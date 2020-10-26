Состав газа, примененного на Дубровке, неизвестен до сих пор

26 октября в Москве почтили память заложников, погибших на Дубровке 18 лет назад.

23 октября 2002 года театральный центр на Дубровке был захвачен группой чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. В заложниках у них оказались работники центра и зрители, пришедшие на мюзикл «Норд-Ост». Всего более 800 человек. Террористы требовали прекращения войны и вывода войск из Чечни.

26 октября силовики предприняли газовую атаку, после чего начали штурм. Всего погибло, по официальным данным, 130 заложников. Большинство из них скончались в больницах после штурма. Группа боевиков была уничтожена полностью и в число жертв не входит.

Штурм на Дубровке стал первым случаем применения российскими спецслужбами отравляющих веществ в таком масштабе. Состав усыпляющего газа не обнародован до сих пор. Члены общественной организации «Норд-Ост» предполагают, что спецслужбы использовали смесь фентанила с галотаном.

В этом году традиционных памятных мероприятий из-за коронавируса не было. Ограничились минутой молчания и возложением цветов. У театрального центра вывесили транспарант с именами и фотографиями погибших, на ступеньках установили 130 свечей. Москвичи все эти дни несли на Дубровку цветы и детские игрушки (среди погибших десять детей).

15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение спецоперации по освобождению заложников. Члены организации «Норд-Ост» уверены, что виновные в гибели их родных и близких ответственности не понесли.