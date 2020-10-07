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​Бассейн в храме мы скорее всего не увидим. А вот молельную комнату в спорткомплексе…

В чем абсурд строительства спортивных объектов при храмах

​Бассейн в храме мы скорее всего не увидим. А вот молельную комнату в спорткомплексе…
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– А что, если в одном здании совместить храм, бассейн и спортзал? – написал вчера в своих соцсетях и на городском портале один депутат-строитель. – Вот было бы здорово!

Ринат Рафикович, – спрашивает его один из комментаторов, – а разве вам мечеть не ближе?

– Вам лучше непосредственно к представителям церкви обратиться, – пишет другой комментатор. – Церковь у нас от государства отделена, они сами решат, что и как им на деньги прихожан строить.

Но вопрос как минимум интересный. Основой церкви является сложившаяся традиция, каноны. Согласно им, главное назначение храма – содействие молитве. В храме не должно быть того, что отвлекает от мыслей о Боге. Поэтому РПЦ, как я понял, не только не одобряет новаторство в архитектуре, но даже отчасти осуждает храмы, например, построенные в эпоху Возрождения в Европе. Потому что любой архитектор (что уж там: любой творец вообще: художник, автор, музыкант) старается самовыразиться, привнести в свою работу человеческую индивидуальность супротив божественной общности.

С этой точки зрения помещение спортивных сооружений в храм – вообще абсурдная мысль. Душа есть душа, а тело есть тело. Бассейн и купель не одно и то же.
Впрочем, сторонники такого совмещения тоже могут найти доводы в самых разных областях аргументации.

Для одних – в богословской: «Тело ваше есть храм духа». Для других – в культурологической: «А чем не спортсмены монахи Шаолиня» – тут немного нужно докрутить под православность, но это решаемо. Для третьих – сделать акцент на патриотичности: «По благословению Сергия Радонежского Пересвет победил Челубея в равной схватке, это не Давид и Голиаф; если бы он не тренировался, он бы не смог это сделать: вот лично вас кто бы ни благословил, вы против Кличко не выстоите, если не боксер». Либералам можно напомнить о западной Христианской ассоциации молодых людей (ХАМЛ), владеющей спортзалами и бассейнами...

Впрочем, как мне кажется, идея эта таки была на грани абсурда. Вряд ли такое объединение случится при нашей жизни. Но массовое появление «молельных комнат» в спортивных учреждениях согласно какому-нибудь нововведенному стандарту строительства – вот это мы вполне можем ожидать.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 224, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:18
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Районный критик Сергей Б
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Сегодня в 14:24
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 14:43
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:08
В здоровом теле здоровый дух – это, наверное, имел ввиду Ринат Рафикович, выставляя на суд не божий проект культового духовного сооружения совмещенный со строениями культа физического здоровья.

Но подвох вызывающий смутные сомнения в сооружении таких культовых сооружений Кирилл Акинцев все-таки не раскрыл.

А теперь давайте прикинем в чем подвох.

Россия наши дни.

Население, именуемое средним классом – нищее.

Десятки миллиардов долларов вылетают на личные счета в офшорах.

То, что остается пускается не на повышение доходов нищего «среднего класса», а на возведение грандиозных духовно-физических и «патриотических» культовых сооружений.

Вывод? Ну, какой вывод?..

Вывод простой: тоталитарная коммерческая секта, которая держит курс на создание духовно покорной, физически крепкой, «патриотически» настроенной, дешевой рабочей силы.

И вопрос, что ближе Ринату Рафиковичу – мечеть или православная церковь – здесь неуместен.

Ринату Рафиковичу ближе бабло, которое для его секты будет ковать духовно покорная, физически крепкая, «патриотически» настроенная, дешевая рабочая сила.

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