хвалить Сургут, ты тоже будешь не прав. И горожане будут с пеной у рта рассказывать, как нелегка жизнь в этом «рыбном месте».
Я тут имела смелость написать, что в Сургуте достойно работает общественный транспорт. Боюсь читать комментарии, но, кажется, меня отправили в Тюмень. Хоть так.
Так вот. Это все лирика. Продолжу.
В Сургуте очень хороший общепит. Не замахнусь на полную аналитику. Остановлюсь на «что касаемо» бизнес-ланчей.
Во-первых, недорого. Можно уложиться в 170-300 рублей. И ты будешь сыт. С такими ценами делать выбор в пользу салатиков из сетевого магазина – преступление.
Во-вторых, вкусно и... безопасно. Большие порции, свежая и вкусная еда. Что тут такого, спросите вы. А это важно! В Екатеринбурге большинство заведений в центре города гарантирует тебе мучительную изжогу после бизнес-ланча. За ту же цену обеда, что и в Сургуте.
В-третьих, есть выбор. В городе, во всяком случае в центре, достаточно заведений, где даже в обеденный час-пик можно найти уютный столик, чтобы пообедать без суеты.
В-четвертых, хорошее обслуживание. Несмотря на то, что и ты, и официант точно знаете, что ты пришел просто пообедать и твой чек будет скромен, тебя обслуживают быстро и с улыбкой. Поверьте, так далеко не везде. В Екатеринбурге тебе улыбаются (чаще всего) в двух случаях: ты постоянный клиент и приходишь к ним, несмотря на изжогу, или улыбающийся — не местный и совсем недавно в столице Урала.
Наверняка, найдутся те, кому есть, о чем со мной поспорить. Но, на мой взгляд, сургутскому общепиту удалось поймать баланс между условными провинциальной простотой и доступностью и столичным качеством. Надо эту теорию проверить еще раз. Тщательнее. В следующий приезд.
Анна, возвращайтесь уже в солнечный Сургут, не мучайте себя живя на плохой чужбине.
Однако, после того как вдруг общественный транспорт в Сургуте стал хорошим, хотя по мне так он и был нормальным, а еще и общепит в Сургуте стал лучше, чем в столице Урала, мысль о том, что это направленная работа на позитив в отношении администрации, только укрепилась. Типовое фото Шувалова, гордо восседающего в сургутской столовке тому подтверждение.
Что еще стало в Сургуте лучше при Шувалове? Ждем следующих откровений. От гражданина Чехии и жительницы Екатеринбурга слышать хвалебные отзывы о Сургуте особенно приятно. Даже уезжать из Сургута после такого не хочется. А то вот уехали и мучаются теперь там в чехиях и екатеринбургах.
До следующих выборов, а точнее назначения, главы города еще далеко, а уже подсуетился.
Думаете, Шувалову, как и Комаровой полномочия продлят? Так сказать, ниточка за иголочкой. Да и тренд такой по стране в целом, продлевать полномочия, лицам которым доверяют, начиная с президента.
А так-то чуйка у Тараса хорошая. Можно уже начинать кричать – да здравствует Шувалов! Долой референдум!
Одним словом, хорошее у вас под носом граждане. От добра, добра не ищут.
Ну мы вас поняли Анна. И Тараса тоже.