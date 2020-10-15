Администрация Сургута сделала очередной заход на передачу теплосетей города в концессию

Вместо анонсированной два месяца назад электронной площадки для обсуждения концессии, администрация города форсирует события и делает неожиданный шаг!

В думу города внесен проект решения, по которому предлагается «кастрировать» полномочия думы, а значит и депутатов. Им предлагается отказаться от контроля над судьбой муниципального имущества. Администрация хочет самолично, без какого-либо контроля со стороны, распоряжаться городским имуществом.

На протяжении всего существования думы города такое разделение полномочий никого не смущало: вы – занимаетесь имуществом, мы – контролируем вашу деятельность.

Если так пойдет дальше, то, похоже, ныне относящиеся к думе вопросы избрания главы, утверждение бюджета города, его устава и прочее тоже станут «избыточными процедурами».

К слову, если бы такая норма существовала на момент попыток отдельных чиновников приватизировать и в дальнейшем продать Сургутский хлебозавод, то об этом и депутаты, и жители города узнали бы постфактум из СМИ.