В Сургуте нашли десятки миллионов рублей, чтобы отсыпать площадку под мутный проект НТЦ, а на Дом пионеров денег нет

«Для возрождения здания Дома пионеров в Сургуте будет создан Благотворительный фонд «Школа № 1 – Дом пионеров». Об этом депутаты Думы города сообщили представителям городской общественности»

(Сайт Думы Сургута ноябрь 2013 год)

Совершенно незаметно для широкой общественности прошла новость недельной давности о том, что «депутаты Сургута согласовали перераспределение бюджетных средств в размере 67 млн рублей на отсыпку площадки под НТЦ».

Однако я хотел бы все-таки заострить на ней ваше внимание.

Речь идет о том, что в период пандемии, дефицита бюджета и негативных экономических прогнозов депутаты вдруг вынимают наши деньги из бюджета и отдают Фонду научно технологического развития Югры на строительство так называемого научно-технического центра. НТЦ, который является окружным объектом. Объектом, на строительство которого директор фонда Илья Кандаков обещал искать деньги инвесторов, а Путин рекомендовал Комаровой по этому же поводу обратиться к Богданову.

При этом меня удивляет такая расточительность муниципальной власти и депутатов. Удивляет потому, что иногда у них денег не допросишься десятилетиями.

Предлагаю вам проделать простой эксперимент. Наберите в поисковой системе три слов «Дом пионеров Сургут». Как только вы это проделаете, вам откроется удивительная история головокружительного пиара и нескончаемой болтовни по поводу восстановления исторического объекта. Начиная с 2010-го почти каждый год какой ни будь мэр или какая ни будь группа депутатов «понимая всю важность сохранения исторической памяти, культурного наследия, здания которое дорого коренным сургутянам, решили провести исследование, заказать проект, создать фонд, попечительский совет... для того чтобы восстановить Дом Пионеров».

Вот вам из последнего: «Сургутский Дом пионеров восстановят в следующем году. Об этом стало известно по итогам заседания фракции «Единой России» в городской думе, которое состоялось в понедельник, 24 июня. Подробности рассказал заместитель председателя думы Артем Кириленко:

«Решение было принято окончательно... Администрация заверила, что деньги на финансирование планируется получить к концу текущего года и к концу 2020 года Дом пионеров может быть восстановлен».

(СИА-ПРЕСС, июнь 2019)

Как вы понимаете и это заявление не больше чем очередная болтовня.

Но почему так происходит? Почему на объект, который имеет непосредственное и историческое отношение к Сургуту, приходится миллиард пустых слов и ни копейки денег, а в отношении сомнительных и мутных проектов деньги находятся по щелчку пальца?

Я полагаю, причина в том, что на общественном благе прикольно пиариться, а вот реально работать на его достижении желающих нет. Если же дело касается собственной наживы, то появляется и желание и время и средства лоббировать свои интересы. Других причин не вижу.