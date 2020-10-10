В день рождения президента Путина должен был обновиться рекорд выявляемости коронавируса в России. Но не произошел

Наверное, главная новость 9 октября: «Новый рекорд: в России за сутки зарегистрировано 12126 заболевших COVID-19. Предыдущий максимальный прирост зараженных коронавирусом был зарегистрирован 11 мая. Тогда число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 11656».

Новость как новость. Все к тому и шло. Резкий рост числа выявленных случаев начался примерно с 24 сентября. После этой даты прирост заболевавших увеличивался приблизительно на 350 — 400 случаев ежедневно.

Но есть с этой новостью одна маленькая проблемка. Прогреметь она должна была 7 октября, но не прогремела. Застряло что-то в статистике, забуксовало, заколдобилось. 7 октября стабильный на протяжении двух недель рост выявленных случаев COVID неожиданно даже не прекратился, а резко уменьшился – на 526 случаев по России. Правда, с 8 октября продолжил свое движение вверх тем же темпом.

И что же это за оказия-то такая приключилась? Эпидемия в разгаре, распространение взрывное. По крайней мере, в Москве. Чудо, не иначе. Правда, с чудом этим расчудесным все более или менее становится ясно, если напрячься и вспомнить, кто родился 7 октября. О чьем дне рождения прожужжали все уши государственные пропагандисты, и кто несет прямую ответственность за происходящее с эпидемией в России, хотя бы потому, что неоднократно заявлял, что ответственен за все, что происходит в стране. Угадали. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Вы представляете, какой подарок назревал на первых страницах новостей? Правильно: «Новый рекорд: в России за сутки зарегистрировано 12 тысяч с чем-то заболевших COVID-19. Предыдущий максимальный прирост зараженных коронавирусом был зарегистрирован 11 мая. Тогда число выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 11656...»

Но, слава провидению, не случилось. Вернее, случилось то самое чудо. Кто-то послал нам неожиданные минус 526 и отложил эту новость на пару дней.

Естественно задаться вопросом: кто же преподнес такой ценный подарок имениннику? Кто развел руками тучи, сгустившиеся было в этот праздничный день над красавицей Москвой? Да город Москва, та самая собянинская «похорошелла» и расстаралась, если не сказать мэр города, который тоже «за все в Москве лично отвечает». Здесь, в столице нашей Родины, произошло парадоксально резкое падение числа выявленных случаев COVID-19: минус какие-то просто несусветные 853. Ведь даже нулевого прироста не хватило бы, за счет остальной России, оставшийся до рекорда 41 случай с лихвой перекрывался бы дополнительными 327-ю, обеспеченными регионами.

Ну, и... Сами видите. В Москве на 7 октября волшебным образом оказалось аж сразу минус 853. В обычный будний день, когда ничего экстраординарного не случилось. Просто неожиданно на 853 случая меньше выявили, чем за предыдущие сутки. Ну, упало оно вдруг ни с того, ни с сего. Стояло-стояло и упало. Что ж поделаешь? На все воля Божья...

И никого не волнует, что дальше рост будет идти примерно теми же темпами, а этот случай, эти минус 853 вот уж воистину «отрицательного роста» останутся торчать посреди кривой одиноким провалом. Чего им волноваться-то? Народу они не подотчетны, а начальство радо-радехонько.

Правда, все давно уже прекрасно знают цену российским подсчетам, что распределения голосов на выборах, что заболеваемости. Ломанный грош. Но это их волнует еще меньше...