Как я однажды защищала свою честь от анонимных обвинений в коррупции

Вы хотели узнать, о каком незабываемом опыте защиты чести и достоинства я говорила. Что ж...

Во время работы в администрации города в мои обязанности, помимо правовых и кадровых вопросов, входило и ее хозяйственное обеспечение. Транспорт, столовая, уборщицы...

– Заходи. На тебя поступила анонимная жалоба, – с ироничной улыбкой сообщил шеф, – поздравляю, с боевым крещением.

– А разве анонимки рассматриваются?

– Если их присылают из окружного департамента, то да. Еще копия есть в думе города и в редакции местной газеты.

– И на что жалуются?

– На. Изучай и готовься к служебному расследованию. Кстати, ты же у нас – юрист. Вот давай и проверим есть ли честь и достоинство у чиновника.

Боевое крещение? Как точно сказано! Ты не можешь в полной мере прочувствовать, что такое быть чиновником, пока на тебя не напишут жалобу и тебе не придется пройти сквозь строй проверок, допроверк и перепроверок.

Я начала читать жалобу еще по пути в свой кабинет. На листе формата А4 довольно красивый почерк сообщал, что я владею клининговой компанией, которая выиграла муниципальный заказ на уборку зданий администрации города.

О как!

Что ж, стало понятно хотя бы где искать анонимщицу. Через час я знала о ней все.

Но. Шеф дал задание идти легальным путем.

Ох, и сложно доказывать, что ты – не верблюд! Особенно, когда ты – не верблюд.

Тогда я еще не знала, что:

– за полтора месяца напишу 8 объяснительных и ответов в разные инстанции, которые сами могли легко убедиться в абсурдности обвинений, заглянув в Единый реестр юрлиц и ИП;

– мне 11 раз будет отказано в возбуждении уголовного дела по клевете в связи с отсутствием события преступления в отношении неустановленного лица (которое лично под протокол признало свое авторство данной жалобы);

– весь процесс защиты чести и достоинства займет полтора года (все уже забыли из-за чего был сыр бор, а я все еще боролась за свою честь);

– дело закончится примирением сторон, так как клеветница в судебном процессе признает, что все выдумала, и принесет мне извинения, а я откажусь от обвинения;

– жалобщица сообщит, что хотела просто привлечь мое внимание, так как она мною восхищается и считает своим кумиром;

– через месяц после суда она пришлет новую анонимку с тем же текстом, но уже в напечатанном варианте (впрочем, на нее уже никто не обратит внимание).

Зато я пришла к нескольким выводам:

1. Свою честь и достоинство защитить можно...

2.... если у тебя достаточно решимости и терпения.

3. В полной мере узнала, каким бывает боевое крещение во власти.

4. Многие воспринимают клевету и оскорбление в твой адрес, как что-то неизбежное (кто меня только ни отговаривал), прилагающееся к твоей должности.

А как считаете вы?

Клевета или оскорбление в отношении сотрудников органов власти это: плата за публичность? издержки должности? способ выплеснуть негатив и найти «виновного» в своих бедах? способ развлечения? привлечение внимания к своей персоне? Или что-то иное?