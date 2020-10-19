Мы инициируем референдум о возможности передать теплосети Сургута в концессию

Уважаемые сургутяне! Администрация города через концессионное соглашение запустила процесс передачи имущественного комплекса СГМУП «ГТС» в пользование частной компании сроком на 26 лет. На сегодняшний день концессионное соглашение одобрено администрацией и сейчас готовится проект решения для рассмотрения на заседании думы. Депутаты на заседании думы будут принимать решение о даче согласия на заключение концессионного соглашения.

Сразу после согласования концессии депутаты должны принять решение и обратиться к губернатору с просьбой об увеличении тарифа на тепловую энергию на 10 процентов с 01.07.2021 года.

Мы считаем, что оснований для заключения концессионного соглашения на сегодня нет! Предприятие показывает устойчивую положительную динамику, не является убыточным и, при наличии утвержденной инвестиционной программы, может самостоятельно справляться с обеспечением города теплом. Нет ни одного федерального и окружного закона, напрямую требующего заключения концессионного соглашения. Есть только «пожелание» губернатора и решение городской администрации.

Действия властей носят характер «скрытой приватизации»! Без единого рубля взамен город передает сверхприбыльное имущество частным лицам, проживающим далеко за пределами Сургута.

Все имущество было создано и реконструировано за наши с вами деньги. Это мы, своими налогами, вкладывались в развитие ГТС, это мы, через повышение тарифа, возвращали кредит ЕБРР.

В случае заключения концессионного соглашения частный бизнес не ограничится разовым увеличением тарифа! В период действия концессии рост тарифа будет неизбежным и постоянным, пока народ терпит. Это закономерность любого бизнеса – максимальное извлечение прибыли от своей деятельности при минимуме издержек.

В связи с тем, что к вопросам местного значения относятся вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, а также организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, мы предлагаем реализовать право граждан на участие населения в решении вопросов местного значения и инициировать местный референдум.

Приглашаем жителей Сургута на собрание граждан Российской Федерации (инициативной группы) по проведению референдума города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (местного референдума).

Собрание пройдет по адресу: г.Сургут, ул.Чехова, 4/3

Дата собрания: 24.10.2020

Начало собрания: 11:00

В связи с ковидными ограничениями просим пройти предварительную электронную регистрацию. Для чего необходимо отправить на электронную почту barsovgrupp@mail.ru заявку на участие в собрании в произвольной форме и копию страниц паспорта: с основными данными и пропиской. Подтверждение будет направлено в ответном письме. Заявки по электронной почте присылайте до 17:00 23.10.2020. Электронную регистрацию не надо проходить, если вам уже было направлено приглашение.

Начало регистрации участников Собрания, прошедших предварительную электронную регистрацию – 10:00, окончание регистрации – 10:55.