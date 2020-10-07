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​Навальным не верю

В интервью Навальных Дудю больше всего вопросов остается к Юлии

​Навальным не верю
Кадр: YouTube / вДудь

Интервью российского оппозиционного политика Алексея Навального и его супруги Юлии лучшему журналисту страны Юрию Дудю вышло 6 октября и сегодня занимает первое место в трендах YouTube. 7,5 миллионов просмотров за 22 часа.

Мы все с 20 августа следили за тем, как Навальный умирал в омской больнице, а потом — как оживал в германской клинике «Шарите». То верили, то не верили в «Новичок», узнавали удивительные новости из французской прессы, умилялись Дмитрию Киселеву, который начисто побрился в номере Навального.

Дудь задал Навальному все очевидные и неудобные вопросы, но ощущение недосказанности все равно остается. Но даже не к Навальному, который кажется искренним с перебором, работающим на свою аудиторию, полностью разделяющую его «манию величия».

Ощущение, что Навальные врут, остается из-за Юлии. Очень сложно верить желанию женщины с двумя детьми вернуться в страну, где ее мужа, как супруги уверяют, приказал убить президент. Она либо безбашенная (как Кремль) и за идею готова лезть на амбразуру. Либо точно знает, что ей нечего бояться в это стране.

И вот тут очень странные ощущения. Если поверить в то, что Навальные возвращаются на родину, несмотря на смертельную опасность, надо восхищаться ими и переживать, чтобы этих благородных людей снова не попытались убить. А если не поверить и принять позицию, что это просто политическая игра, то... ФБК надо предложить для этой ситуации «умное голосование», потому что оба варианта никак не влияют на политическое единовластие в стране.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 255, комментариев: 2
Комментарии:
444
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Сегодня в 13:50
Интересно, а в то, что существовали жены декабристов вы, уважаемая Анна Богдевич тоже не верите? Или не знает про них ничего? В школе не изучали? Тоже разные ... говорили, что они сумасшедшие. Ведь они автоматически теряли собственность и дворянские привилегии, переходили на положение жён каторжан. Отказывались от детей, потому что было запрещено их брать с собой. Вы не верите, что у революционеров в начале XX-го века были матери, жены и дети? Может, хотя бы роман Горького "Мать" прочитать, чтобы хоть чуточку представить, что с ними происходит?
Проклятое ЕГЭ...
Сергей Б
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Сегодня в 14:01
Объективно и прикольно так, про цирк с оппозиционным политиком Навальным.

У моих знакомых кот был, который систематически «умирал». Реально так отключался. Сначала с ним сюсюкались потом привыкли.

Кот, кстати, дожил до самых преклонных кошачьих лет.
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