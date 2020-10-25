Председатель думы Сургута поздравляет с Днем автомобилиста

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны автомобильной отрасли!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём автомобилиста.

Этот праздник для нас по-настоящему народный, для миллионов водителей – самый главный, а для сибиряков – особенный. В наших суровых северных условиях профессия водителя по-настоящему героическая. Вы бесстрашные романтики, не боящиеся рисков!

Ваша жизнь – дорога, постоянное движение вперёд. Поставленные перед вами задачи – всегда масштабны. От вашего профессионализма зависит не только своевременная доставка грузов, но и жизни людей.

Сегодня многое меняется: совершенствуется автотехника, повышается качество оказываемых транспортных услуг. Неизменным остается одно – высочайшее мастерство наших водителей, преданность своему делу, высокая ответственность в вопросе обеспечения безопасности.

Поэтому мы отдаём должное и говорим спасибо всем, чья жизнь связана с дорогой и автотранспортом. С праздником! Здоровья, благополучия и удачи в пути!