Администрация Сургута сделала очередной заход на передачу теплосетей города в концессию

Вместо анонсированной два месяца назад электронной площадки для обсуждения концессии, администрация города форсирует события и делает неожиданный шаг!
В думу города внесен проект решения, по которому предлагается «кастрировать» полномочия думы, а значит и депутатов. Им предлагается отказаться от контроля над судьбой муниципального имущества. Администрация хочет самолично, без какого-либо контроля со стороны, распоряжаться городским имуществом.
На протяжении всего существования думы города такое разделение полномочий никого не смущало: вы – занимаетесь имуществом, мы – контролируем вашу деятельность.
Если так пойдет дальше, то, похоже, ныне относящиеся к думе вопросы избрания главы, утверждение бюджета города, его устава и прочее тоже станут «избыточными процедурами».
К слову, если бы такая норма существовала на момент попыток отдельных чиновников приватизировать и в дальнейшем продать Сургутский хлебозавод, то об этом и депутаты, и жители города узнали бы постфактум из СМИ.
а по сути материала. товарищ бондаренко. вы так лихо наезжаете на единую россию. как и ваш дружок барсов. а не хотите рассказать, почему вы сейчас в лдпр? уж не потому ли, что вас выгнали за поддельный диплом и токсичность? и правда ли, что именно вы передали документы по попову в прокуратуру? и верно ли врут люди, что вы очень хотите в думу, потому что денег не хватает на жизнь, а там вы снова станете тем политиком, каким вы были (зарабатывающим разумеется)?
я кстати видел эти вопросы в вконтакте. вы с готовностью отвечаете на любой позитив, а вот такое почему-то игнорируете. почему? нечего ответить?