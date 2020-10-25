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​Ваша жизнь – дорога, постоянное движение вперёд

Председатель думы Сургута поздравляет с Днем автомобилиста

​Ваша жизнь – дорога, постоянное движение вперёд

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны автомобильной отрасли!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём автомобилиста.

Этот праздник для нас по-настоящему народный, для миллионов водителей – самый главный, а для сибиряков – особенный. В наших суровых северных условиях профессия водителя по-настоящему героическая. Вы бесстрашные романтики, не боящиеся рисков!

Ваша жизнь – дорога, постоянное движение вперёд. Поставленные перед вами задачи – всегда масштабны. От вашего профессионализма зависит не только своевременная доставка грузов, но и жизни людей.

Сегодня многое меняется: совершенствуется автотехника, повышается качество оказываемых транспортных услуг. Неизменным остается одно – высочайшее мастерство наших водителей, преданность своему делу, высокая ответственность в вопросе обеспечения безопасности.

Поэтому мы отдаём должное и говорим спасибо всем, чья жизнь связана с дорогой и автотранспортом. С праздником! Здоровья, благополучия и удачи в пути!


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Сегодня в 10:11, просмотров: 214, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:07
Странно - интересные вокруг времена. Начальство местное удачно совмещает
полнейшее отсутствие стратегии, кадровой политики, результатов бурной
деятельности по большинству направлений и её имитации во всех сферах
деятельности, с демократией, доведенной до анархии и отстранённой
прострации в низах. Воруют все. Некоторых ловят. Большинство нет.
Бывшим высокопоставленным бездельникам
подбирают по теплее посты, исходя уже не из того, чтоб прилично смотрелось, а просто по диплому. Был замглавы, но в прошлом врач, Поликлиникой командовать вновь поставят. Ибо своих не бросаем. Молодые они же не опытные, опять же новое лицо, зачем? А тут всем все понятно.
Слушаешь про будущее. Сказка. Оглянешься: нет, всё по
прежнему. Нормальных дорог нет, тёплых и чистых сортиров подавно, дворовые проезды убиты, денег нет на ремонт, но на будущий год планы есть!
И народ какой то не тот стал, начал подменять власть, сам кто не в маске на выход с автобуса просит. Стар, мал, выходи. Зараза эдакая.
А что ему делать?! Напуган вирусом, во его дети разносят. Сами не болеют , зато заражают всех. Как диверсанты. Жить все хотят. Посему увещевания на советь не работает.
Благо снег пошел, скроет все дорожные огрехи, те что разглядеть не успели после ввода. А весной что будет?! Там отбрешемся.
Не жизнь а сказака!

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