Сургутские медиа сообщили об аварии на ГРЭС-1 — почему ее никто не заметил?

Сообщения о том, что в октябре на Сургутской ГРЭС-1 случилась авария, появились на минувшей неделе в местных телеграм-каналах. «Оказывается, Сургут за последние двое суток пережил аварийную остановку ГРЭС», — стращает 8 октября канал «Курилка за Саймой», прилагая фотографию некоей факсограммы, где утверждается, что в ближайшее время в ряде домов города будет снижена температура отопления и горячей воды «в связи с переводом тепловой нагрузки СГРЭС-1».

Несмотря на потенциальную скандальность события, оно осталось незамеченным жильцами. Самое интересное, что об аварии не слышали и на самой ГРЭС.

«С начала отопительного сезона на Сургутской ГРЭС-1 аварийные отключения оборудования городской теплосети не производились, — ответила на запрос siapress.ru пресс-служба Сургутской ГРЭС-1. — 07.10.2020 г. по согласованию с ООО «Сургутские городские электрические сети» в соответствии с диспетчерским графиком электрических и тепловых нагрузок проведены плановые переключения. Данные работы никак не влияют на подачу и температуру теплоносителя, доставляемого в Сургутский жилфонд. На сегодняшний день плановые работы завершены. Оборудование электростанции работает в штатном режиме».

Любопытно: зачем понадобилось сообщать о рядовом техническом событии, придавая ему скандальную окраску? Ответ находим на поверхности, в исходном сообщении «Курилки»: «Где эта долбаная концессия, что построит наконец-то третий вывод тепла? Очевидно же, что действующие два не справились с аварийным перебросом тепла».

То есть речь о необходимости передачи городских теплосетей в концессию.

В связи с этим позволю себе напомнить один из эфиров «Особого мнения», в котором журналист Эдуард Иваницкий предсказал появление этого и, вероятно, других сообщений о коммунальных авариях в городе.

Аварийное состояние сетей — это один из главных тезисов в пользу концессии. «Так и нужно показать аварийность инженерных сетей! — говорит он. — Это может быть серия репортажей на эту тему — пусть какой-нибудь мастер достанет из песка, закопанную туда перед этим, ржавую задвижку и покажет крупным планом на весь город, мол, сами видите. Желательно зимой устроить парочку образцово-показательных аварий — небольших, но болезненных. И власть скажет: мы, конечно, ценой героических усилий в эту зиму город отстоим, но это только начало».

Собственно, именно это мы и лицезреем прямо сейчас. Думаю, стоит опасаться, что следующие шаги в деле склонения горожан в пользу концессии будут уже более весомыми.

А судя по тому, насколько топорно был сделан первый, предупредительный выстрел, нам труба: впору ожидать какую-нибудь реальную коммунальную катастрофу — и только надеяться, что все эти пиар-игры не выйдут из-под контроля.