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Молиться в трусах

Чем стадионы и плавательные бассейны мешают верующим?

Молиться в трусах
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Ничего личного, но идея депутата Рината Айсина организовывать при храмах досуг в виде бассейнов, балетных классов и прочих институтов, направленных на формирование силы воли, духа и укрепление физических данных человека, мне нравится. Возможно, потому что я не православная на всю голову.

Ну, а что?

Почитала комментарии к его посту в Instagram и диву далась: какими у нас все внезапно верующими стали. Людей задевает подобное «мракобесие и богохульство». Да где это видано, чтобы девочка в купальнике преодолела 50-метровку брассом и потом еще, не дай Б-г, пришла в святыню с мокрой голой попой. Сжечь ведьму!

Знаю людей, которые исправно посещают всякие там воскресные службы, с размахом отмечают церковные праздники. Но при этом, скажу я вам, отвратительные в своей сущности люди. Такие и собаке по морде дать могут, если она тявкнет в голодном отчаянии.

И, наоборот, знаю тех, кто чурается всяких там домов Б-жьих, не причисляют себя к каким-либо религиозным течениям, но, по сути, замечательные светлые люди.

Чего же так боятся бунтующие православные? Что во время футбольной тренировки мяч попадет в окно, разобьет его и придется служителям идти по миру, собирая деньги на ремонт дома Отца, Сына и Святого Духа? Или что юная балерина случайно увидит нечто непристойное, творящееся за Царскими вратами, ведь «Все что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе»? Не понимаю. Но догадываюсь.

Храмы сами по себе безобидны. Атмосферны. Красивы. Это настоящие произведения искусства. Но с прикладной точки зрения бесполезны. Правда не все. Вот сургутские католики, к примеру, в своих стенах проводят великолепные концерты органной музыки. В филармонии, между прочим, такого не услышишь!

Слышали ли вы, чтобы нечто подобное дарили прихожанам адепты других религий? Если заблуждаюсь, поправьте меня.

Не знаю, чем так оскорбились горожане? Ощущение, что если человек помолится Б-гу в трусах, то он его не услышит.

Я думала, что вера зиждется на богатом и высокодуховном внутреннем мире, а она, оказывается, заключена в бетонно-кирпичных стенах храмов, покой которых нельзя нарушать голосами радости и счастья.


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Сегодня в 09:37, просмотров: 281, комментариев: 3
Комментарии:
Igorek86
не нравится
Сегодня в 10:55
Тут поговаривают, что вместо храма напротив камертона могли построить планетарий. Вот это да — было бы достижение для города, а так еще один "с прикладной точки зрения бесполезный" домик.
Albert Leonov
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Сегодня в 11:08
А теперь представим что было бы, если Ренат предложил мечеть новую строить с бассейном и чем там еще?!
Что было бы с ним?!
Chernusha Albert Leonov
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Сегодня в 11:20
Реально.
Не лезь туда, к чему отношения не имеешь)))
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