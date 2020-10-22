За девять месяцев этого года в Югре закрылось в шесть раз больше компаний, чем за предыдущий год. Дело только в коронавирусе?

На портале СИА-ПРЕСС вышла заметка «Югра теряет бизнес». Два предложения оттуда:

1) За девять месяцев 2020 года в Югре по разным причинам завершили свою деятельность 3 483 предприятия.

2) с 2017 <... > прекратили работу 5 229 субъектов предпринимательской деятельности.

Проанализируем.

Получается, за 2017, 2018,2019 гг. прекратили деятельность 5229 минус 3483 = 1746 предприятий. Или 582 предприятия в год (1746 / 3).

А за девять месяцев этого года 3483, как выше написано.

Получается, за девять месяцев этого года закрылось 3483/582 = 5,98, округлим, в ШЕСТЬ раз больше предприятий, чем за 12 месяцев среднего предыдущего года.

При сохранении текущей статистики (что не факт, конечно, но) до конца года закроется еще 870 предприятий. Итого будет 4353 за 2020 год. Что за год почти в 7,5 раз больше, чем в прошлые годы (4353 / 582 = 7,5).

Только ли в коронавирусе дело? Дело только в бизнес-климате Югры? Или России в целом? Или даже мировой экономический кризис роль играет? Тут бы нужно сравнить со статистикой других регионов, но у меня ее нет.

Но цифры откровенно пугающие.