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​Людям удобно

Почему все-таки Сургуту нужны заборы

​Людям удобно
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Вы простите, но я за старое: и в комментариях к моему тексту «Забор всем нам», и в ответном материале Дмитрия Щеглова «Забор нас не спасет» звучала простая и ясная, как вода в роднике, мысль: надо, мол, смотреть, где люди ходят, — и вот там, где им удобно, прокладывать тротуары. На том мы спор и завершили.

Однако накануне я сделал снимок, после которого предлагаю официально считать формулировку «Людям удобно» несостоятельной. Это район ТЦ «Вершина»: широкий тротуар, параллельно с ним тропинка, и люди идут по этой тропинке. Нет, они не срезают путь, а… просто им так удобно.

Также людям удобно ставить автомобили на минимальном расстоянии от дверей в подъезд.

Удобно кидать окурки с балконов.

Удобно выставлять пакеты с мусором за дверь.

Удобно перебегать дорогу где вздумается.

Удобно проезжать на желтый сигнал светофора.

Да мало ли что еще людям удобно? В поиске баланса между удобством, безопасностью и красотой чем-то приходится жертвовать. В нашем случае, коль вопрос поиска сортов газонной травы, устойчивых к вытаптыванию, не имеет решения (почему, кстати — вопрос к администрации города), приходится любоваться на заборы. Ну и пусть растут, значит.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 209, комментариев: 1
Комментарии:
kosha
не нравится
Сегодня в 19:39
Но не всегда своей безопасностью .

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