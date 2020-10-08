Почему молодые и прогрессивные люди скатываются в повторение тезисов госпропаганды про Алексея Навального

Не знаю, может быть, просто так совпало, а, скорее всего, просто копилось где-то в глубине у людей и плеснуло через край именно сейчас, но на этой неделе молодые, но прекрасно уже состоявшиеся в профессии авторы СИА-ПРЕСС меня сильно удивили.

Ладно бы только Кирилл Акинцев, который вывалил на страницы сайта просто откровенную халтуру, сознательно облил грязью трагически погибшую нижегородскую журналистку Ирину Славину. Даже не постеснялся с места в карьер заявить, что ничего о произошедшем не знает, а в комментариях выяснилось, что и не желает ничего знать, ни в чем разбираться. Объявил нормой любой цивилизованной страны творящийся в авторитарной путинской России беспредел, и прозрачно намекнул, что в оппозиции Путину и его сподручным могут быть только сумасшедшие, которые сами нарываются на неприятности. С легкостью неимоверной перевалил вину за происходящее с преступников, подрывающих основы российского конституционного строя, на жертв их преступлений.

Но, на К.Акинцеве дело не кончилось. К моему огорчению, эстафету подхватила Анна Богдевич, откликнувшаяся на первое после попытки убийства интервью Алексея Навального, которое взял у него и его жены Юлии, пожалуй, лучший интервьюер страны Юрий Дудь. Не поверила Анна Навальным. Так и озаглавила свой материал «Навальным не верю». И вроде, по ее же словам, все неудобные вопросы им задали, и ответы вполне себе искренне прозвучали, но даже эта искренность была поставлена в вину Алексею. Неправильная она была, с перебором, а сам Навальный страдает манией величия, почему-то в кавычках. И миллионам сторонников политика от автора досталось не меньше, оказалось, что они эту его «манию величия» разделяют, хотя разделяют-то они его политические убеждения, поддерживают его политическую деятельность, программу политических изменений в стране, но автор об этом не упоминает.

Но это так, походя, буквально парой фраз, без особых объяснений. Главный удар пришелся на жену Алексея — Юлию. Прямым текстом: «Ощущение, что Навальные врут, остается из-за Юлии». Почему? Потому что собралась вместе с семьей возвращаться в Россию. И Анна, объясняя свою позицию, повторяет, как само разумеющиеся, циничный аргумент Кирилла Акинцева — возвращаться, бороться с нынешней системой могут только сумасшедшие — «безбашенные». Но на этом заявлении не останавливается, вытаскивает из рукава вторую возможную причину: Юлия — мать двоих детей — «точно знает, что ей нечего бояться в этой стране». А, значит, все это не более чем политическая игра. Осталось только добавить одну из речевок лживых государственных пропагандистов: «Навальный — проект Кремля». О настойчивом распространении которой именно связанными с государством пропагандистами Анна Богдевич не может не знать.

Хотя... Она человек молодой. Может быть, и не проходила в школе, не читала в книгах. Ведь дискредитация среди единомышленников обвинением в сотрудничестве с властями нехитрый прием, опробованный еще царской охранкой в противостоянии революционным организациям, затем НКВД — в борьбе с российской эмиграцией, а потом охотно применявшийся КГБ СССР против дессидентов. Правда, ни Российскую Империю, ни Советский Союз это все равно не спасло. А уж на дискредитацию лидеров протестов путинская власть ни сил, ни средств никогда не жалела. В ход было пущено все еще задолго до протестов зимы 2011-12 гг. и крымнашистской вакханалии. О чем говорить, если власть даже санкционировала скрытую съемку и показ по федеральным каналам интимных сцен с их участием.

Не верю я, что Анна Богдевич об этом не знает/забыла, не может она не учитывать в своем анализе происходящего все эти титанические усилия огромной репрессивно-пропагандистской машины российского государства. Но факт остается фактом. Автор семье Навальных выбора не оставила. Из статьи выходит, что они либо сумасшедшие, либо продавшиеся нынешней власти. И никого не может обмануть оговорка: «Если поверить в то, что Навальные возвращаются на родину, несмотря на смертельную опасность, надо восхищаться ими и переживать, чтобы этих благородных людей снова не попытались убить». Потому что никакого восхищения и сопереживания в тексте и в помине нет, а абзацем ранее автор презрительно называет возвращение: «За идею готовы лезть на амбразуру», и объявляет сумасшествием.

К дружному хору, вернее, дуэту присоединился и Юрий Нуреев, от которого Навальному снова досталось на орехи, хоть автор и оппонировал Анне Богдевич. Обошлось, правда, без обвинений в излишней искренности, наоборот, интервью, по мнению Юрия, не очень получилось, там было много слабых и спорных мест. Автор по традиции не исключает сумасшествие Навального: «Я же вполне склонен поверить в отсутствие башни». Сам Алексей объявляется «склочным и где-то даже деспотичным до мелочности», потому что отказывается понимать переход журналиста с именем и репутацией профессионала на работу в лживое пропагандистское агентство, на котором клейма негде ставить, да еще заместителем главного редактора службы политической (дез)информации. Видимо, сам Юрий никаких моральных и профессиональных проблем в этом не видит, потому что называет подобное мелочью. Ну, какие проблемы? И там, и здесь — везде буквы, а деньги неплохие...

А дальше... Речь снова заходит о «деспотизме» Навального, который «набрал харизмы», а потому велика вероятность, что он встроится в путинскую систему, станет новым Путиным. Хотя Алексей только о том и говорит, что надо не только Путина менять, но и его авторитарную систему — в первую очередь. Восстанавливать сменяемость власти на выборах, разрушенные Путиным основы российского конституционного строя, институты гражданского общества, права и свободы граждан, свободу слова, СМИ, собраний и общественных объединений, разрешить референдумы, брать под гражданский контроль совершенно отвязавшееся чиновничество, обеспечить полную прозрачность доходов и собственности сверху донизу. Но хоть кол на голове теши.

Нет, Юрий предпочитает на это не обращать внимания, а, по существу, повторяет всю ту же дискредитирующую пропагандистскую речевку «Навальный — проект Кремля», но в несколько измененном виде: «Кремль — проект Навального». И снова автор выбора Алексею не оставляет. Возвращающийся в Россию вполне себе сумасшедший, без харизмы политика нет, а с харизмой он практически неминуемо (велика вероятность) будет новым Путиным.

Не знаю, уважаемые авторы СИА-ПРЕСС, что с вами происходит. Понимаю, конечно, двадцать лет лживой пропаганды, проведения в жизнь государственной информационной политики по растлению граждан России, даром не прошли. Но, товарищи, надо же как-то этому растлению противостоять. Если вы — молодые, образованные, энергичные, считающие себя прогрессивными, состоявшиеся в жизни профессионалы послушно идете в фарватере лживой государственной пропаганды, охотно повторяете хоть и с некоторыми вариациями их аргументы. Ничего не знаете и не желаете знать о таких понятиях как принципы, принципиальность, политические убеждения, даже в расчет не берете их существование, то чего же требовать от остальных? Вы уж постарайтесь, сделайте над собой усилие, соберите волю в кулак. В путинской России лишенных моральных ориентиров, потерявшихся в пропагандистской лжи, никому и ни во что не верящих беспринципных циников и без вас хватает. Я не верю, что вы из их числа.