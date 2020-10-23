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​Власти Сургута запрещают нам проведение встречи по референдуму о концессии теплосетей под предлогом коронавируса

Собрание инициативной группы о референдуме по передачи теплосетей Сургута в концессию отменяется. Но это не конец

​Власти Сургута запрещают нам проведение встречи по референдуму о концессии теплосетей под предлогом коронавируса
Фото автора

Никто не ожидал такого количества желающих принять участие в заседании инициативной группы по проведению референдума в Сургуте. Благодаря, в том числе, ресурсу СИА-ПРЕСС, теперь все в Сургуте знают о Концессии и ее последствиях для горожан.

Власти города настаивают на том, что собрание инициативной группы – это публичное мероприятие, которое нарушит требования по предупреждению распространения коронавируса, и пугают административными штрафами.

Есть предположение, что на Чехова 4/3 придет много человек. Помещение вместить всех желающих не сможет, следовательно, придется общаться на свежем воздухе. А вот это уже подпадает под публичное мероприятие и несанкционированный митинг!

Вместо того чтобы выполнить данное два месяца назад обещание (электронная площадка для обсуждения концессии) администрация Сургута пресекает все попытки горожан высказать свое мнение.

Представитель инициативной группы не может получить консультацию в ТИК, так как они сейчас все на удаленке. Процесс, начатый нами, уже не остановить и собрание рано или поздно состоится. Мы не отказываемся от референдума, потому что люди нас поддерживают.

Однако собрание инициативной группы, которое должно было состояться в субботу, 24 октября, в 11.00, мы отменяем. Но вы можете оставить сведения о себе как о стороннике референдума следующими способами: по телефону 34-10-12, электронной почте byugra@yandex.ru или в частном порядке по адресу Чехова, 4/3 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 и в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00. Заверяю вас, что работа не останавливается, и каждый оставивший сведения о себе будет приглашен на нашу электронную площадку, где мы продолжим диалог!


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Сегодня в 11:53, просмотров: 512, комментариев: 22
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:32
Ну начинается. ЛДПРовцы состряпали из себя жертв репрессий администрации, в «борьбе» за народное дело. Вот и весь смысл затеи с этим референдумом по факту получается.

Какого хирена спрашивать разрешения администрации на проведение организации референдума, который является законным правом граждан на выражение своей воли?

Какого хирена пенять на невыполненные обещания администрации создать электронную площадку для обсуждений, предполагая обсуждать на этой площадке вопросы противные администрации?

А самим организовать и провести референдум, и создать электронную площадку для обсуждения назревших вопросов, слабо? На законных основаниях, между прочим.

Клоуны.
Районный критик Сергей Б
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Сегодня в 12:36
нуууу... площадку действительно обещали. а в остальном полностью поддерживаю. я сразу говорил, что это просто предвыборная фигня. бондаренко сам сколько слил таких референдумов? два точно было
Сергей Б
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Сегодня в 12:37
В общем, назвались груздями, но в кузов не полезли. Поганки?
Сергей Б Районный критик
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Сегодня в 12:43
Ну ладно, опасное слово «референдум» озвучили и на том херои.

По деревянному ордену им за «мужество».

Может кто-то уже найдется и разовьет озвученную тему с референдумом, раз уж она всплыла на поверхность.

Сергей Б
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Сегодня в 12:49
А если нет, то в очередной раз убедимся, что все существующие партии, это цирк шапито с клоунами. Повторение мать учения.

И еще раз убедимся, что в России спасение утопающего это дело рук самим утопающих.

Сергей Б
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Сегодня в 12:57
И вот еще интересно, граждане, проживающие в Крыму, спрашивали разрешение у украинской администрации на проведение референдума по отделению Крыма от Украины?

По логике ЛДПРовцев получается спрашивали.
Сергей Б
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Сегодня в 13:07
…а вернее, учитывая то, что не спрашивали, по логике ЛДПРовцев и администрации Сургута получается, что граждане Крыма, не получив разрешения от украинской администрации на проведение референдума произвели незаконное отделение от Украины и присоединение к России.

Это получается, что ЛДПР и администрация Сургута – антироссийские экстремисты.
Волкова
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Сегодня в 13:15
Речь идёт о ВСТРЕЧЕ по референдуму БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ. КОВИД НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:34
Ну, так развейте сами тему с референдумом, времени у вас - вагон, энергии хоть отбавляй. Из шести комментариев к тексту четыре ваших. А то только языком горазды чесать, всплывая на поверхность. Херой...
Dron
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Сегодня в 13:37
Ну как и подтвердилось борьба бондаренки против администрации всего лишь показуха, направленная на расшатывание умов людей в преддверии выборов. Все как по Гебельсу: Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят.
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. То же его.
Бондаренко, фюрер вы наш, с русским народом в Сибири такая ложь не прокатит.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:40
Опомнился... "Референдум" в Крыму не только по украинским законам не мог пройти, он и по российским был незаконным. Путин же первым делом отменил референдумы, поэтому от формулировки инициативной группой вопроса, выносимого на голосование, до самого голосования (через еще один референдум - сбор подписей 5% избирателей за свой счет) должно было пройти минимум полгода, если не девять месяцев. В Крыму же Владимир Владимирович сформулировал вопрос о «воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации» 6 марта, а голосование состоялось 10-го опять же марта.
444
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Сегодня в 13:48
Извините, "референдум" о присоединении Крыма прошел 16 марта, через ДЕСЯТЬ дней после утверждения вопроса вообще без соблюдения хоть каких-то формальностей. Но тут речь шла, конечно, об оккупации и аннексии Крыма Владимиром Путиным в строгом соответствии с незыблемым путинским принципом "Друзьям все, врагам - закон". Поэтому сургутянам будет закон, по которому никто никогда референдума не сможет провести. На то он и писан...
Северный человек
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Сегодня в 14:00
А я ведь писал ранее.
Вся затея с собранием ЛДПР по поводу референдума - филькина грамота. Задача тут другая была - собрать персональные данные людей а потом использовать их в своих целях несогласованно.
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:25
Оно конечно и понятно, демократия. Только нужна она администрации города на выборах. Что бы лигимитизировать власть и не более. Дальше она сама.
Не то что бы они противники всяких свобод. Выборочно так бы сказал.
А спроси любого от мэра до кого угодно. Так все они, для горожан работают, во благо.
Только вот незадача, благо каждый по своему понимает. Когда для себя – это благо, а когда для всех- тогда короновирус, пандемия. Нельзя говорит собираться.
Это не заборы под камеру красить и речи толкать. Это же вы супротив нас идете..
Вот так и везде и всегда.. Эх! Жаль конечно, что нет матроса Железняка. В истории он.
И последователей нет. А так бы..
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:33
Что и требовалось доказать. «Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай!». Это с одной стороны. А со стороны властей-это препятствование волеизъявлению граждан по поводу навязываемой им кабальной и обременительной для кошелька простого сургутянина тепловой концессии. На 25 лет, а может быть и навсегда город увидит свою собственность ГТС, как «от мертвого осла уши». Под надуманным предлогом увеличения населения к 2030 году до 500 тысяч жителей. Позвольте спросить? А хВы уверены что эти 500 тысяч будет жить и после 2030 года? Чем они будут они заняты в течение хотя бы 10-20 лет, кроме нефти? Сегодня есть мегапроект НТЦ. Но сколько там будет занято людей-500, ну пусть 1000 человек. Со всей обслугой -5000 максимум. И много для них нужно тепла? Если сегодня концессия, якобы необходима для строительства 3-й трубы от ГРЭС, то где гарантия, что она будут необходима вообще? Кто это просчитал? Мне кажется, надо вести речь об избытке тепла, которое будет поставляться с ГРЭС в перспективе на 25 лет. Иметь резервную трубу хорошо. Но причём здесь граждане? Инвестор или концессия пусть ее и строит за счёт собственных средств. Пусть это пропишут в условиях концессии. Кроме того рост тарифов на теплоноситель и горячую воду вызовет развитие в городе альтернативных систем теплоснабжения в перспективе. Зачем я буду переплавиться. Газ есть, как в Европе буду отапливаться. Кроме того, кто-то скоординировал прогнозы использования трудовых ресурсов в нефтяной отрасли Сургута через 10- 15 лет, не говоря о 25. Или со спросом на нефть на мировых рынках в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Нужно ли добывать столь нефти в Сургуте через 10-15 лет, если сегодня уже есть реальное ограничение на 20%? Все эти моменты свидетельствуют о том, что возникнет через 10 лет не дефицит тепла, а его избыток. И третья труба сама по себе «сдуется». Поэтому ещё раз. Без серьезных обоснований навязывание тепловой концессии сургутянам, выглядит, мягко говоря, как большая авантюра.
Большой
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Сегодня в 14:40
Сергей Б, вы вроде были против концессии, записались на встречу?? Или только печатать можете? Как же вас «понесло» всего навсего после информации о запрете собрания граждан! Формально, из-за короновируса могли и запретить! Так в чем же дело, организуйте своё собрание для решения вопроса по концессии! Или вам главное побузить?
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:42
Товарищ, так это не в городе Сургута творится, это вы про всю путинскую Россию написали. И про выборы, которые нужны узурпаторам только, что бы лигитимизировать власть и не более. И про выборочные свободы, которые Путин и его друзья еще допускают кое-где у нас порой. И про референдум по обнулению путинских сроков, который провели, наплевав на все, зато сургутский никак невозможно. Нельзя собираться.
Но так, товарищ, далеко не везде. В цивилизованных странах и выборы свободные честные проходят, и референдумы, как в Швейцарии, например, совсем недавно. И без дезертиров-Железняков, без регулярных революций и разрушения страны как-то люди обходятся.
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 15:12
А до Путина были не узурпаторы?! Страну просрали. Все обобрали, все продали. Демократия..
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 15:14
Вот при товарище Сталине, демократия была. Избирали честно и всех.
А то что врагов народа извели, так и сейчас не плохо бы почистить снова элиту. Особенно тех шпионов кто на западные гранты живет.
Или на деньги беглых убийц. Того кто Петухова замочил..
Районный критик
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Сегодня в 15:35
ух! тут прямо кипешь! кипит жизнь. пятница вестимо пришла. у народа появилось время попиз.. пописать в комментах всякое. в рассуждениях товарища Сергея Б. есть рациональное зерно. давайте просто вспомним кто такой бондаренка, и чего он хорошего сделал на посту председателя думы. даже не рядового депутата, а главного депутата всея сургута. а еще в единой россии не последнее место занимал. так вот - а что сделал? а ничего. а что сделает? а тоже ничего. вся эта фигня с референдумом нужна ему чтобы потом в думу попасть и присосаться к каким-то бюджетным или не очень бюджетным деньгам. ну хотя он уже присосался к деньгам барсова. а бедному барсову потом не хватает за налоги рассчитаться. страдальцы и бедняжки. оба. правдорубцы. внезапно стали, после того из единой россии выгнали с позором.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 15:37
Значит, и вы считаете, что Путин узурпатор, так зачем же его самого и его банду поддерживаете? И, конечно, о на протяжении 20 лет пухнущих от бюджетных денег путинских друзьях-миллиардерах вы ни слова не пророните. Это ж ваши, классово близкие мерзавцы.
Уж про советскую власть комчиновников все все знают. Единогласные "выборы" из одного кандидата в бюллетене. Вот и вся "демократия".
Dron Районный критик
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Сегодня в 16:07
В точку, ба-бах!
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