Борьба с коронавирусом в Югре меня разочаровала

Анализов из поликлиники я так и не дождалась, чтобы быть спокойной — сдала за свой счет в платной лаборатории

Вступлюсь за коллегу. В комментариях под блогом Алены Кожевовой жарко. Отдельные персоны пытаются щелкунть по носу молодую журналистку, мол, судить по одному походу к окулисту всю замечательную медицинскую систему глупо. Товарищи, да б-га ради. Давайте судить по ряду случаев.

Минувшим летом написала три материала о том, как меня то лечили от коронавируса, то не лечили. Как посылали бродить по кругам ада городской поликлиники №2, чтобы сдать то один анализ, то другой. И каждый последующий медработник убеждал меня, что его предыдущий коллега «вовсе был дурак».

Вы пишете, «на страже здоровья сургутян стоят 8,5 тысяч медработников». В июле в течение почти трех недель ежедневно, а то и несколько раз в день мне звонили разные медработники и справлялись о самочувствии. Сначала тактично, а потом уже в психах пыталась до них донести: «я давно не болею! Перестаньте звонить!» Каждый из них (я подчеркиваю) говорил, что исключает меня из списка обзвона. И через минут 30 или в крайнем случае на следующий день ситуация повторялась. Стражи галактики, не меньше! Взять у меня анализ времени нет, а звонить по расписанию — это пожалуйста.

Когда я оказалась в эпицентре ковидсобытий (напомню: проживала в одной квартире с сестрой, у которой был диагностирована «корона» методом ПЦР, а меня врачи тупо игнорировали, не считая, что я нахожусь в зоне риска) я звонила в хваленый Депздрав Югры, в окружной Роспотребнадзор. Эти активисты от медицины завели яркие официальные аккаунты в соцсетях, клялись и божились отвечать каждому, а зараженным или подвергающимся опасности – и вовсе вне очереди.

Ну ок, написала им в соцсети о бардаке, который разворачивается во второй поликлинике. Ответы стандартные: «Ваше обращение в работе». С 7 июля ни ответа, ни привета. Прошло ровно 100 дней. СТО, Карл! Если хваленая чиновничья медицина в Югре сто дней не может разобраться в вопросе пациента, то что творится за пределами «оазиса благополучия»? А я вам скажу что. В сентябре гостила в Тверской области, ярковыраженное нищее Замкадье. Но даже там вопрос с covid-19 отлажен и поставлен на рельсы: заболел – изоляция! Всех окружающих – на карантин.

Что на это скажете?