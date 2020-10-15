Если у депутатов Сургута заберут право контролировать городское имущество — то кто ответит за его разбазаривание?

Постоянный читатель и комментатор siapress.ru отреагировал на новость о том, что администрация Сургута предложила забрать у думы города полномочия распоряжаться муниципальным имуществом и, в частности, утверждать договоры концессии.

В какое будущее идет администрация города? Доброго и веселого, умного и справедливого, в котором можно жить спокойно и не переживать за детей и внуков, не получилось. Ни у нас, ни у них – неважно, где именно и у кого конкретно. У всех и везде. Наверх в основном всплывает сами знаете что.

Люди рвутся к власти, опираясь на глупость и наивную веру в чудеса, которой только кинь лозунг, опиши врага и дай сомкнуть руки у него на глотке. И будет борьба за все хорошее, пока камня на камне не останется. Против? Неважно, кого или чего. Приватизации, оптимизации, уменьшения влияния.

Но это наши. Задачи их понятны и просты: съел, переварил и дальше живи, сопи в семь дырок. Этого не люблю, значит, причморить его надо. Зачем? А чтоб он первым тебя не причморил. Тот развлекает? Пускай поживет пока. Смешной. Те раздражают, умничая? Уменьшить полномочия их структуре, чтоб не и не суетились под ногами. Или слить. Обвинить во всех тяжких, компромату излить. Не получается, зайти с другой стороны? – изменить, уменьшить, а лучше вообще ничего не давать.

Вот так администрация и делает.

А теперь серьезно. Ну, прошли их изменения – депутаты ни на что не влияют, в известность их ставят. Что пошло не так, кто отвечать будет?! А их уже нет! Спросить не с кого. Где вы слышали громкие судебные процессы о приватизации, чтобы от кого-то в обрат все вернули? Ну, посадят, может быть, одного, но не расстреляют! Отвечать кто будет?!

На это весь и расчет. А мы корми частника по повышенному тарифу…