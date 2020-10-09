Как музыканты России способствуют росту оппозиционности и среди простых людей, и среди других элит

Поговорим о поэзии. Намедни увидел, что группа «Ногу Свело!» – очень популярный рок-коллектив в России – выложила клип на песню «Молчание ягнят». Клип острополитический, с кадрами избиений белорусскими (и, наверное, не только) силовиками протестующих граждан. Вот несколько строк:

«Нашей кровью тротуары мыли.

Нам в сердца прикладами стучали.

Мы слова любви давно забыли,

Потому что столько лет молчали.

Но мы вернемся!

Вместе с летом!

Но мы зажжемся!

Новым светом!»

За первые 16 часов после публикации клип посмотрели более 100 тысяч раз. На фоне Дудя с Навальными, конечно, не очень много, но тоже неплохо.

Почему я считаю это важным. Потому что каждый прецедент даже не перехода, а хотя бы демонстрации какой-то части элиты своего негативного отношения к действующей власти – это тревожный звоночек для оной.

Немного теории. Российский экономист Сергей Гуриев и его американский коллега Дэниел Трейсман сформулировали концепцию «информационных автократий». Суть таких режимов, к которым сейчас относится большая часть автократий мира, включая Россию, такова: вместо насилия и идеологии, которые раньше были двумя столпами удержания власти, автократы нового типа предпочитают править при помощи максимального информационного давления на общество. Их главная задача: при помощи госпропаганды убеждать подавляющую часть граждан в том, что властитель умен, хитер, компетентен, всегда побеждает, и альтернативы ему нет.

Но всегда есть немногочисленная часть людей (Гуриев и Трейсман условно называют их «элитами»), которых госпропаганда не пробивает. Они, будучи продвинутыми и зачастую хорошо образованными, видят, что страна движется по неправильному пути. Задача автократа – выбросить этих людей на обочину информационных процессов, зацензурировать, иногда – точечно репрессировать, чтобы они не смогли донести до широких масс тот факт, что властитель на самом деле не очень-то компетентен, зачастую коррумпирован и делает их жизнь хуже.

Некоторые элиты автократ покупает. Некоторые сажает или выкуривает из страны. Некоторые остаются и пытаются донести до сограждан альтернативную госпропаганде точку зрения, но их информационные возможности несопоставимы с мощью автократии, и их постоянно пытаются дополнительно заткнуть. Как, например, недавно произошла чистка оппозиционно настроенных преподавателей в Высшей школе экономики.

Журналиста можно запрессовать, учителя или ученого – уволить, бизнесмена – запугать и вынудить бежать. Но есть та часть элит и лидеров общественного мнения, с которыми власти совладать сложнее всего – это культурная и творческая интеллигенция. А именно та ее часть, что от государства ничего не получает. Если их не удалось купить, то сделать с ними, по большому счету, ничего нельзя. Ну, разве что вставлять палки в колеса с проведением концертов – невелика беда, они в ютубе все с лихвой компенсируют, а на том, что их прессует власть еще и популярность поднимут.

Когда ранее аполитичная группа – та же «Ногу Свело!» – начинает петь про массовые протесты, это сильно влияет на ее, может быть, доселе аполитичную молодежную аудиторию. Бывает еще веселее. Я лично видел смущение на лицах фанатов рэп-группы «Каста» (вы понимаете, какой бэкграунд у этого и подобных коллективов), когда они слышали строки типа:

«Мы хотим плохих дорог

Мы хотим чтоб нас гнули в рог

Мы хотим жить не впрок а в долг

Только чтоб задать урок

Нашим заклятым врагам

Понадавать по щекам

Всем они строят козни

Ну а всех больше нам!»

Или (из той же песни «Скрепы», которая лично мне очень нравится, но ссылку давать не буду из-за ненормативной лексики – Роскомнадзор нас за такое штрафует) когда лирический герой, находясь в роли полицейского, декламирует:

«Че ты как чмо? Че ты как черт? Че ты, не патриот?

Ты че, волчонок? Ты (дофига) умный? Слышишь, ты че на?

Ты же крещеный? Ну ты ж не копченый? Ну вот и все на!

Хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз!»

Когда аудитория группы склонна ввиду среды взросления и воспитания поддерживать «сильную руку» и «крутого президента», а музыканты выдают им такое – это удар. Возможно, кого-то это заставило хотя бы задуматься о своих политических предпочтениях.

Вот и выходит: Когда «Каста» поет такие песни, когда Дудь снимает «Колыму» и на вручении премии GQ призывает не молчать, когда «Ногу Свело!» выдает про «нашей кровью тротуары мыли», когда Галкин выдает пародии на Собянина, Лукашенко и Путина, и так далее – это тренд (кстати, заметили, как вообще все уже, никак не стесняясь, пинают ранее главного пропагандиста Соловьева?).

Этот тренд идет не только в массы, но и неминуемо находит отражение в элитах другого типа – политических и экономических. Они начинают думать: «Ну, если уж эти пошли в ту сторону, то что же дальше?»

А раскол элит – это одно из обязательных условий для смены режима. Я не говорю, что в России элиты уже расколоты или обязательно будут расколоты. Но вода постепенно точит камень, и поток этой воды, скажем так, усиливается.