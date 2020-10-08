Сотрудники ИА СИА-ПРЕСС вспомнили опыт удаленной работы и обозначили ее достоинства и недостатки

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила работодателям подумать о возможности перевода максимального числа сотрудников на дистанционный режим работы. Удаленка вновь замаячила со страшной силой — о том, как работалось из дома, вспомнили сотрудники информационного агентства СИА-ПРЕСС.



Алёна Кожевова, корреспондент

По ряду причин я работала на удаленке намного дольше, чем мои коллеги. Я выделила для себя достаточно плюсов работы на дому:

- Можно просыпаться за пять минут до работы. Чтобы не засчитали прогул, достаточно просто быть онлайн.

- Удобнее совмещать работу и учебу. На экране смартфона вещает преподаватель, а ты за ноутбуком пишешь новость.

- Можно совмещать работу и домашние дела. Пока ждешь комментарий, можно приготовить поесть или сгонять в магазин.

- Появляется больше времени на хобби — фоном можно включить фильм или сериал, в перерывах почитать книгу.

Из минусов:

- Сидеть в четырех стенах быстро надоедает.

- Твои домашние тоже занимаются своими делами и могут помешать рабочему процессу.

Мария Володина, специалист по рекламе

Из плюсов удаленной работы могу отметить только большее количество времени, проведенного в стенах дома.

Остальное для меня лишь минусы. Работа дома не так налажена, все делается медленнее и с меньшей охотой, всегда есть отвлекающие факторы в виде злосчастного холодильника, интересной передачи по ТВ, недочитанной книги или домашних питомцев.

Константин Шперлинг, шеф-редактор siapress.ru

Это был мой первый опыт продолжительной дистанционной работы. В новом для меня формате я проработал около двух-трех месяцев. И если бы меня спросили: «Согласился бы ты дальше работать в дистанционном формате?» — я бы дал однозначно положительный ответ, даже несмотря на то, что на каждый плюс у меня найдется минус.

Самый большой плюс — это комфорт. Просыпаясь с утра, я понимал, что мне сейчас не нужно будет надевать на себя две кофты, куртку и по ветру или морозу топать на работу. Буквально в паре метров меня ожидали мое удобное рабочее кресло и компьютер. Однако тут сразу можно отметить и минус: необходимо специальное оборудование. Мне, например, каждый день нужно записывать выпуски новостей на радио — соответственно, пришлось купить дорогой микрофон.

Второй плюс — свобода. Вне рабочего места у меня появилось больше возможностей для решения личных вопросов без ущерба рабочему процессу. И сразу минус: потерялись границы рабочего дня. Час, когда ты должен встать и пойти домой, завершив рабочий день, просто отсутствует. Я просто не ощущал окончания рабочего дня. Возможно, такое впечатление сложилось из-за пандемии: все было закрыто и пойти куда-то просто не было возможности, а все свободное время уходило на работу.

Далее по списку минус, который мне хотелось бы отметить, — сложный контроль за сотрудниками. Момент негативный, хоть и не очень существенный, но все-таки присутствовал. Начальник всегда знает, кто и во сколько пришел на работу, а также во сколько ушел. Но когда никто на работу не ходит, проконтролировать соответствующий процесс становится сложнее. Мы решали эту проблему утренней перекличкой в рабочем чате и требованием быстрого ответа на любые звонки. Хотя с другой стороны: какая разница, чем занимается сотрудник, если он выполняет все поставленные задачи?

Бонусный минус, который может присутствовать при переходе на дистанционную работу, — отсутствие физического общения с коллективом. Несмотря на то, что за время моей работы в СИА-ПРЕСС коллектив поменялся уже несколько раз, все всегда очень хорошо общались между собой. И вот тех самых обсуждений совершенно разных тем мне не хватало дома. Да виртуальное общение сохранилось, но ощущения не те.

Мне кажется, что в будущем многие компании перейдут на дистанционный режим работы. Огромное количество профессий не требуют постоянного нахождения на рабочем месте, и это просто вопрос времени.

Юрий Нуреев, главный редактор siapress.ru

Главный плюс удаленки — возможность быть с семьей. Люблю коллег, но по факту получается, что это люди, с которыми мы проводим большую часть дня, недели и в итоге — едва ли не всей жизни. А тут — отличная возможность быть рядом с женой и ребенком, делать перерывы для общения с ними. Это, кстати, здорово перезагружает мозги, проверено.

Опять же: после выполнения какой-нибудь большой задачи приятно переключиться на какое-нибудь короткое домашнее дело, а то и просто побатонить на диване. Разнообразишь рабочий день — и он проходит быстрее и приятнее.

Из этих плюсов вытекают минусы. Их два. Во-первых, рабочий день может размыться до неприличного состояния — можно и в десять вечера внезапно получить вопрос от коллеги или руководителя с необходимостью быстрого реагирования. Во-вторых, кому-то сложновато сосредоточиться дома.

Для меня оба этих минуса несущественны. Во-первых, ненормированный рабочий день в журналистике — обычное дело. Во-вторых, при правильной организации рабочего места никто не сможет помешать вам сосредоточиться на деле.

Светлана Могилдан, главный редактор «Нового Города»

Я работала на удаленке 113 дней. За это время заметила, что в нашем окружении очень много нытиков, которые не могут найти себе применение на самоизоляции. Жалуются на ограничение прав и свобод, на невозможность высунуть свой нос на улицу (читай — поскорее вырваться из плена семейных уз).

Если вам грустно/тошно/невыносимо в обществе собственных (я подчеркиваю) родственников, у меня для вас плохие новости…

Космонавты, например, месяцами находятся в тотальной изоляции. Наш соотечественник Валерий Поляков в одиночестве пробыл в космосе 14 месяцев (целых 437 дней и 18 часов)! Как думаете, такая удаленка в глобальном смысле вывела его из зоны комфорта?

Я находилась наедине с собой четыре месяца. И мне было НЕ скучно.

Во-первых, я полноценно работала по графику — с 08:30 и минимум до 17:30. Зачастую ложилась спать глубоко за полночь, потому что реально было много дел.

Но какой это кайф — проснуться за минут пять до начала рабочего дня и прямо в пижаме и с гулькой из волос на голове полноценно трудиться. А под боком еще и котики теплые мурлычут. У меня даже производительность труда повысилась. Серьезно.

Во-вторых, я безостановочно смотрела классные фильмы, стала больше читать и общаться с друзьями в соцсетях, делала маски красоты, принимала пенно-солевые ванны с бокалом чего-нибудь вкусненького, полноценно ухаживала за своими больными животными и (наконец-то!) стала готовить домашнюю еду. Прошла несколько полезных образовательных марафонов, сделала дома мини-ремонт и даже «переболела» коронавирусом.

Можно сказать, что за это время я заново познакомилась с собой. Резюмирую: интересный человек!

…

Какие плюсы и минусы обнаружили в дистанционной работе вы? Ждем ваших комментариев!

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