В чем абсурд строительства спортивных объектов при храмах

– А что, если в одном здании совместить храм, бассейн и спортзал? – написал вчера в своих соцсетях и на городском портале один депутат-строитель. – Вот было бы здорово!

– Ринат Рафикович, – спрашивает его один из комментаторов, – а разве вам мечеть не ближе?

– Вам лучше непосредственно к представителям церкви обратиться, – пишет другой комментатор. – Церковь у нас от государства отделена, они сами решат, что и как им на деньги прихожан строить.

Но вопрос как минимум интересный. Основой церкви является сложившаяся традиция, каноны. Согласно им, главное назначение храма – содействие молитве. В храме не должно быть того, что отвлекает от мыслей о Боге. Поэтому РПЦ, как я понял, не только не одобряет новаторство в архитектуре, но даже отчасти осуждает храмы, например, построенные в эпоху Возрождения в Европе. Потому что любой архитектор (что уж там: любой творец вообще: художник, автор, музыкант) старается самовыразиться, привнести в свою работу человеческую индивидуальность супротив божественной общности.

С этой точки зрения помещение спортивных сооружений в храм – вообще абсурдная мысль. Душа есть душа, а тело есть тело. Бассейн и купель не одно и то же.

Впрочем, сторонники такого совмещения тоже могут найти доводы в самых разных областях аргументации.

Для одних – в богословской: «Тело ваше есть храм духа». Для других – в культурологической: «А чем не спортсмены монахи Шаолиня» – тут немного нужно докрутить под православность, но это решаемо. Для третьих – сделать акцент на патриотичности: «По благословению Сергия Радонежского Пересвет победил Челубея в равной схватке, это не Давид и Голиаф; если бы он не тренировался, он бы не смог это сделать: вот лично вас кто бы ни благословил, вы против Кличко не выстоите, если не боксер». Либералам можно напомнить о западной Христианской ассоциации молодых людей (ХАМЛ), владеющей спортзалами и бассейнами...

Впрочем, как мне кажется, идея эта таки была на грани абсурда. Вряд ли такое объединение случится при нашей жизни. Но массовое появление «молельных комнат» в спортивных учреждениях согласно какому-нибудь нововведенному стандарту строительства – вот это мы вполне можем ожидать.