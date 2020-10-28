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​Хорошее под носом

В Сургуте прекрасный общепит: продолжаем называть преимущества города, которые местные предпочитают не замечать

​Хорошее под носом
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Несколько лет назад от своего коллеги слышала, что вартовчане лидируют по недовольству — городом, властью, общественным транспортом, температурой батарей. В общем, всем. Они закидывали органы власти всех уровней жалобами. Но ведь никто не ведет никакого рейтинга муниципалитетов по количеству жалоб на душу населения. Хотя было бы любопытно. И что-то мне подсказывает, что победить мог вовсе не Нижневартовск, а мой родной Сургут.

Я заметила такую закономерность. На утверждение: «Ваш городишко такой ужасный», можно услышать тысячу и один аргумент, почему ты не прав, бонусом тебе укажут несколько направлений и способов выехать из города так, чтобы никогда не вернуться.

Но если ты начнешь за что-то хвалить Сургут, ты тоже будешь не прав. И горожане будут с пеной у рта рассказывать, как нелегка жизнь в этом «рыбном месте».

Я тут имела смелость написать, что в Сургуте достойно работает общественный транспорт. Боюсь читать комментарии, но, кажется, меня отправили в Тюмень. Хоть так.

Так вот. Это все лирика. Продолжу.

В Сургуте очень хороший общепит. Не замахнусь на полную аналитику. Остановлюсь на «что касаемо» бизнес-ланчей.

Во-первых, недорого. Можно уложиться в 170-300 рублей. И ты будешь сыт. С такими ценами делать выбор в пользу салатиков из сетевого магазина – преступление.

Во-вторых, вкусно и... безопасно. Большие порции, свежая и вкусная еда. Что тут такого, спросите вы. А это важно! В Екатеринбурге большинство заведений в центре города гарантирует тебе мучительную изжогу после бизнес-ланча. За ту же цену обеда, что и в Сургуте.

В-третьих, есть выбор. В городе, во всяком случае в центре, достаточно заведений, где даже в обеденный час-пик можно найти уютный столик, чтобы пообедать без суеты.

В-четвертых, хорошее обслуживание. Несмотря на то, что и ты, и официант точно знаете, что ты пришел просто пообедать и твой чек будет скромен, тебя обслуживают быстро и с улыбкой. Поверьте, так далеко не везде. В Екатеринбурге тебе улыбаются (чаще всего) в двух случаях: ты постоянный клиент и приходишь к ним, несмотря на изжогу, или улыбающийся — не местный и совсем недавно в столице Урала.

Наверняка, найдутся те, кому есть, о чем со мной поспорить. Но, на мой взгляд, сургутскому общепиту удалось поймать баланс между условными провинциальной простотой и доступностью и столичным качеством. Надо эту теорию проверить еще раз. Тщательнее. В следующий приезд.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 436, комментариев: 6
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 12:21
эмм, автор - что в сургуте, что в екате одни и те же сетевые заведения, с примерно одинаково хорошим уровнем еды. Местечковые едальни одинаково убоги и там и тут
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:44
Автор прав. Система общепита, как малый бизнес, стала привлекательна. Правильно. Кушать хочется не только каждый день, но и каждый час. А «тряпки» и обувь бедствуют. Это разовые покупки. Нет спроса. «Наелись». Помните Сургут 90-х, начала 2000-х. Вещевые рынки на Набережном, «китайский» и других мест для воскресного шопинга. Были и тогда сомнительные «забегаловки» и рестораны с претензией типа «Белого рояля» на Мира. Все постсоветская жажда шипотребовских «тряпок» ушла. Как будто и не было всего этого. Сегодня эти «тряпки» в «секонд-ханд» продают на вес. А бизнес переключился на общепит, где постоянный спрос. Общепит процветает. И в Сургуте тоже. И это неплохо. Хотя можно добавить и свою «ложку дёгтя...». Советский общепит в Сургуте был лучше нынешнего и был более доступен, а еда была самая натуральная. И бизнес-ланч обходился («комплексный обед») в 1 рубль (сегодня 200 рублей). Можно назвать все точки общепита Советского Сургута и назвать все блюда в них и их стоимость. Но это отдельная и очень «вкусная» тема, о которой можно говорить бесконечно. При случае можно развить.
Швондер.
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Сегодня в 13:01
Алконоватор, тебе бы органичнее про рюмошные
Alkonowa1ow Швондер.
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Сегодня в 13:11
Да.....На эту тему тоже можно говорить бесконечно. При случае можно развить.
Сергей Б
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Сегодня в 13:28
А сама то Анна – ругаем место где живем и хорошо там, где нас нет.

Анна, возвращайтесь уже в солнечный Сургут, не мучайте себя живя на плохой чужбине.

Однако, после того как вдруг общественный транспорт в Сургуте стал хорошим, хотя по мне так он и был нормальным, а еще и общепит в Сургуте стал лучше, чем в столице Урала, мысль о том, что это направленная работа на позитив в отношении администрации, только укрепилась. Типовое фото Шувалова, гордо восседающего в сургутской столовке тому подтверждение.

Что еще стало в Сургуте лучше при Шувалове? Ждем следующих откровений. От гражданина Чехии и жительницы Екатеринбурга слышать хвалебные отзывы о Сургуте особенно приятно. Даже уезжать из Сургута после такого не хочется. А то вот уехали и мучаются теперь там в чехиях и екатеринбургах.
Сергей Б
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Сегодня в 13:48
Ай да Тарас, ай да… Ладно, и так все поняли.

До следующих выборов, а точнее назначения, главы города еще далеко, а уже подсуетился.

Думаете, Шувалову, как и Комаровой полномочия продлят? Так сказать, ниточка за иголочкой. Да и тренд такой по стране в целом, продлевать полномочия, лицам которым доверяют, начиная с президента.

А так-то чуйка у Тараса хорошая. Можно уже начинать кричать – да здравствует Шувалов! Долой референдум!

Одним словом, хорошее у вас под носом граждане. От добра, добра не ищут.

Ну мы вас поняли Анна. И Тараса тоже.

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