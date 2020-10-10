Как работники ГИБДД проявляют креативность в придумывании штрафов для россиян

За долгую юридическую практику как у меня, так и у моих коллег встречалось много нелепых или откровенно смешных ситуаций. Я записывала их, копировала, собирала. Некоторыми готова поделиться с вами.

Владимир (имя изменено) в выходной день решил выпить пива с друзьями. Пиво было свежее, закуска отличная, компания веселая. Поэтому засиделись допоздна. Домой Владимир пришел аккурат к моменту выгула домашнего любимца – пса Грома. Жена заявила, что супругу после дружеских посиделок как раз неплохо было бы проветриться на свежем воздухе.

Гуляли по проверенному маршруту, разговаривали о жизни, и все было хорошо, пока Гром не увидел кота на противоположной стороне улицы. Ну, недолюбливал он эту братию. Вырвав из рук хозяина поводок, Гром ринулся через дорогу и со всего размаху врезался в дверь машины, затормозившей на светофоре.

Пес отделался легким головокружением, а вот на машине появилась солидная вмятина от сорокакилограмовой собако-торпеды.

Ситуация хоть и очень необычная, но дорожно-транспортное происшествие налицо. Водитель вызвал ГИБДД. Прибывшие на место компетентные сотрудники, поразмыслив над тем, что собаку привлечь к ответственности нельзя, нашли выход. Как говорится, была бы ситуация, а кто виноват – найдем. Порывшись в недрах правил дорожного движения и проявив креативность, они составили протокол на Владимира о нарушении правил управления гужевым транспортом лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Владимир даже протрезвел, прикидывая в уме, что больше впечатлит жену:

А. Тот факт, что вместо мастифа у них внезапно появилась ездовая собака.

В. Размер штрафа...

Смешно.

Но только не Владимиру, которому пришлось приложить немало усилий, чтобы разобраться в этом юридическом казусе и снять с Грома «почетное звание» гужевого транспорта.