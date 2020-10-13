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​Люди – не свиньи

Многие считают, что если россиян не держать в загонах и запретах – они будут сеять хаос. Но это не так

​Люди – не свиньи
Фото lurkmore.to

Еще раз вступлю в дискуссию с нашим главным редактором Юрием Нуреевым, который высказался на тему того, что нашим людям заборы все-таки нужны, потому что без них творится хаос и ужас. Он приводит примеры, что если позволять людям делать то, что им удобно (например, срезать дорогу по газону, не защищенному заборчиком), то они будут свинякать – ибо удобно выбрасывать окурки с балконов, выставлять пакеты с мусором за дверь, перебегать дорогу в любом месте, и так далее.

Вообще для российского общества, особенно, для думающей его части, довольно характерно представлять подавляющее большинство сограждан в качестве неких хрюшек, которые, если их не сдерживать, начнут все крушить. К сожалению, в своем апогее эти представления доходят до «дай им свободные выборы – они Гитлера выберут» – но этот миф мы обсудим как-нибудь потом. Давайте про то, какие мы на самом деле в быту.

Для начала – несколько вопросов. Как давно вы видели подростков, сидящих на спинках уличных скамеек, поставив ноги на сидушки, и глушащих отечественное пиво из тары типа «сиська»? Наверное, это можно где-то повстречать, но уже далеко не так часто, как раньше, согласитесь? Вообще, вы наблюдаете бухающих на улице людей?

Как давно вы видели, как на улице человека избивают за то, что его волосы длиннее, чем стрижка под карандаш? Как отбирают сотовые телефоны. Как курят в подъездах (это еще пока распространено, но уже совсем не является нормой, как раньше). Как моют машину во дворе. И еще десятки, и даже сотни нюансов нашей жизни, которые мы раньше воспринимали как само собой разумеющееся, но их больше с нами нет. Потому что изменилась социальная норма.

Нормы меняются разными способами. Где-то под давлением власти, где-то при создании новых условий со стороны той же власти, где-то из-за роста или падения благосостояния и культуры.

Вот базовый пример из блога Юры – для людей есть тротуар, а они протоптали параллельно ему дорожку и ходят по ней. Почему?

Людям удобно

По-моему, объяснение простое: для пешеходов выделили какой-то мелкий кусочек асфальта, поэтому если там идут хотя бы две мамочки с колясками, то обогнать их кроме как по «зеленке» будет невозможно. Ограничив людей, авторы местного урбанистического чуда своими руками создали вот это убожество. И людям пришлось к нему приспосабливаться.

(Это уж я не говорю о том, что подобные «зеленки» несут только одну социальную функцию – в момент таяния снега или сильных дождей превращаться в источник огромных потоков грязюки, выливающихся на дорогу и затем растаскиваемых по всему городу)

Еще пример. Человек курит на ходу и выбрасывает бычок. Почему он это делает? Ведь никто не хочет быть в своих глазах злодеем, все находят для себя определенные оправдания и объяснения. Вот он сам себе скажет: «Да просто эти сволочи не могут поставить урны, что же я, с бычком должен километр тащиться?» – и отчасти он будет прав, урны действительно бывают в дефиците. А потом он еще мысленно добавит: «Все равно вокруг срач» – и тоже будет прав. Теория разбитых окон в чистом виде.

А если этот человек будет идти по чистому городу, где на земле не лежит ни одного бычка, ни одного фантика, везде стоят урны – то, скорее всего, ему не захочется стать тем единственным, кто нарушит этот прекрасный порядок. Конечно, это не абсолют – всегда найдется тот, кто насвинячит, но большинство, попав в чистые и красивые условия, будут вести себя соответствующе.

Поэтому, мой финальный антитезис к мнению Юры: люди – не свиньи. Люди в своем абсолютном большинстве – конформисты. Они действуют так, как действует большинство, и в зависимости от созданных для них условий. Поэтому если обстоятельства свинские – да, они будут вести себя как свиньи. Но это не их прямая вина (хотя безусловно, кинувший мусор там, где лежит куча мусора – тоже виноват в своем поступке), а в большей степени вина тех, кто конструирует для них такие условия.

Еще раз перечитайте примеры, которые я привел в первой части этого текста. Мы их пережили и даже не вспоминаем. И эти несуразности с заборчиками и прочей дуростью – тоже переживем. И станем лучше.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 165, комментариев: 0
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