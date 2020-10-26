Так ли все плохо с общественным транспортом в Сургуте?

На своем опыте оценила общественный транспорт Сургута, который не ругает разве что ленивый. И вот, что я вам скажу, сургутяне, не разбираетесь вы в плохой работе общественного транспорта.

Неделю пребывания в городе я каждый день, а часто и по пару раз в день, ездила на автобусах или маршрутках в разных направлениях. Это было удобно. Машины чистые, кондукторы вежливые, безналичный расчет, ездят аккуратно. Не отслеживала, есть ли отклонения в расписании, но дольше пяти минут нужного маршрута не ждала. И те информационные табло, на которые я наткнулась, не врали о времени прибытия автобуса. Порадовало и то, что автобусы ездят с адекватной скоростью: не ползут как черепахи, чтобы собрать побольше пассажиров, не устраивают гонки с конкурентом и не стоят на остановках по полчаса.

И еще. На какие такие пробки вы тут жалуетесь? В часы пик из точки А в точку В добираешься за полчаса максимум. В этом прелесть не слишком большого города, конечно.

Я вспоминаю Сургут моих школьных и студенческих времен. Да, это было давно. Но мы тогда ждали «восьмерку» до одурения — до отмороженных щек и пальцев на ногах. Простоять час на остановке — обычное дело. Чтобы вовремя приехать на пары, надо было выйти за полтора часа. Весь город можно было обойти за это же время.

Можно сравнить еще с Екатеринбургом сегодняшним, где кроме автобусов и маршруток есть трамваи, троллейбусы и целая ветка метро. Но здесь я с ужасом думаю о том, что придется пересесть на общественный транспорт. Чтобы добраться из одного района в другой, даже если это смежные районы, зачастую надо сделать пересадку в центре города. Города, который почти всегда стоит в пробках. Бывает, и трамваи не едут — то ДТП на путях, то нет света, то еще как-то не повезло.

В общем, хотите полюбить сургутские автобусы, приезжайте в Екатеринбург и прокатитесь от Елизавета до Уралмаша. Я вам клянусь: вы вернетесь в Сургут и первого же кондуктора расцелуете в знак благодарности.

Есть еще и другая причина, по которой я предпочту автобус поездке в такси в Сургуте. Таксисты у вас — ну не очень. Ехала с одним и всю дорогу сомневалась в его адекватности, с другим — слушала всю поездку какие-то национальные напевы на всю громкость, третий рассказал мне о том, что он девственник в 26 лет (простите), четвертый по дороге в аэропорт вообще остановился, чтобы сходить в магазин. Лучше уж автобусом. И дешевле.