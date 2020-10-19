Почему отказ от идеи лишить думу Сургута части полномочий – правильный шаг

Администрация Сургута отозвала свою инициативу, по которой предполагалось лишение думы города полномочий в части утверждения планов приватизации муниципального имущества и согласования договоров концессии. И это правильное решение.

В комментариях к моему блогу, посвященному этой истории, наши читатели предполагали: весь сыр-бор происходит из-за проблем с согласованием концессии по строительству школы. Мол, депутаты уперлись рогом и мешают утвердить все необходимые формальности, из-за чего исполнительная власть и бизнес не могут окончательно запустить процесс возведения образовательного учреждения.

И это сподвигло чиновников покопаться в законах и правоприменительной практике, найти случай в городе Бердск (Новосибирская обасть), где дума с администрацией довоевались аж до Верховного суда, который в итоге встал на сторону исполнительной власти. Парламент лишили прав имущественного контроля. Этот же путь первоначально избрали наши городские управленцы, чтобы разобраться с несговорчивыми депутатами.

(К слову, вот хоть бы раз наши чиновники так усердно копались в правоприменительной практике или законодательстве для какой-нибудь действительно благой цели)

И я допускаю, что так оно и было. Сидели работники администрации, думали, как бы решить проблему школы – и тут такая оказия. Взялись. Предложили. Но проблема в том, что слово «концессия» в Сургуте однозначно ассоциируется с одним событием, которое в городе муссируется много лет – сдаче городских теплосетей частнику. Это, безусловно, токсичная с точки зрения общественного восприятия история.

Понимали ли это в администрации Сургута, когда вносили скандальную инициативу в думу? Должны были. Но не факт, что предполагали масштаб возмущения. И тут самое важное – наши городские управленцы хорошо освоили ключевой инструментарий – считывание и учет общественного мнения. И что бы они ни делали, если люди выступают против – администрация научилась признавать ошибку и откатывать решение. Как минимум тактически – с возможным новым заходом после обдумывания. Но сам факт умения не переть напролом из принципа и отказываться от откровенно непопулярных шагов – это не очень распространенное, но важнейшее качество для современного российского чиновника. За это я могу нашу администрацию только хвалить.

Что делать дальше. Мое мнение такое: в ситуации со школьной концессией – искать общий язык с депутатами и публично доказывать свою правоту, если есть уверенность в своей позиции. Но ни в коем случае не возвращаться к теме лишения парламентариев какой-то части их полномочий, почему – я описывал риски в предыдущем блоге. Потому что система сдержек и противовесов должна быть, бесконтрольность любой власти неизбежно приводит к ее разложению.

Еще раз – отказ от инициативы по урезанию возможностей думы как минимум сейчас – правильное решение. Лучше бы его отправлять не на доработку, а на кладбище истории. А локальные проблемы, ради решения которых возникло желание перелопатить сложившееся годами политическое равновесие, решать локальными методами. От этого городу как минимум не будет хуже.