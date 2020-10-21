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​Проблему углубим и расширим

Промоина на Югорском тракте Сургута продолжает расти — власти по-прежнему ее не видят

​Проблему углубим и расширим
Фото: В.Самборский

Промоина в районе окончания Югорского тракта продолжает расти и углубляться — «прогресс» за две недели, прошедшие с момента предыдущей публикации на siapress.ru, заметен невооруженным глазом.

Июнь 2020 г.

Начало октября 2020 г.

Середина октября 2020 г.

Сургутская администрация при этом продолжает не замечать очевидную проблему несмотря на то, что общественники неоднократно обращались аж к заместителям главы города, справедливо рассудив, что именно на этом уровне можно ожидать какой-никакой оперативности. Судя по всему, общественники просчитались.

Напомним, что размывается не только спуск со смотровой площадки, но и основание дорожной части. Вероятно, хозяева города ждут, когда разрушение примет катастрофический характер — как известно, для того чтобы перекреститься, обязательно должен грянуть гром.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 386, комментариев: 2
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 12:27
тут где-то депутат иваницкий рекомендовал сердюку взять и передать администрации квартиры под переселение. типа сделать что-то. ручками наверное. вот у нас 20 (или 25?) депутатов. куча общественников, глинские леоновы антоновы. сиапресс опять же какой-то штат сотрудников имеет. что мешает взять в ручки инструменты и пойти заделать, хотя бы остановить разрушение, если этот вопрос так волнует, что аж кушать не можете. ну а на крайний случай депутатов. хотя на таком пиара не поймать, вот поэтому и игнорируют ваши чаяния
Sava Районный критик
не нравится
Сегодня в 13:04
Зачем что-то делать, когда можно об этом поговорить? Заделают, писать будет не о чем.
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