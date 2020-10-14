16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2855   EUR  91,0732  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Дневник туриста. Город Циолковского и староверов

Часть 1. В Боровске хранят память о «гражданине Вселенной»

​Дневник туриста. Город Циолковского и староверов
Фото автора

Старинный русский город Боровск в Калужской области (основан в 1358 году) сохраняет патриархальные черты. В его застройке преобладает частный сектор, а население, как и сто лет назад, составляет десять тысяч. С железной дорогой городу не повезло, так что добираться сюда из Москвы приходится «на перекладных». Но для любителей истории и старины Боровск станет настоящим открытием.

Здесь уморили голодом известную героиню старообрядцев боярыню Морозову. Здесь ночевал император Наполеон в тот день, когда французские войска атаковали Малоярославец.

Здесь провел часть своей жизни мечтатель и мыслитель Константин Циолковский. Когда он прибыл учительствовать в местном городском училище, то столкнулся с проблемой в поиске жилья: боровские староверы неохотно сдавали комнаты «щепотникам» (прихожанам патриаршей церкви, крестившимся тремя перстами). В итоге Константин Эдуардович снял комнату у священника единоверческой церкви Евграфа Соколова и женился на его дочери Варе.

Среди местных жителей Циолковский прослыл городским сумасшедшим. В самом деле – не курит и не пьет. И это в городе, где было 138 рюмочных! Увлекается «детскими забавами» типа санок и коньков (негоже взрослому мужику!). Да еще и грезит о космосе. Одно слово – сумасшедший! Он так и изображен на памятнике в центре города – чудак в очках и валенках, уставившийся в небо.

Жалование Циолковского в училище составляло 23 рубля в месяц, чего едва хватало на семью, в которой было семь детей. Все сэкономленные деньги жена Варвара тратила на чудачества мужа, за что прослыла среди жителей Боровска «великомученицей». После 21 года работы Константин Эдуардович вышел на пенсию и получал ее в размере заработной платы, но затем соблазнился работой в женском епархиальном училище (это уже в Калуге), где платили намного больше.

«Всегда я что-нибудь затевал. Поблизости была река. Вздумал я сделать сани с колесом. Все сидели и качали рычаги. Сани должны были мчаться по льду... Потом я заменил это сооружение особым парусным креслом. По реке ездили крестьяне. Лошади пугались мчащегося паруса, приезжие ругали матерным гласом. Но по глухоте я долго об этом не догадывался», – вспоминал Константин Эдуардович.

И только признание таланта Циолковского после революции изменило к нему отношение горожан. Благодаря Константину Эдуардовичу Боровск стал «городом космической мечты», и даже один из православных храмов здесь находится на улице Циолковского.

По стечению обстоятельств в Боровске учительствовал и философ-космист Николай Фёдоров, мечтавший о воскрешении умерших посредством собирания молекул и атомов. Ему боровчане тоже поставили памятник, первый в России.

Как и космонавту Юрию Гагарину. Последний в Боровске никогда не был, зато воплотил вековую мечту человечества о полете к звездам.


нравится (7) не нравится (0)
Сегодня в 12:45, просмотров: 145, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 6084
  2. ​Люди – не свиньи 1265
  3. ​Новые детсады, битва с коронавирусом и внимание к гражданам – подробности отчета главы Нефтеюганского района перед губернатором 1048
  4. ​Александр Моор: «Я твердо уверен, что общими усилиями мы справимся с пандемией» 954
  5. ​Первый при новом главе: в одном из подразделений УМВД Югры сменился руководитель 906
  6. Вскоре в Югре от коронавируса будут привиты почти полторы тысячи медиков 856
  7. ​Жители Югры могут задать Наталье Комаровой все вопросы об итогах ремонта дорог и состоянии трасс в округе 812
  8. ​Главное правило, которое нужно ввести в Югре, – не строить домов выше десяти этажей 790
  9. ​Жительница Ханты-Мансийска подала 10-миллионный иск к ОКБ из-за смерти ребенка 783
  10. ​В Югре появится документ, который на годы вперед определит принципы развития городов 764
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50681
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36471
  3. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 12799
  4. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 11607
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 10723
  6. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 9636
  7. В Югре насмерть сбили пешехода 9576
  8. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 7676
  9. Пенсионер из Сургута выиграл миллион в лотерее 7623
  10. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 7012
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67652
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50681
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46458
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36471
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 22528
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20967
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19528
  8. ​Цирк недели 18046
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16009
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13239

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика