Сургутский врач погорел на взятке — продавал место в очереди к себе: покупателей понять можно…

Пару лет назад, когда я была еще «полноценной» бедной студенткой, растягивающей стипендию на целый месяц, у меня возникла необходимость сходить к окулисту. Если в моем родном городе с этим проблем не возникало и достаточно просто записаться, чтобы через неделю-две посетить врача, то в Сургуте с этим дела обстояли сложнее — мне нужно было сначала попасть на прием к терапевту, который решал, нуждаюсь ли я вообще в окулисте или потерплю еще, а потом сообщал, мол, людей много, врачей мало, подожди-ка, голубушка, год.

Не имея возможности посетить платную клинику, я скрепя сердце согласилась, надеясь, что тут-то, в развивающемся Сургуте, доктора будут куда лучше лангепасских и ожидание стоит того. Но как бы не так: проведя осмотр и еще какие-то манипуляции с моими глазами, доктор заявил, что давление повышенное, это очень плохо и опасно, купите капли и приходите через месяц на повторный осмотр.

Не желая тратить ваше время, скажу кратко: через месяц я к врачу не попала. В регистратуре мне заявили, что окулист, который меня осматривал, приходящий, у моей поликлиники нет его контактов, посему никто не в курсе, когда он вернется. Звоните, пишите, узнавайте, сидите под дверьми кабинета — авось явится, но чуда не произошло ни через неделю, ни через две, ни даже через месяц.

И, честно сказать, после всей этой кутерьмы я совсем не удивлена, что некоторые «дают на лапу» докторам, чтобы пройти лечение без очереди. По крайней мере, так хотя бы точно знаешь, что не загнешься от своей болячки к тому времени, как у врача «откроется окно». Если оно вообще когда-нибудь откроется.