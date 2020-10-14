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​Доктор, открой окно!

Сургутский врач погорел на взятке — продавал место в очереди к себе: покупателей понять можно…

​Доктор, открой окно!
Фото: siapress.ru

Пару лет назад, когда я была еще «полноценной» бедной студенткой, растягивающей стипендию на целый месяц, у меня возникла необходимость сходить к окулисту. Если в моем родном городе с этим проблем не возникало и достаточно просто записаться, чтобы через неделю-две посетить врача, то в Сургуте с этим дела обстояли сложнее — мне нужно было сначала попасть на прием к терапевту, который решал, нуждаюсь ли я вообще в окулисте или потерплю еще, а потом сообщал, мол, людей много, врачей мало, подожди-ка, голубушка, год.

Не имея возможности посетить платную клинику, я скрепя сердце согласилась, надеясь, что тут-то, в развивающемся Сургуте, доктора будут куда лучше лангепасских и ожидание стоит того. Но как бы не так: проведя осмотр и еще какие-то манипуляции с моими глазами, доктор заявил, что давление повышенное, это очень плохо и опасно, купите капли и приходите через месяц на повторный осмотр.

Не желая тратить ваше время, скажу кратко: через месяц я к врачу не попала. В регистратуре мне заявили, что окулист, который меня осматривал, приходящий, у моей поликлиники нет его контактов, посему никто не в курсе, когда он вернется. Звоните, пишите, узнавайте, сидите под дверьми кабинета — авось явится, но чуда не произошло ни через неделю, ни через две, ни даже через месяц.

И, честно сказать, после всей этой кутерьмы я совсем не удивлена, что некоторые «дают на лапу» докторам, чтобы пройти лечение без очереди. По крайней мере, так хотя бы точно знаешь, что не загнешься от своей болячки к тому времени, как у врача «откроется окно». Если оно вообще когда-нибудь откроется.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 408, комментариев: 4
Комментарии:
444
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Сегодня в 14:27
Что ж в других-то городах творится, по-беднее, если в Сургуте такой дефицит врачей?
Igorek86
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Сегодня в 14:40
Записался в первой поликлинике Суругута на прием, точнее не записался, а встал в "очередь на запись". Прошло полгода, позвонил в регистратуру. Там мне сказали, что никакой очереди не существует: вас обманули. Пошел после этого разбираться к кому-то из персонала статусом повыше, точно не помню кто это был. Девушка с тяжелым вздохом сказала, что в больнице нет штатного оккулиста, а внештатный приходит редко и попасть к нему почти не возможно, есть шанс только если реально сидеть каждый день под дверью, а имея постоянную работу такой возможности естественно нет.
тоже мимо проходил
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Сегодня в 14:49
Я не знаю как организован в поликлинике рабочий процесс, но мы же не будем отрицать того факта, что врачи, терапевты и иже с ними, всё больше времени проводят в коммерческих лечебных учреждениях, оказывая все те же самые услуги, но уже платно?
Почему Сургут не может справиться с привлечением специалистов? У нас в городе мало специализированных медицинских учреждений? Там плохо учат? Или что?
Алёна Кожевова тоже мимо проходил
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Сегодня в 15:17
Дело, к сожалению, не в Сургуте, а в сфере в принципе. В госучреждениях зарплата меньше, а работы больше. Не удивительно, что специалисты уходят к частнику
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