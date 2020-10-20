Часть 2. Боровские старообрядцы

Среди десятка православных храмов Боровска три — старообрядческие. Только не надо спрашивать, чем староверы отличаются от православных, ибо они православные и есть. Догматика у старообрядцев и никонианцев (так староверы называют прихожан РПЦ) одинаковая, одно и то же Священное писание. Отличается только обрядовая сторона.

Но кто ее знал, ту догматику, когда большинство населения было неграмотным? Зато обряды наши предки знали хорошо и задавались закономерным вопросом: почему теперь нужно креститься тремя перстами? Что, раньше было неправильно? Власть же проводила церковную реформу поспешно, без должного «идеологического сопровождения». В итоге отказ от русских традиций в богослужении в пользу греческого (византийского) обряда вызывал непонимание и сопротивление.

До революции Боровск был одним из центров российского старообрядчества. Староверы здесь составляли половину населения. Но что не сделало самодержавие, то удалось советской власти. В период гонений на верующих в СССР властям удалось переломить хребет старообрядчеству. Не стало того купечества, которое щедро спонсировало староверов. Да и их самих теперь намного меньше.

Старообрядческий Покровский собор Боровска рассчитан на тысячу человек и входит в число крупнейших в России. Но его приход насчитывает всего 350 человек, и если бы не помощь со стороны государства, у староверов не нашлось бы денег на его реконструкцию. Как и на установку памятника протопопу Аввакуму, который вскоре появится по соседству (в этом году старообрядцы отмечают 400-летие со дня рождения священнослужителя).

Память боярыни Морозовой в Боровске уже увековечена. Во время церковной реформы 1666 года боярство, как водится, поддержало царя Алексея Михайловича. Одним из немногих представителей боярского сословия, отважившихся бросить вызов самодержцу, оказалась Морозова. Все мы знаем эту героиню по знаменитой картине Сурикова, на которой ее увозят на санях. А вот привезли Феодосию Прокофьевну в Боровск. И именно здесь боярыню и ее сестру княгиню Урусову уморили голодом в земляной яме.

Могила Морозовой и Урусовой была утрачена во время строительных работ в 1960-х годах. В Боровске бытует городская легенда, что некий священник-старовер перезахоронил останки боярыни. Но где они, не знает никто.

В руках старообрядцев осталась только каменное надгробие с могилы сестер. Оно теперь лежит в подклети часовни на месте предполагаемой темницы. Глубина подпола аналогична глубине земляной ямы узниц – шесть метров.

Другой староверческий храм Боровска – Введенская церковь находится на ул. Циолковского. Он принадлежит Белокриницкой иерархии, глава которой, митрополит Корнилий, сидит в Рогожской слободе.

На входе в их храм старообрядцы просят не совершать никаких молитвенных действий — крещение тремя перстами здесь считается оскорблением чувств верующих.

Справа и слева от входа в молитвенный зал висят сарафаны для женщин и кафтаны для мужчин. В миру староверы ходят в современной одежде, но на богослужении должны одеваться в соответствии с традициями XVII века.

На скамейке лежит стопка подручников — ковриков для рук и головы (в церквях РПЦ их нет). Весьма удобный церковный атрибут, если учесть, что число земных поклонов в суточном богослужебном цикле старообрядцев может доходить до тысячи.

Еще одно отличие касается икон. Староверы остались верны канонам древнерусской иконописной школы. Литература у старообрядцев подстать иконам. Местный настоятель, отец Артемон, с гордостью демонстрирует «дораскольную» богослужебную книгу, которой 372 года.

Электричество в храме, в принципе, есть, однако церковную службу старообрядцы предпочитают проводить при свете свечей и лампад. Как когда-то, в стародавние времена…

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