16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0284   EUR  90,7163  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Поздравили президента

В день рождения президента Путина должен был обновиться рекорд выявляемости коронавируса в России. Но не произошел

​Поздравили президента
Фото автора

Наверное, главная новость 9 октября: «Новый рекорд: в России за сутки зарегистрировано 12126 заболевших COVID-19. Предыдущий максимальный прирост зараженных коронавирусом был зарегистрирован 11 мая. Тогда число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 11656».

Новость как новость. Все к тому и шло. Резкий рост числа выявленных случаев начался примерно с 24 сентября. После этой даты прирост заболевавших увеличивался приблизительно на 350 — 400 случаев ежедневно.

Но есть с этой новостью одна маленькая проблемка. Прогреметь она должна была 7 октября, но не прогремела. Застряло что-то в статистике, забуксовало, заколдобилось. 7 октября стабильный на протяжении двух недель рост выявленных случаев COVID неожиданно даже не прекратился, а резко уменьшился – на 526 случаев по России. Правда, с 8 октября продолжил свое движение вверх тем же темпом.

И что же это за оказия-то такая приключилась? Эпидемия в разгаре, распространение взрывное. По крайней мере, в Москве. Чудо, не иначе. Правда, с чудом этим расчудесным все более или менее становится ясно, если напрячься и вспомнить, кто родился 7 октября. О чьем дне рождения прожужжали все уши государственные пропагандисты, и кто несет прямую ответственность за происходящее с эпидемией в России, хотя бы потому, что неоднократно заявлял, что ответственен за все, что происходит в стране. Угадали. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Вы представляете, какой подарок назревал на первых страницах новостей? Правильно: «Новый рекорд: в России за сутки зарегистрировано 12 тысяч с чем-то заболевших COVID-19. Предыдущий максимальный прирост зараженных коронавирусом был зарегистрирован 11 мая. Тогда число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 11656...»

Но, слава провидению, не случилось. Вернее, случилось то самое чудо. Кто-то послал нам неожиданные минус 526 и отложил эту новость на пару дней.

Естественно задаться вопросом: кто же преподнес такой ценный подарок имениннику? Кто развел руками тучи, сгустившиеся было в этот праздничный день над красавицей Москвой? Да город Москва, та самая собянинская «похорошелла» и расстаралась, если не сказать мэр города, который тоже «за все в Москве лично отвечает». Здесь, в столице нашей Родины, произошло парадоксально резкое падение числа выявленных случаев COVID-19: минус какие-то просто несусветные 853. Ведь даже нулевого прироста не хватило бы, за счет остальной России, оставшийся до рекорда 41 случай с лихвой перекрывался бы дополнительными 327-ю, обеспеченными регионами.

Ну, и... Сами видите. В Москве на 7 октября волшебным образом оказалось аж сразу минус 853. В обычный будний день, когда ничего экстраординарного не случилось. Просто неожиданно на 853 случая меньше выявили, чем за предыдущие сутки. Ну, упало оно вдруг ни с того, ни с сего. Стояло-стояло и упало. Что ж поделаешь? На все воля Божья...

И никого не волнует, что дальше рост будет идти примерно теми же темпами, а этот случай, эти минус 853 вот уж воистину «отрицательного роста» останутся торчать посреди кривой одиноким провалом. Чего им волноваться-то? Народу они не подотчетны, а начальство радо-радехонько.

Правда, все давно уже прекрасно знают цену российским подсчетам, что распределения голосов на выборах, что заболеваемости. Ломанный грош. Но это их волнует еще меньше...


нравится (0) не нравится (6)
Сегодня в 14:10, просмотров: 50, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 4023
  2. ​Не снимая маски: в Югре учителей обязали работать в СИЗах 3641
  3. ​Вся жизнь в шкафу 1659
  4. ​Тренер нефтеюганской спортшколы прекратил голодовку: «У меня появилась надежда» 1346
  5. ​В Сургуте загорелся крупный магазин детских товаров 1312
  6. Филологи Николай Ганущак, Дмитрий Ларкович: «Популярность русского языка в мире только растет» 1231
  7. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 920
  8. ​Ни Путину, ни Навальному. Нобелевскую премию мира получит не человек, а целая программа 919
  9. ​Инвестиции или квартира для себя: выбираем правильно и выгодно этой осенью 888
  10. ​Новые школы, рост надоев и интернет там, где нет стационарного электричества – чем жил Кондинский район последние пять лет 826
  1. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 11985
  2. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 11274
  3. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 8794
  4. ​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым 8475
  5. ​Конец Югорскому тракту 8451
  6. ​Сургутянин выжил после выстрела из ружья в рот 6947
  7. Пенсионер из Сургута выиграл миллион в лотерее 6531
  8. В Сургуте из воды выловили огромную катушку 6163
  9. Сургутяне делятся фотографиями первого снега в соцсетях 4598
  10. В Сургут привезли икону с частицами мощей великомучениц 4387
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647431
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270820
  3. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67185
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54317
  5. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46286
  6. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24857
  7. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20799
  8. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 19948
  9. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 19851
  10. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19092

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика