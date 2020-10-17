В Югре развернуто из-за резкого роста коронавирусных больных дополнительно развернуто почти 800 коек

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В связи с увеличением числа больных COVID-19 в автономном округе дополнительно развернуты 786 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ковидный коечный фонд увеличен c 938 до 1724 коек.

Койки развернуты в инфекционных госпиталях городов Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Нягань, Радужный.

Вновь развернуты и запущены в действия инфекционные госпитали на базе больниц Мегиона и Югорска, выведены из резерва и развернуты дополнительные инфекционные госпитали в Белоярском районе, пос. Междуреченский, городе Нижневартовске.

На 17 октября в ковидных госпиталях получают лечение 1128 пациентов.

Депздравом Югры принято решение о развертывании 160 (из 786) инфекционных коек на базе Сургутской окружной клинической больницы. Таким образом, с 16 октября развернутый коечный фонд для лечения COVID-19 увеличен до 1724 коек.

Также сформирован резерв коечного фонда, готовый к развертыванию в течение одних суток в количестве 1284 инфекционных коек.⠀

За 17 октября в ковидные госпитали округа госпитализированы 140 пацентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

За все время регистрации СOVID-19 на территории округа максимальное число госпитализируемых пациентов достигало 240 в сутки (июль 2020 года), а число развернутых ковидных коек составляло 2292 (июль 2020 года).