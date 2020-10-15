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​Администрация Сургута предложила «кастрировать» полномочия думы, чтобы бесконтрольно распоряжаться имуществом города

Администрация Сургута сделала очередной заход на передачу теплосетей города в концессию

​Администрация Сургута предложила «кастрировать» полномочия думы, чтобы бесконтрольно распоряжаться имуществом города
Скриншот из видео автора

Вместо анонсированной два месяца назад электронной площадки для обсуждения концессии, администрация города форсирует события и делает неожиданный шаг!

В думу города внесен проект решения, по которому предлагается «кастрировать» полномочия думы, а значит и депутатов. Им предлагается отказаться от контроля над судьбой муниципального имущества. Администрация хочет самолично, без какого-либо контроля со стороны, распоряжаться городским имуществом.

На протяжении всего существования думы города такое разделение полномочий никого не смущало: вы – занимаетесь имуществом, мы – контролируем вашу деятельность.

Если так пойдет дальше, то, похоже, ныне относящиеся к думе вопросы избрания главы, утверждение бюджета города, его устава и прочее тоже станут «избыточными процедурами».

К слову, если бы такая норма существовала на момент попыток отдельных чиновников приватизировать и в дальнейшем продать Сургутский хлебозавод, то об этом и депутаты, и жители города узнали бы постфактум из СМИ.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 445, комментариев: 3
Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 14:09
В будущем году полномочия Шувалова истекают. А он поставлен именно для того, чтобы его бывшие начальники смогли хапнуть стратегические объекты жизнедеятельности города - тепло и воду! Значит, Шувалова нужно немедленно отправлять в отставку со всеми его единомышленниками. Только это остановит прихватизацию прибыльных и самых важных для города и его жителей объектов. Промолчим, значит, будем заложниками олигархов-иностранцев и их ставленников. Депутаты, держитесь! Мы вас для того и избирали, чтобы вы не шли на поводу бессовестных чиновников-марионеток олигархата, чтобы вы отстаивали интересы города и горожан, ваших избирателей!
444 Марина Соболевская
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Сегодня в 14:34
Вы с явкой 30% избирали в депутаты единороссов, чтобы они не шли на поводу у начальства??? Чтобы они отстаивали интересы города и горожан, а не единогласно голосовали за??? Боже ж мой...
Районный критик Марина Соболевская
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Сегодня в 14:41
а говорят, что в пнд не ловит вай-фай. надо врачам внимательнее относится к своим пациентам. к чему бы я это???

а по сути материала. товарищ бондаренко. вы так лихо наезжаете на единую россию. как и ваш дружок барсов. а не хотите рассказать, почему вы сейчас в лдпр? уж не потому ли, что вас выгнали за поддельный диплом и токсичность? и правда ли, что именно вы передали документы по попову в прокуратуру? и верно ли врут люди, что вы очень хотите в думу, потому что денег не хватает на жизнь, а там вы снова станете тем политиком, каким вы были (зарабатывающим разумеется)?

я кстати видел эти вопросы в вконтакте. вы с готовностью отвечаете на любой позитив, а вот такое почему-то игнорируете. почему? нечего ответить?
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