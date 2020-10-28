В Сургуте прекрасный общепит: продолжаем называть преимущества города, которые местные предпочитают не замечать

Несколько лет назад от своего коллеги слышала, что вартовчане лидируют по недовольству — городом, властью, общественным транспортом, температурой батарей. В общем, всем. Они закидывали органы власти всех уровней жалобами. Но ведь никто не ведет никакого рейтинга муниципалитетов по количеству жалоб на душу населения. Хотя было бы любопытно. И что-то мне подсказывает, что победить мог вовсе не Нижневартовск, а мой родной Сургут.

Я заметила такую закономерность. На утверждение: «Ваш городишко такой ужасный», можно услышать тысячу и один аргумент, почему ты не прав, бонусом тебе укажут несколько направлений и способов выехать из города так, чтобы никогда не вернуться.

Но если ты начнешь за что-то хвалить Сургут, ты тоже будешь не прав. И горожане будут с пеной у рта рассказывать, как нелегка жизнь в этом «рыбном месте».

Я тут имела смелость написать, что в Сургуте достойно работает общественный транспорт. Боюсь читать комментарии, но, кажется, меня отправили в Тюмень. Хоть так.

Так вот. Это все лирика. Продолжу.

В Сургуте очень хороший общепит. Не замахнусь на полную аналитику. Остановлюсь на «что касаемо» бизнес-ланчей.

Во-первых, недорого. Можно уложиться в 170-300 рублей. И ты будешь сыт. С такими ценами делать выбор в пользу салатиков из сетевого магазина – преступление.

Во-вторых, вкусно и... безопасно. Большие порции, свежая и вкусная еда. Что тут такого, спросите вы. А это важно! В Екатеринбурге большинство заведений в центре города гарантирует тебе мучительную изжогу после бизнес-ланча. За ту же цену обеда, что и в Сургуте.

В-третьих, есть выбор. В городе, во всяком случае в центре, достаточно заведений, где даже в обеденный час-пик можно найти уютный столик, чтобы пообедать без суеты.

В-четвертых, хорошее обслуживание. Несмотря на то, что и ты, и официант точно знаете, что ты пришел просто пообедать и твой чек будет скромен, тебя обслуживают быстро и с улыбкой. Поверьте, так далеко не везде. В Екатеринбурге тебе улыбаются (чаще всего) в двух случаях: ты постоянный клиент и приходишь к ним, несмотря на изжогу, или улыбающийся — не местный и совсем недавно в столице Урала.

Наверняка, найдутся те, кому есть, о чем со мной поспорить. Но, на мой взгляд, сургутскому общепиту удалось поймать баланс между условными провинциальной простотой и доступностью и столичным качеством. Надо эту теорию проверить еще раз. Тщательнее. В следующий приезд.