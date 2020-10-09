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​Врач не должен бояться тюрьмы, принимая решение у постели больного – это противоестественно, это убивает профессию

История о том, как пытаются посадить педиатра с четвертвековым стажем

​Врач не должен бояться тюрьмы, принимая решение у постели больного – это противоестественно, это убивает профессию
Фото со страницы автора в Facebook

Пост о справедливости к врачам (рассуждения на примере реального уголовного дела).

Поднимите руки, кто из вас согласился бы работать на своей работе, если бы за ошибку вас легко можно было посадить в тюрьму? Много таких? А врачи работают именно так. Но это еще полбеды. Представьте, что это высокорисковая работа, и беды иногда будут случаться, даже если вы не ошиблись – и вот за такие беды вас тоже легко можно было бы посадить в тюрьму. Ну-ка, сколько там осталось поднятых рук?

Нет, вы бы конечно попытались защитить свое имя в суде, вы обратились бы к экспертам, которые тщательно проанализировали бы вашу проблему и не нашли бы доказательств, что беда случилась по вашей вине – напротив, пришли бы к выводу что ее просто невозможно было предотвратить. Но прокурор давил бы на суд только одним аргументом – тяжестью последствий, и вас бы только поэтому признали виновным. Как вам весь этот расклад, нравится? А если бы посадили вашего коллегу по вот такому обвинению – вы бы остались работать дальше на этой работе, зная, что на его месте легко могли оказаться вы, и не факт что еще не окажетесь?

Вот в такой ситуации «наблюдателя» и «примерятеля на себя» оказался я. О ней этот пост.

Весной 2018 года участкового педиатра 10-й детской поликлиники города Иваново с 25-летним стажем работы – Любовь Владимировну Яровикову – среди прочих вызовов пригласили к восьмилетнему мальчику с ОРВИ. Мальчик лихорадил пятые сутки, ранее его смотрел на дому другой педиатр этой поликлиники – лечение получал, никаких красных флагов (опасных симптомов) и отягощенного анамнеза, по которым можно было бы заподозрить беду, не имел. Доктор Яровикова осмотрела его утром и ушла на другие вызовы. Потом вернулась в поликлинику, сделала записи в картах о пройденных вызовах, и вечером начала прием детей в своем кабинете. Во время приема ей позвонили, сказали, что этот мальчик внезапно потерял сознание, приехавшая скорая констатировала смерть. Доктор бросила прием, прибежала в ту квартиру – ее там долго допрашивала полиция.

В ходе вскрытия была установлена причина смерти – фульминантный (молниеносный) миокардит. Это редкое «немое» заболевание, выявить которое при осмотре на дому нет никакой возможности, но даже если выявить и срочно госпитализировать – шансов спасти практически нет.

Ситуация совершенно ужасна, горе семьи не поддается измерению – все так. Только вины педиатра в этом нет. И ничьей нет – так бывает, дерьмо иногда случается само по себе, не из-за кого-то.

Тем не менее, следственный комитет возбуждает уголовное дело – начинается уголовный процесс в рамках ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия заказаны три экспертизы, которые в один голос заявляют, что причинно-следственной связи нет, показаний к госпитализации не было, шансов выявить диагноз амбулаторно не было – вины педиатра нет. Дело тлеет полтора года, педиатру регулярно треплют нервы следственными мероприятиями, но обвинение буксует и разваливается, доказательств вины нет, и все идет к закрытию.

Внезапно год назад дело переквалифицируют на ч. 2 ст. 124 УК РФ (Неоказание помощи больному, повлекшее смерть), обвинение берется за него с новой силой, требует для подсудимой два года колонии общего режима (тюрьма с уголовниками, не колония-поселение даже!). И, кажется, сейчас все идет к тому, что доктора посадят. Дело на финишной прямой, 26 октября состоится предпоследнее заседание суда, и через пару дней приговор. Если обвинение победит – Любовь Владимировну (которая продолжает работать в 10-й поликлинике) прямо из зала суда уведут в наручниках в тюремную камеру.

Еще раз: у обвинения нет доказательств вины, потому что не доказано главное: причинно-следственная связь. Единственное, на что давит обвинитель – тяжкие последствия случившегося.

Об этой ситуации я узнал совсем недавно, от подписчиков блога, живущих на территории 10-й детской поликлиники, которые прислали мне две ссылки (первая и вторая). После начали писать мне в личку о том, какой хороший врач Яровикова, о том, что у нее есть все шансы попасть за решетку, и они в шоке от этой несправедливости, готовы писать письма в ее поддержку, «бить во все колокола», но не представляют с чего начать. Во время судебного заседания коллеги Яровиковой приходили к зданию суда поддержать ее – хотя их никто не просил; внутрь их не пустили (карантины), поэтому они стояли у крыльца.

Я тоже не представляю с чего начать.

Поэтому я начал с того, что связался с адвокатом Яровиковой, мы встретились, и я спросил – не навредит ли доктору огласка этой вопиющей ситуации, не будет ли это давлением на суд, которое только все усугубит. Мы вместе все обсудили и решили, что нет, о таком прецеденте должны знать врачи и пациенты. Поэтому я пишу этот пост.

Я немного ознакомился с материалами дела, я в этом дилетант, но вижу главное: все эксперты говорят об отсутствии вины врача. В резонансном деле неонатолога Элины Сушкевич, которое шито белыми нитками, и за которым следит все медицинское сообщество России – все строится крайне несправедливо, но там хотя бы есть обвинительное заключение эксперта, поэтому суду так сложно разобраться, но тут даже этого нет! То есть мы берем педиатра, с теперь уже 27-летним стажем работы, с прекрасными характеристиками с места работы, с прекрасными отзывами от коллег и пациентов, без доказательств вины – и сажаем на два года? Просто потому что прокурор заявляет что «хочется мне кушать»?

Если даже такой доктор с такими прозрачными и понятными обстоятельствами дела сядет в тюрьму, то какой мессендж мы даем всем остальным, особенно нынешним выпускникам медфаков? Мало в профессии врача трудностей, безденежья, бумажной волокиты, жалоб, нервов, опасных походов по темным подъездам, агрессивных собак, порой неадекватных родственников пациентов – так еще и тюрьма ни за что? Неужели не ясно, что амбулаторную педиатрию, итак хромающую на обе ноги, такие прецеденты окончательно задушат?!

Врач не должен бояться тюрьмы, принимая решение у постели больного – это противоестественно, это заставляет его постоянно перестраховываться, это убивает профессию. Страх – очень плохой мотиватор.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 65, комментариев: 0
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