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​Вас услышат

Даже провальная попытка референдума о концессии теплосетей в Сургуте – это большой задел на будущее

​Вас услышат
Фото siapress.ru

Было очень занимательно наблюдать за тем, как стартовала инициатива провести референдум о концессии теплосетей в Сургуте и реакцией власти на оную. Забавно, что в Екатеринбурге, где руководство города и области я бы назвал куда более одиозным (в некоторых нюансах – так вообще мракобесным), чем у нас, желающим вернуть прямые выборы главы дали добраться до этапа аж сдачи готовых подписей для референдума. У нас – попытались задушить идею на корню, пригрозив организаторам карами небесными за нарушение противоковидного режима.

На самом деле я не склонен сейчас обвинять наши городские власти в махровой полицейщине – тут, скорее всего, подключился и округ, и может даже кто повыше. Потому что хуже референдума для российских властей может быть только приход на площадь с палатками и автомобильными покрышками. Референдум – это изложение прямой воли людей, а базовая настройка Кремля (спускаемая вниз) – это отсутствие у людей какой-либо собственной воли, не продиктованной кукловодами. Как я говорил много раз, это одна из главных ошибок современных российских управленцев.

Тем не менее, я искренне желаю удачи организаторам референдума по концессии теплосетей в Сургуте. Если этот процесс пойдет, и по городу начнется сбор подписей – информационный шум будет такой, что администрации с концессионерами придется действительно перерабатывать проект передачи теплосетей так, чтобы убедить всех в пользе этого мероприятия, либо отказываться от него окончательно.

Но это лишь первый пункт потенциальной пользы. Дальше – намного больше.

Не удивлю вас фактом, что человеку свойственно радоваться, когда у него что-то получается, и он стремится делать это еще. Если при помощи громкого выражения мыслей общественности получилось развернуть не очень полезную концессию, значит, подумают сургутяне, можно изменить еще что-нибудь, что не нравится в городе. А тут уже начинается бесконечное поле для фантазии.

Не буду рисовать радугу и пони – этот долгий и трудный путь длиной в тысячу ли еще нужно пройти, не все и не всегда будет получаться, и даже первый шаг еще не сделан – только ножку приподняли. Но все получится. Гражданская мышца будет работать, крепнуть, и постепенно двигать все более массивные объекты. Благо, власти разных уровней своими решениями всегда помогут в нахождении поводов, где бы приложить общественные силы.

Удачи, сургутяне. Все получится.


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Сегодня в 00:16, просмотров: 109, комментариев: 0
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