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​Очень плохое решение

Администрация Сургута хочет забрать у думы города право контролировать сдачу имущества в концессию, и это очень плохо

​Очень плохое решение
Фото siapress.ru

Администрация Сургута совершила, на мой взгляд, плохой шаг с политической точки зрения и крайне несвоевременный с точки зрения информационной – внесла в думу города проект решения, по которому депутаты должны сами у себя отрубить одно из трех главных полномочий. У муниципальных парламентов (и без того, мягко говоря, не очень могущественных структур) есть ключевые функции: они утверждают бюджет, меняют градостроительные правила и территориальные зоны, и утверждают решения, касающиеся городского имущества – в том числе, приватизацию и передачу в концессию.

Так вот, исполнительная власть предложила депутатам отказаться от управления городским имуществом. С прелестной формулировкой: мол, вообще-то в законодательстве России не существует пункта, который бы эти полномочия муниципальным думам выдавал. И даже прилагается ссылка на решение Верховного суда по поводу «отключения» подобных полномочий у думы города Бердска. Вот где у нас нынче передний край правовой и политической мысли, ага.

В чем политическая ошибка. Даже если предположить, что злокозненный закон №131-фз, который в свое время подсек всю систему местного самоуправления в России, не предполагает возможность у народных избранников согласовывать имущественные сделки – дальше что? Во-первых, это нигде не запрещено. Во-вторых, помимо буквы закона существует его дух, и дух закона таков – везде в течение десятилетий местные парламенты контролируют то, что исполнительная власть делает с городским имуществом. (Понятно, что где-то не контролируют и все подмахивают, не глядя, но в Сургуте – контролируют)

То есть включается фактор разрушения устоев. Знаете, до середины XX века в США президентам формально не запрещалось избираться сколько угодно сроков, но когда кто-то хотя бы заикался о том, чтобы пойти на третий, ему говорили: «Ты что, лучше Вашингтона?» И вопрос отпадал.

Так вот, дума Сургута контролировала имущественные дела со времен Александра Сидорова, продолжалось это при Дмитрии Попове, и считай весь первый срок Вадима Шувалова. Нынешним управленцам придется ответить на вопрос: кто вы такие, чтобы ломать этот закон и традицию?

Другой аспект – управленческий. С первого взгляда может показаться, что администрации города в принципе выгодно получить возможность бесконтрольно продавать местные активы или заключать концессии на любое муниципальное имущество. Кайф же – живешь, не тужишь, ни с кем свои решения не согласовываешь, занимаешься «управлением».

Но, в конечном счете, это выльется нехорошими последствиями. Если человек, обладающий властью, знает, что его никто не контролирует, он начинает без тщательного обдумывания проворачивать всякие вещи, которые ему до этого бы сделать не удалось или не захотелось. Например, продать то, что большинство людей в его городе не хотели бы продавать.

Казалось бы – ну и ладно, против и против, я же в своем праве. Но, во-первых, можно заиграться и лишиться должности из-за какого-нибудь внезапно всплывшего скандала, и, во-вторых, получить догоняющее уголовное дело, если какому-то силовику захочется покушать. (Опять же, это не значит, что сейчас нельзя получить такой пакет удовольствий, просто при бесконтрольности шанс растет)

А ведь дума могла спасти от такого развития событий – но у нее эти полномочия забрали (если конечно эта идея каким-то чудом воплотится).

Это была политическая часть. А еще есть информационная. Конечно, администрация Сургута сейчас будет говорить, что это ее предложение – чтобы без проблем строить школы по концессии, где злые нехорошие депутаты вечно вставляют палки в колеса. Но, к счастью, у общественности память лучше, чем у золотой рыбки, поэтому все сразу поняли и сказали: вся задумка – чтобы сдать теплосети в концессию «Корпорации СТС». И противопоставить этому утверждению нечего.

Все в этой ситуации настолько понятно и незавуалированно, что даешься диву – как подобные решения вообще могут возникать в чьих-то головах и попадать в публичное пространство?

Конечно, остается экзотическая версия. Типа – администрация Сургута попала под такое давление со стороны концессионера, что решила пойти в максимально тупую лобовую атаку на думу города, дабы спровоцировать очередной скандал и сказать своим визави из «Корпорации СТС»: «Ну, вы видите, ну совсем ничего нельзя сделать, мы и так старались, и эдак, и ничего не выходит, ну объективно!» И закрыть этот вопрос уже навсегда. Тогда можно с удовольствием подыграть и намертво заколотить и закопать тему со сдачей теплосетей Сургута частнику.

Очень надеюсь, что оно так и есть. Потому что все иные объяснения могут привести к совсем неутешительным выводам о качестве управленческого потенциала в Сургуте.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 293, комментариев: 1
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 16:21
у кого-то паранойя. нет, конечно, все возможно и это многоходовочка (правда, она таковой не выглядит) под тепловые сети. но конфликт из-за школ есть? есть. мешают ли депутаты строить школы? мешают. товарищ иваницкий говорит про опасный прецедент, но в целом опасный прецедент создают сами депутаты. пойдут ли застройщики на школы (а бизнес не хочет, это и сам иваницкий признает) понимая, что депутаты могут загнуть их в какую-нибудь интересную позу? не пойдут. кого будут жрать жители за отсутствие школ? администрацию. что хочет администрация? строить школы. какая-то такая логика выглядит более вменяемой чем хитроумные планы и теории заговора

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