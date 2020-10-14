Часть 1. В Боровске хранят память о «гражданине Вселенной»

Старинный русский город Боровск в Калужской области (основан в 1358 году) сохраняет патриархальные черты. В его застройке преобладает частный сектор, а население, как и сто лет назад, составляет десять тысяч. С железной дорогой городу не повезло, так что добираться сюда из Москвы приходится «на перекладных». Но для любителей истории и старины Боровск станет настоящим открытием.

Здесь уморили голодом известную героиню старообрядцев боярыню Морозову. Здесь ночевал император Наполеон в тот день, когда французские войска атаковали Малоярославец.

Здесь провел часть своей жизни мечтатель и мыслитель Константин Циолковский. Когда он прибыл учительствовать в местном городском училище, то столкнулся с проблемой в поиске жилья: боровские староверы неохотно сдавали комнаты «щепотникам» (прихожанам патриаршей церкви, крестившимся тремя перстами). В итоге Константин Эдуардович снял комнату у священника единоверческой церкви Евграфа Соколова и женился на его дочери Варе.

Среди местных жителей Циолковский прослыл городским сумасшедшим. В самом деле – не курит и не пьет. И это в городе, где было 138 рюмочных! Увлекается «детскими забавами» типа санок и коньков (негоже взрослому мужику!). Да еще и грезит о космосе. Одно слово – сумасшедший! Он так и изображен на памятнике в центре города – чудак в очках и валенках, уставившийся в небо.

Жалование Циолковского в училище составляло 23 рубля в месяц, чего едва хватало на семью, в которой было семь детей. Все сэкономленные деньги жена Варвара тратила на чудачества мужа, за что прослыла среди жителей Боровска «великомученицей». После 21 года работы Константин Эдуардович вышел на пенсию и получал ее в размере заработной платы, но затем соблазнился работой в женском епархиальном училище (это уже в Калуге), где платили намного больше.

«Всегда я что-нибудь затевал. Поблизости была река. Вздумал я сделать сани с колесом. Все сидели и качали рычаги. Сани должны были мчаться по льду... Потом я заменил это сооружение особым парусным креслом. По реке ездили крестьяне. Лошади пугались мчащегося паруса, приезжие ругали матерным гласом. Но по глухоте я долго об этом не догадывался», – вспоминал Константин Эдуардович.

И только признание таланта Циолковского после революции изменило к нему отношение горожан. Благодаря Константину Эдуардовичу Боровск стал «городом космической мечты», и даже один из православных храмов здесь находится на улице Циолковского.

По стечению обстоятельств в Боровске учительствовал и философ-космист Николай Фёдоров, мечтавший о воскрешении умерших посредством собирания молекул и атомов. Ему боровчане тоже поставили памятник, первый в России.

Как и космонавту Юрию Гагарину. Последний в Боровске никогда не был, зато воплотил вековую мечту человечества о полете к звездам.