4 октября исполнилось 27 лет со дня расстрела российского парламента

Еще в середине сентября 1993 года трагические события октября в Москве не предвещало ничего. Люди исправно ходили на работу и смотрели новости о развитии противостояния между президентом Ельциным и Верховным Советом. Примерно за неделю до штурма Белого дома с улиц Москвы ушла милиция. В столицу завозили омоновцев из провинции.

Эскалация событий началась 2 октября, когда произошли столкновения демонстрантов с милицией на Смоленской площади. 3 октября демонстранты прорвали милицейское оцепление вокруг Белого дома. 4 октября противостояние закончилось расстрелом парламента.

В этой трагической истории до сих пор много неясного. Ведутся споры о количестве погибших. Не дана оценка действиям правительственных войск и боевиков оппозиции.

Не прояснена история со снайперами. В октябре 1993 года федеральные каналы сообщали, что «снайперы оппозиции» расстреливают москвичей. Однако ни один из этих загадочных снайперов не был задержан и предъявлен общественности.

Да и сами события «кровавого октября» непопулярны в современном российском обществе. Только «Новая газета» сделала к 27-й годовщине архивный спецвыпуск. Федеральные каналы хранят молчание. Из-за коронавируса не было традиционного митинга и шествия на Пресне. Коммунисты ограничились памятной акцией в форме собрания.

«Олигархия, прикрыв свою наготу патриотической одежкой, продолжает гнусную политику разрушения промышленного и научного потенциала нашей Родины. Но прошедшие в стране выборы вселяют в нас уверенность, так как они показали, что наш народ хочет перемен», — сказал на акции руководитель Общероссийского штаба протестных действий, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

В чем причина непопулярности тех событий? Как известно, левые радикалы не жалуют нынешнего российского президента — и это еще мягко сказано. Подозреваю, что и Путин к ним относится аналогично, ибо самое страшное преступление в современной России — это свержение законно избранного президента, а в их лозунгах это подразумевается.

Ставить под сомнение легитимность президента Ельцина значит рикошетом бить по Путину, который получил власть из рук Бориса Николаевича. К тому же Путин — сторонник жестких мер. После «Норд-Оста» и Беслана я нисколько не сомневаюсь, что на месте Ельцина нынешний российский президент действовал бы столь же жестко и решительно. Но выразить свою позицию публично Путин не решается, поскольку не хочет терять голоса избирателей левого спектра.

Так что точка в споре вокруг событий «кровавого октября» будет поставлена еще нескоро. Если вообще будет поставлена когда-нибудь.