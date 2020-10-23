Собрание инициативной группы о референдуме по передачи теплосетей Сургута в концессию отменяется. Но это не конец

Никто не ожидал такого количества желающих принять участие в заседании инициативной группы по проведению референдума в Сургуте. Благодаря, в том числе, ресурсу СИА-ПРЕСС, теперь все в Сургуте знают о Концессии и ее последствиях для горожан.

Власти города настаивают на том, что собрание инициативной группы – это публичное мероприятие, которое нарушит требования по предупреждению распространения коронавируса, и пугают административными штрафами.

Есть предположение, что на Чехова 4/3 придет много человек. Помещение вместить всех желающих не сможет, следовательно, придется общаться на свежем воздухе. А вот это уже подпадает под публичное мероприятие и несанкционированный митинг!

Вместо того чтобы выполнить данное два месяца назад обещание (электронная площадка для обсуждения концессии) администрация Сургута пресекает все попытки горожан высказать свое мнение.

Представитель инициативной группы не может получить консультацию в ТИК, так как они сейчас все на удаленке. Процесс, начатый нами, уже не остановить и собрание рано или поздно состоится. Мы не отказываемся от референдума, потому что люди нас поддерживают.

Однако собрание инициативной группы, которое должно было состояться в субботу, 24 октября, в 11.00, мы отменяем. Но вы можете оставить сведения о себе как о стороннике референдума следующими способами: по телефону 34-10-12, электронной почте byugra@yandex.ru или в частном порядке по адресу Чехова, 4/3 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 и в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00. Заверяю вас, что работа не останавливается, и каждый оставивший сведения о себе будет приглашен на нашу электронную площадку, где мы продолжим диалог!