Житейские наблюдения о мошенниках, доверии и подозрительном поведении

Одна из заповедей житейской мудрости гласит:

– Не садись играть с шулером!

Не нужно думать, что шулер – это помятый дядечка-наперсточник. Шулер может быть хорошо выбрит, одет в прекрасный костюм и ездить на дорогой иномарке. У него могут быть несколько высших образований, обаяние и эрудиция, умение красиво говорить и входить в доверие.

Главная характеристика шулера: он хочет получить ваши деньги, не дав взамен равноценное. Причем вас он, разумеется, будет убеждать в обратном, всячески набивая цену и нахваливая свои предложения.

Чудо-курс оздоровления. Суперпылесосы. Распродажа «конфиската». Эффективная стратегия заработка на фондовом рынке. Психологический тренинг «для настоящих мужчин/женщин». Бизнес с нуля. Партнерская программа путешествий. И так далее.Шулер знает ваши слабые стороны, ваши страхи и надежды. И пытается сыграть на них.

Много шулеров в бизнесе. От торговцев «копиями брендов» – читай, подделками, – до откровенных мошенников, которые предлагают купить что-то по броской цене и «пропадают» сразу после получения предоплаты.

Впрочем, сегодня с шулерами простой обыватель сталкивается все реже. Мы худо-бедно научились искать отзывы в интернете. Научились не просто доверять отзывам знакомых, например, о бригаде ремонтников, но не ленимся сходить и посмотреть своими глазами, как оно там все сделано, и устроит ли конкретно нас. Уровень требований к качеству у каждого свой, с этим не поспоришь.

Мы предпочитаем заказывать там, где уже заказывали наши знакомые. Ходит в те ателье, ездить на те автосервисы, отдавать в ремонт в те мастерские, про которые нам рассказали люди, которым мы доверяем.

А если отзывов нет, и приходится взаимодействовать с новым неизвестным лицом, мы сначала проверим его «на мелочах». Отремонтируем телефон, прежде чем отдавать на обслуживание компьютер. Покрасим бампер прежде перекрашивания всей машины. Закажем стол или стулья, прежде чем купим кухонный гарнитур. Построим гараж, прежде чем нанимать на строительство дома.

Да, не факт, что при идеально сделанном «мелком» деле, исполнитель потом не накосячит в крупном. Но если нарекания и претензии появились уже на предварительном этапе, это однозначный сигнал – доверять серьезное не стоит!

Впрочем, все мы люди. Один раз можно пойти навстречу. Возможно, случайность. Обстоятельство непреодолимой силы. Жестоко не дать второй шанс. Пусть перекрашивают, привозят новый стол, перестраивают гараж. Но если и со второго раза не получилось, не пошло – давать третий шанс уже глупо. Тем более, доверять этому партнеру дело серьезное, дорогое, долгосрочное.

Даже если он ходит за вами и уговаривает. Спасибо, нет. Не надо. Всего доброго.

***

И в этом, и в прошлом году, как я помню, было много заметок-публикаций в СМИ, да и вообще недовольство в народе, что деревья в городе стали рубить направо и налево. И письма горожанами писались неоднократно в администрацию и на портал «Твой Сургут»: мол, с хера ли? По какому праву, на каком основании? Я тоже писал.

Мне, как и другим, администрация ответила в ключе: «частная собственность, имеют право, нарушений законодательства не выявлено». Мол, они ж собственники, что хотят – то и воротят. А мы, администрация, никак на них повлиять не можем.

А сейчас, смотрю, о какой-то концессии (то есть временной передаче частнику) теплосетей речь идет. Большой дорогой долгосрочный проект. Администрация усиленно настаивает, не мытьем, так катаньем пропихнуть пытается…

Чего это я о них вдруг вспомнил? Сам не знаю.