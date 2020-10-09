16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0284   EUR  90,7163  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Очередной тревожный звоночек

Как музыканты России способствуют росту оппозиционности и среди простых людей, и среди других элит

Очередной тревожный звоночек
Скриншот из Youtube.com

Поговорим о поэзии. Намедни увидел, что группа «Ногу Свело!» – очень популярный рок-коллектив в России – выложила клип на песню «Молчание ягнят». Клип острополитический, с кадрами избиений белорусскими (и, наверное, не только) силовиками протестующих граждан. Вот несколько строк:

«Нашей кровью тротуары мыли.

Нам в сердца прикладами стучали.

Мы слова любви давно забыли,

Потому что столько лет молчали.

Но мы вернемся!

Вместе с летом!

Но мы зажжемся!

Новым светом!»

За первые 16 часов после публикации клип посмотрели более 100 тысяч раз. На фоне Дудя с Навальными, конечно, не очень много, но тоже неплохо.

Почему я считаю это важным. Потому что каждый прецедент даже не перехода, а хотя бы демонстрации какой-то части элиты своего негативного отношения к действующей власти – это тревожный звоночек для оной.

Немного теории. Российский экономист Сергей Гуриев и его американский коллега Дэниел Трейсман сформулировали концепцию «информационных автократий». Суть таких режимов, к которым сейчас относится большая часть автократий мира, включая Россию, такова: вместо насилия и идеологии, которые раньше были двумя столпами удержания власти, автократы нового типа предпочитают править при помощи максимального информационного давления на общество. Их главная задача: при помощи госпропаганды убеждать подавляющую часть граждан в том, что властитель умен, хитер, компетентен, всегда побеждает, и альтернативы ему нет.

Но всегда есть немногочисленная часть людей (Гуриев и Трейсман условно называют их «элитами»), которых госпропаганда не пробивает. Они, будучи продвинутыми и зачастую хорошо образованными, видят, что страна движется по неправильному пути. Задача автократа – выбросить этих людей на обочину информационных процессов, зацензурировать, иногда – точечно репрессировать, чтобы они не смогли донести до широких масс тот факт, что властитель на самом деле не очень-то компетентен, зачастую коррумпирован и делает их жизнь хуже.

Некоторые элиты автократ покупает. Некоторые сажает или выкуривает из страны. Некоторые остаются и пытаются донести до сограждан альтернативную госпропаганде точку зрения, но их информационные возможности несопоставимы с мощью автократии, и их постоянно пытаются дополнительно заткнуть. Как, например, недавно произошла чистка оппозиционно настроенных преподавателей в Высшей школе экономики.

Журналиста можно запрессовать, учителя или ученого – уволить, бизнесмена – запугать и вынудить бежать. Но есть та часть элит и лидеров общественного мнения, с которыми власти совладать сложнее всего – это культурная и творческая интеллигенция. А именно та ее часть, что от государства ничего не получает. Если их не удалось купить, то сделать с ними, по большому счету, ничего нельзя. Ну, разве что вставлять палки в колеса с проведением концертов – невелика беда, они в ютубе все с лихвой компенсируют, а на том, что их прессует власть еще и популярность поднимут.

Когда ранее аполитичная группа – та же «Ногу Свело!» – начинает петь про массовые протесты, это сильно влияет на ее, может быть, доселе аполитичную молодежную аудиторию. Бывает еще веселее. Я лично видел смущение на лицах фанатов рэп-группы «Каста» (вы понимаете, какой бэкграунд у этого и подобных коллективов), когда они слышали строки типа:

«Мы хотим плохих дорог

Мы хотим чтоб нас гнули в рог

Мы хотим жить не впрок а в долг

Только чтоб задать урок

Нашим заклятым врагам

Понадавать по щекам

Всем они строят козни

Ну а всех больше нам!»

Или (из той же песни «Скрепы», которая лично мне очень нравится, но ссылку давать не буду из-за ненормативной лексики – Роскомнадзор нас за такое штрафует) когда лирический герой, находясь в роли полицейского, декламирует:

«Че ты как чмо? Че ты как черт? Че ты, не патриот?

Ты че, волчонок? Ты (дофига) умный? Слышишь, ты че на?

Ты же крещеный? Ну ты ж не копченый? Ну вот и все на!

Хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз!»

Когда аудитория группы склонна ввиду среды взросления и воспитания поддерживать «сильную руку» и «крутого президента», а музыканты выдают им такое – это удар. Возможно, кого-то это заставило хотя бы задуматься о своих политических предпочтениях.

Вот и выходит: Когда «Каста» поет такие песни, когда Дудь снимает «Колыму» и на вручении премии GQ призывает не молчать, когда «Ногу Свело!» выдает про «нашей кровью тротуары мыли», когда Галкин выдает пародии на Собянина, Лукашенко и Путина, и так далее – это тренд (кстати, заметили, как вообще все уже, никак не стесняясь, пинают ранее главного пропагандиста Соловьева?).

Этот тренд идет не только в массы, но и неминуемо находит отражение в элитах другого типа – политических и экономических. Они начинают думать: «Ну, если уж эти пошли в ту сторону, то что же дальше?»

А раскол элит – это одно из обязательных условий для смены режима. Я не говорю, что в России элиты уже расколоты или обязательно будут расколоты. Но вода постепенно точит камень, и поток этой воды, скажем так, усиливается.


нравится (7) не нравится (2)
Сегодня в 13:30, просмотров: 224, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СРОЧНО! У Натальи Комаровой диагностирован коронавирус 1998
  2. Татьяна Истомина: «Я не яжмать, но стараюсь уберегать Катю от злых и завистливых людей» // ONLINE 1139
  3. ​В Югре из-за COVID-19 и ОРВИ 172 класса перешли на дистанционное обучение 1006
  4. ​Отцвели уж давно петуньи и бархатцы: с сургутских улиц убрали клумбы 994
  5. ​Югорчане стали больше занимать до зарплаты 957
  6. ​Снова удаленка: какие плюсы и минусы можно найти в дистанционной работе? 774
  7. МегаФон назвал новые места притяжения россиян 523
  8. 175 новых случаев заражения СOVID-19 выявили в Югре накануне 514
  9. Молиться в трусах 477
  10. Сургутяне собрались отстреливать ворон: их стало слишком много 390
  1. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46208
  2. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 18971
  3. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 11645
  4. С ноября два пригородных поезда из Нижневартовска и Сургута перестанут принимать пассажиров 11221
  5. ​83-летнего югорчанина, пропавшего в лесу почти месяц назад, нашли мертвым 8437
  6. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 8435
  7. ​Конец Югорскому тракту 8216
  8. ​Сургутянин выжил после выстрела из ружья в рот 6905
  9. В Сургуте из воды выловили огромную катушку 5922
  10. Сургутяне делятся фотографиями первого снега в соцсетях 4513
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 647343
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270791
  3. ​Кто такой Зятек? 63715
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 54304
  5. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46208
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 33088
  7. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32639
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24818
  9. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 20725
  10. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 19826

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика