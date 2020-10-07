Властям Югры стоит воспользоваться коронавирусом, чтобы перевести наконец учеников на пятидневку

Каждый раз, когда некий высокопоставленный российский чиновник что-то пытается сказать про ковид, про то, как кто-то заражается по первому, второму и десятому разу, как и кто передает заболевание, надо понимать, что это слова не ученого, который выдает точную информацию. Это слова эксперта, политика, не сказать балабола. Наши чиновники вообще любят просто открыть рот и произносить всякие звуки. К этому давно надо привыкнуть, как к какому-то изготовлению шума и не более того.

Если проанализировать те меры, которые предпринимались в связи с пандемией в России с весны, то мы обнаружим, что тот же общепит, к примеру, был остановлен в своей деятельности совершенно напрасно. Никакого влияния ресторанный бизнес (не ночные клубы, а нормальный общепит) не оказал на распространение ковида. Потому что если вы закрываете рестораны и, тем более, запрещаете общепиту иметь летние террасы, то давайте закроем все супермаркеты, потому что там ходят толпы. Но мы не можем оставить людей без продуктов питания, и, кстати говоря, нам ничего неизвестно о массовых заражениях ковидом работников супермаркетов. Нет статистики по таким группам риска, как кассиры магазинов, через которых ежедневно проходят тысячи людей, как стюарды на авиалиниях.

Соответственно, там, где привычнее всего заболеть, такого не наблюдается. Раньше как: сел в самолет, кто-то через два ряда чихнул, вот вам и распространение ОРВИ и гриппа, но мы не видим, чтобы самолеты стали источником заражения. Нам, кстати, власти вообще сейчас не могут объяснить, что является источником заражения.

И если статистику смертности от ковида делать по-честному, к чему сейчас и приходит правительство – то есть, не смерть и ее причина, а еще указывают сопутствующее заболевание, то смертность от ковида резко падает примерно на такой уровень, как смертность от гриппа. Я надеюсь очень сильно, что Югра вынесла определенные уроки первой волны и не пойдет на такие жесткие ограничения, как Москва.

Может, это опять как-то связано с политикой, и угроза социального взрыва в Югре ниже кратно, чем в той же Москве – не знаю. Но школы закрывать не стоит, можно их перевести для начала на пятидневку. Дайте детям свободный день, пусть они занимаются в кружках, секциях, просто бегают по улице – это точно будет полезнее, чем держать их всех в школах. Перестройте немного школы, работу школ, рассадку в классах.

Когда я учился в школе, по какой-то причине (скорее всего, это связано с эпидемиями гриппов) классы выносили в рекреации, и мы достаточно далеко друг от друга сидели. Экзамены, кстати, так проводятся – увеличивают свободное пространство вокруг каждого человека. Давайте попробуем предпринять подобные меры. Уж точно нельзя отпускать на дистанционное обучение начальную школу, потому что маленькие дети не могут обучаться без тактильного состояния. У моего третьего сына, первоклассника, именно такая проблема – неделю отучился в школе и теперь дистанционка. Это очень тяжелая нагрузка на семью, на быт, на самого ребенка.

Не нужно, повторюсь, ограничивать и общепит. Например, сегодня в каждом заведении должны быть антисептики, посетители и персонал обязаны соблюдать масочный режим, но это опять полная профанация! То есть в ресторан ты должен зайти в маске, заказать еду в маске, а сидеть за столом можешь без нее, но чтобы дойти до туалета, нужно опять надеть маску. Мы же понимаем, что это просто бред сивой кобылы. И такого очень много.

А вот организация дистанционной работы сотрудников офисов – вопрос творческий. Сергей Собянин заставляет 50 процентов офисных работников переводить на дистанцию. Мой опыт следующий: работа на дистанционном управлении очень понравилась. Реально, благодаря ковиду обнаружилось несколько ноу-хау в организации работы персонала. В этом есть плюсы, настолько интересные, что я бы их взял на вооружение. Более того, если посмотреть на нашу сургутскую редакцию, в которой до пандемии было 11 рабочих мест в ньюс-руме, сейчас в офисе пятеро, остальные сотрудники – на удаленке. И я не собираюсь возвращать оставшихся на офисные рабочие места, потому что в этом нет смысла.

И в этом смысле любой бизнес мог бы сам определять: отправлять ему на удаленку людей или нет, но в качестве какой-то директивы так делать бессмысленно.

И еще. Полным безумием, конечно, будет закрывать парки, публичные рекреационные зоны, те же спортзалы. Кстати, почему само соревнование можно проводить, но без зрителей? Почему зрителей нельзя рассадить через одного? Дышат-то активно игроки, они друг друга могут перезаражать. Поэтому в антиковидных мероприятиях, которые проводит правительство, региональные власти, очень много какой-то глупости. Вот если правительство Югры сможет отрефлексировать всю ситуацию и исключить из своих мероприятий глупости, то это будет великолепно.