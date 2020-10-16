16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9461   EUR  91,4542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не играйте с шулерами

Житейские наблюдения о мошенниках, доверии и подозрительном поведении

​Не играйте с шулерами
Фото автора

Одна из заповедей житейской мудрости гласит:

– Не садись играть с шулером!

Не нужно думать, что шулер – это помятый дядечка-наперсточник. Шулер может быть хорошо выбрит, одет в прекрасный костюм и ездить на дорогой иномарке. У него могут быть несколько высших образований, обаяние и эрудиция, умение красиво говорить и входить в доверие.

Главная характеристика шулера: он хочет получить ваши деньги, не дав взамен равноценное. Причем вас он, разумеется, будет убеждать в обратном, всячески набивая цену и нахваливая свои предложения.

Чудо-курс оздоровления. Суперпылесосы. Распродажа «конфиската». Эффективная стратегия заработка на фондовом рынке. Психологический тренинг «для настоящих мужчин/женщин». Бизнес с нуля. Партнерская программа путешествий. И так далее.Шулер знает ваши слабые стороны, ваши страхи и надежды. И пытается сыграть на них.

Много шулеров в бизнесе. От торговцев «копиями брендов» – читай, подделками, – до откровенных мошенников, которые предлагают купить что-то по броской цене и «пропадают» сразу после получения предоплаты.

Впрочем, сегодня с шулерами простой обыватель сталкивается все реже. Мы худо-бедно научились искать отзывы в интернете. Научились не просто доверять отзывам знакомых, например, о бригаде ремонтников, но не ленимся сходить и посмотреть своими глазами, как оно там все сделано, и устроит ли конкретно нас. Уровень требований к качеству у каждого свой, с этим не поспоришь.

Мы предпочитаем заказывать там, где уже заказывали наши знакомые. Ходит в те ателье, ездить на те автосервисы, отдавать в ремонт в те мастерские, про которые нам рассказали люди, которым мы доверяем.

А если отзывов нет, и приходится взаимодействовать с новым неизвестным лицом, мы сначала проверим его «на мелочах». Отремонтируем телефон, прежде чем отдавать на обслуживание компьютер. Покрасим бампер прежде перекрашивания всей машины. Закажем стол или стулья, прежде чем купим кухонный гарнитур. Построим гараж, прежде чем нанимать на строительство дома.

Да, не факт, что при идеально сделанном «мелком» деле, исполнитель потом не накосячит в крупном. Но если нарекания и претензии появились уже на предварительном этапе, это однозначный сигнал – доверять серьезное не стоит!

Впрочем, все мы люди. Один раз можно пойти навстречу. Возможно, случайность. Обстоятельство непреодолимой силы. Жестоко не дать второй шанс. Пусть перекрашивают, привозят новый стол, перестраивают гараж. Но если и со второго раза не получилось, не пошло – давать третий шанс уже глупо. Тем более, доверять этому партнеру дело серьезное, дорогое, долгосрочное.

Даже если он ходит за вами и уговаривает. Спасибо, нет. Не надо. Всего доброго.

***

И в этом, и в прошлом году, как я помню, было много заметок-публикаций в СМИ, да и вообще недовольство в народе, что деревья в городе стали рубить направо и налево. И письма горожанами писались неоднократно в администрацию и на портал «Твой Сургут»: мол, с хера ли? По какому праву, на каком основании? Я тоже писал.

Мне, как и другим, администрация ответила в ключе: «частная собственность, имеют право, нарушений законодательства не выявлено». Мол, они ж собственники, что хотят – то и воротят. А мы, администрация, никак на них повлиять не можем.

А сейчас, смотрю, о какой-то концессии (то есть временной передаче частнику) теплосетей речь идет. Большой дорогой долгосрочный проект. Администрация усиленно настаивает, не мытьем, так катаньем пропихнуть пытается…

Чего это я о них вдруг вспомнил? Сам не знаю.


нравится (6) не нравится (2)
Сегодня в 11:15, просмотров: 152, комментариев: 2
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 12:24
Ув. Кирилл Акинцев, а где же ваше "а во всем мире так, а кто выступает против властного мошенничества, тот сумасшедший"? Что случилось? Вы же простой обыватель, "своя рубашка ближе к телу", "дальше собственного носа не вижу", вам вообще все равно должно быть, как там властные шулеры орудуют, стоял бы только собственный гараж. Вы же только цветы вокруг видите, дерьма предпочитаете в упор не замечать. Как это вы говорили? "Люди теплее одеваются и не суют руки в клетку"? Правильно? Что вдруг случилось-то с вами?
Kirill Akincev 444
не нравится
Сегодня в 12:27
Разве не понятно? Продажного блогера Акинцева на этот сезон выкупила другая сторона.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре режим самоизоляции продлен до 1 ноября 1880
  2. Свершилось: долгожданную дорогу в Сургуте на Маяковского откроют 16 октября 1708
  3. ​Очень плохое решение 1531
  4. ​Вторая жизнь для Золотой рыбки 1362
  5. ​Нефтеюганец сел на 20 лет за убийство маленькой дочери 1186
  6. ​Администрация Сургута предложила «кастрировать» полномочия думы, чтобы бесконтрольно распоряжаться имуществом города 1081
  7. ​Попытка отобрать у думы Сургута право распоряжаться городским имуществом – ошибка 1055
  8. ​Преподаватель СурГПУ заболел ковидом — студентов переводят на удаленку 1054
  9. ​Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк с рабочей поездкой побывал в деревне Лямина 1026
  10. ​Двукратный рост собираемости налогов, новые школы и успехи агропрома – чем может похвалиться Ханты-Мансийский район 952
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50942
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36626
  3. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13074
  4. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 12043
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 11353
  6. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10546
  7. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 10417
  8. В Югре насмерть сбили пешехода 9971
  9. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 8235
  10. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 8180
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67922
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50942
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46540
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36626
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23156
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21022
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19724
  8. ​Цирк недели 18134
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16294
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13298

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика