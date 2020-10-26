Оказались «за бортом»: творческие коллективы «Городского культурного центра» не могут заниматься из-за пандемийных ограничений

«Городской культурный центр», больше известный сургутянам как «Строитель», не может возобновить полноценную работу с детьми. Несмотря на то, что допобразование сегодня открыто, муниципальная организация осталась, так сказать, за бортом по одной причине — формально она относится к учреждениям культуры, деятельность которых пока ограничена.

Оставим культурно-массовые мероприятия, оставим коллективы 65+… Но! Почему же нельзя сделать исключение и возобновить работу хотя бы в части допобразования для детей? Ответ, по всей видимости, кроется там, где придумывают ковидные ограничения — в Роспотребнадзоре. Но наши вопросы там оставили без внимания.

А вопросы простые. Чем ГКЦ хуже, к примеру, частных организаций, которым позволили наконец продолжить работу? Может быть, эта привилегия — не что иное, как мера поддержки малых и средних предпринимателей? А что, ведь многие родители будут вынуждены либо замереть в ожидании чуда, пока все ограничения будут сняты, либо отправить ребенка в секцию к частникам. Это может быть и неплохо, но каждый ли бюджет потянет дополнительные расходы, тем более после пандемии?

После риторических вопросов — лирическое отступление.

На просторах интернета гуляет история о японце, который прождал семь месяцев, чтобы посетить Мачу-Пикчу — древний город инков в Андах на территории Перу. Джесси Катаяма прибыл в город Агуас-Кальентес еще в марте 2020-го. Купил заветный билет на посещение «места силы» — и тут правительство Перу закрыло древний город из-за коронавируса. Спустя семь месяцев у него закончились деньги. Японец уже думал, что ему придется вернуться домой, так и не закрыв гештальт. Тогда он обратился в туристическую компанию и рассказал свою историю. Обращение дошло до тамошнего минкульта, который сделал исключение для настойчивого туриста. В итоге для Катаямы устроили эксклюзивную экскурсию по Мачу-Пикчу в компании директора археологического комплекса.

К чему я это? Власти Перу сделали исключение из правил для целого (подчеркну!) одного человека. Этот случай на контрасте подчеркивает всю трагичность ситуации с ГКЦ, где подобного исключения ждут сотни горожан — и подозреваю, что не дождутся. Потому что формальность здесь во главе угла, и никаких одолжений от властей ждать не стоит.