Промоина на Югорском тракте Сургута продолжает расти — власти по-прежнему ее не видят

Промоина в районе окончания Югорского тракта продолжает расти и углубляться — «прогресс» за две недели, прошедшие с момента предыдущей публикации на siapress.ru, заметен невооруженным глазом.

Июнь 2020 г.



Начало октября 2020 г.

Середина октября 2020 г.

Сургутская администрация при этом продолжает не замечать очевидную проблему несмотря на то, что общественники неоднократно обращались аж к заместителям главы города, справедливо рассудив, что именно на этом уровне можно ожидать какой-никакой оперативности. Судя по всему, общественники просчитались.

Напомним, что размывается не только спуск со смотровой площадки, но и основание дорожной части. Вероятно, хозяева города ждут, когда разрушение примет катастрофический характер — как известно, для того чтобы перекреститься, обязательно должен грянуть гром.