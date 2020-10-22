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Откровенно пугающие цифры закрывающихся бизнесов в Югре

За девять месяцев этого года в Югре закрылось в шесть раз больше компаний, чем за предыдущий год. Дело только в коронавирусе?

Откровенно пугающие цифры закрывающихся бизнесов в Югре
Фото со страницы автора в Facebook

На портале СИА-ПРЕСС вышла заметка «Югра теряет бизнес». Два предложения оттуда:

1) За девять месяцев 2020 года в Югре по разным причинам завершили свою деятельность 3 483 предприятия.

2) с 2017 <... > прекратили работу 5 229 субъектов предпринимательской деятельности.

Проанализируем.

Получается, за 2017, 2018,2019 гг. прекратили деятельность 5229 минус 3483 = 1746 предприятий. Или 582 предприятия в год (1746 / 3).

А за девять месяцев этого года 3483, как выше написано.

Получается, за девять месяцев этого года закрылось 3483/582 = 5,98, округлим, в ШЕСТЬ раз больше предприятий, чем за 12 месяцев среднего предыдущего года.

При сохранении текущей статистики (что не факт, конечно, но) до конца года закроется еще 870 предприятий. Итого будет 4353 за 2020 год. Что за год почти в 7,5 раз больше, чем в прошлые годы (4353 / 582 = 7,5).

Только ли в коронавирусе дело? Дело только в бизнес-климате Югры? Или России в целом? Или даже мировой экономический кризис роль играет? Тут бы нужно сравнить со статистикой других регионов, но у меня ее нет.

Но цифры откровенно пугающие.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 154, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:01
Многие смотрели фильмы про разведчиков в годы ВОВ. Много об их подвиге поставлено фильмов. В них показывали работу Geheime Staatspolizei (тайная государственная полиция). Там пытали наших разведчиков ... К чему я это написал. Налоговую инспекцию можно смело называть чуть ли филиалом этой полиции. Методы которыми они пользуются по "работе с налогоплательщиками" мало чем отличаются от того что видели в кино. Начинают кошмарить, забрасывают требованиями, одно другое противоречит. Постоянно требуя и требуя все новые документы. Беседы проводят, вызывают на допрос, не пришел начинают запугивать полицией. Хотя право есть: ходить или не ходить. Оказывают сильнейшее психологическое воздействие, так что люди "сознаются во всех грехах".
Кто был на этих круглых столах или вызывали на беседы, знают что и как происходит.. Причем начинают названивать.Приглашать.. Убедительно просить.. Есть же определенный порядок, но им ровно на него.
Вот некоторые и не выдерживают и уходят, меняют налоговые, туда где не кошмарят.
Налоги надо собирать - кто спорит, но и опускать до откровенного тоже не стоит. Запрашивать кучу документов, отчетов, чего только не просят. Причем сказать для чего они не могут..
Люди видят и закрываются..
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:46
Дело в российской государственной администрации, которая не встречая сопротивления со стороны россиян охренела окончательно. То есть еще и в россиянах.
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