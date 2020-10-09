Мать держала нежеланного ребенка в шкафу полгода

История, которая должна была остаться фантазией Стивена Кинга, но произошла у нас, на Урале.

В небольшом городе Карпинске весной 2020 года 37-летняя женщина Юлия, которую недавно бросил муж, родила девочку – она должна стать сестренкой 13-летнему мальчику и трехлетней девочке, а стала живой куклой Полиной, живущей в шкафу.

Сейчас прокуратура, следователи, психиатры пытаются понять, что случилось с женщиной – почему она полгода держала новорожденную дочь в сумке в шкафу? Как ей удалось скрыть факт рождения человека – о нем не знали даже ближайшие родственники семьи. Трехлетняя девочка рассказывала в детсаду, что у них дома есть кукла Полина, которая как живая. Взрослые принимали это за фантазию ребенка. Говорят, что мать хотела убить новорожденную (но это еще только предстоит доказать следователям), но у нее не поднялась рука. И она оставила девочку в шкафу, надеясь, что она умрет от голода. Но 13-летний брат подкармливал малышку, чем, наверное, и спас ей жизнь.

Обнаружили истощенного ребенка подружки Юлии. Не советую смотреть это видео слабонервным:

«На днях к Юлии пришли сотрудницы, они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все. А на следующий день вызвали и скорую, и полицию. Когда скорая приехала, врачи спросили: «Вы не боялись, что ребенок за сутки умрет у вас?» Но они были в таком шоке, что даже не подумали об этом. Сейчас ребенок лежит в больнице в тяжелом состоянии, а мать в психушке», – рассказала Е1 знакомая Юлии.

Произошедшее шокировало всех в небольшом Карпинске, где все друг друга знают. Люди требуют наказать женщину. Следователи уже возбудили уголовное дело об истязании ребенка, но после медицинской экспертизы его могут переквалифицировать на более тяжкое – покушение на убийство малолетнего ребенка. Справедливо, да?

А что отец ребенка? Его зовут Андрей. О нем пока написал только «Мэш»: «По словам соседей, Юля ушла от супруга до родов – он запугивал и бил ее. После этого у матери «что-то повернулось» в голове: она родила, но старалась забыть, что у нее теперь есть еще один ребенок». Ну к этой ситуации Андрей никакого отношения не имеет – к делу его точно не пришьешь, а то, что он когда-то бил жену – их личные семейные проблемы. Так что Андрею еще и отдадут на воспитание его детей, когда жена получит срок в колонии или отправится на лечение в психушку. Это точно никого не удивит.

Так совпало, что именно сегодня зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в своем телеграм-канале сообщила, что правительство России возвращается к вопросу о легализации так называемых беби-боксов. Это те самые «окна жизни», которые оборудованы для того, чтобы спасти детей, которые по каким-то причинам не нужны родителям. Именно те «окна жизни», которые под запретом в России, потому что нарушают права детей (интересно, речь о праве на мучительную смерть?).

Теперь ждем случайного возобновления рассмотрения еще одного вредного закона – проекта закона о домашнем насилии. Который, как мы все знаем, угрожает интересам семьи.

Чуть не забыла. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, естественно, в курсе этой ситуации, как положено женщине – в ужасе, готова помочь перевезти истощенную малышку в Москву и готовит обращение в прокуратуру «в том числе с целью проверки деятельности/бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае».

В общем, все будут наказаны. И в этот раз. И в следующие много-много раз. Потому что наказывать за жестокое обращение (тем более, когда история резонансная) у нас умеют прекрасно, а с мерами профилактики – беда.